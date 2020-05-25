Чорногорія стала першою країною в Європі, яка здолала COVID-19, - там не фіксували нових випадків 20 днів поспіль
У Чорногорії більше немає хворих на COVID-19, тому ця країна стала першою в Європі, яка подолала епідемію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Інститут громадського здоровʼя в Подгориці оприлюднив заяву, згідно з якою в Чорногорії 20 днів поспіль не фіксували нових випадків захворювання.
Перший випадок виявили 17 березня. Загалом захворіли 324 особи, померли дев’ятеро, вилікували 315 пацієнтів.
Керівник Інституту Бобан Мугоша заявив, що кінець епідемії буде проголошено в разі, якщо нових захворювань не буде до 2 червня – 28 днів після останньої появи.
У країні зафіксували 1768 випадків порушення комендантської години або інших правил, запроваджених у час епідемії. Порушники сплатили штрафи на суму 106 тисяч євро. Загалом населення Чорногорії становить трохи більш як 600 тисяч осіб.
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а сейчас в спам иди полудурок
Молодці! Сподіваюсь скоро весь світ звикне до нового "сусіда" до коронавірусу )))