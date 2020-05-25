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Новини Коронавірус і карантин
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Чорногорія стала першою країною в Європі, яка здолала COVID-19, - там не фіксували нових випадків 20 днів поспіль

Чорногорія стала першою країною в Європі, яка здолала COVID-19, - там не фіксували нових випадків 20 днів поспіль

У Чорногорії більше немає хворих на COVID-19, тому ця країна стала першою в Європі, яка подолала епідемію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Інститут громадського здоровʼя в Подгориці оприлюднив заяву, згідно з якою в Чорногорії 20 днів поспіль не фіксували нових випадків захворювання.​

Перший випадок виявили 17 березня. Загалом захворіли 324 особи, померли дев’ятеро, вилікували 315 пацієнтів.

Також читайте: Чорногорія розпочала підготовку до туристичного сезону, - прем'єр Маркович

Керівник Інституту Бобан Мугоша заявив, що кінець епідемії буде проголошено в разі, якщо нових захворювань не буде до 2 червня – 28 днів після останньої появи.

У країні зафіксували 1768 випадків порушення комендантської години або інших правил, запроваджених у час епідемії. Порушники сплатили штрафи на суму 106 тисяч євро. Загалом населення Чорногорії становить трохи більш як 600 тисяч осіб.

Автор: 

карантин (18172) Чорногорія (201) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
заради тур сезону і "одужали". Ви що?!! Це єдине за що живе країна.
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25.05.2020 01:40
+1
Пляж Могрен.Он меня не ждёт.
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25.05.2020 01:12
+1
Да там и населения всего 600 тыщ. Три района Киева больше.
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25.05.2020 01:30
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Пляж Могрен.Он меня не ждёт.
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25.05.2020 01:12 Відповісти
ждет, с 15 июня "белавиа" запускает чартеры
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25.05.2020 02:45 Відповісти
Не важно как проверяют, важно как считают.
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25.05.2020 01:18 Відповісти
Ну если ума и терпения хватит не запускать тур-сезон, то на следующий год там будет 9 вал туристов.
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25.05.2020 01:27 Відповісти
заради тур сезону і "одужали". Ви що?!! Це єдине за що живе країна.
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25.05.2020 01:40 Відповісти
просто все придерживались карантина, поэтому прошло быстро и безболезненно почти
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25.05.2020 02:47 Відповісти
комендантский час - это "безболезненно"? да?
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25.05.2020 06:27 Відповісти
а что тут болезненного? просто сиди дома и все, это не больно, поверь
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25.05.2020 07:44 Відповісти
лишение свободы - основная форма уголовного наказания в т.н. цивилизованных странах. не знал?
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25.05.2020 07:48 Відповісти
есть такое понятие как чрезвычайная ситуация, вот при ней могут не действовать некоторые свободы, даже свобода передвижения может быть ограничена, не знал?
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25.05.2020 07:53 Відповісти
подмена тезиса. не заметил, о полемист с местного базарчика?
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25.05.2020 08:05 Відповісти
подмена какого тезиса? в школу иди, изучи основы государства и права сначала, гений
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25.05.2020 08:08 Відповісти
тётя Мотря языкатая, торгующая бычками на Привозе! мы говорили о "болезненности". забыла, дешёвка лахтинская? больше не кормлю. сшибай на стекломой в другом месте.
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25.05.2020 08:13 Відповісти
в спам недоучка лахтинская
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25.05.2020 08:14 Відповісти
и да, "безболезненно почти" это дурачок не когда карантин ввели и комендансткий час, а когда умерло 9 человек, это болезненно, но могло быть куда больше и печальнее, поэтому "почти".
а сейчас в спам иди полудурок
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25.05.2020 08:17 Відповісти
как придерживались!? А я думал они по белорусскому сценарию пошли. Или нет? Напрасно!
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25.05.2020 06:57 Відповісти
нет, карантин, комендантский час, запреты на выезд за пределы општины, все такое было, правда в Черногории позже всех в европе нашли первого инфицированного, но похоже и раньше всех выйдем из эпидемии вообще.
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25.05.2020 07:46 Відповісти
Та ясно что с туризма. Они в ЕС недавно. Там неплохо по сельхозу. Более менее чистые натур-продукты. Вина натуральные хорошие. Мне эти места знакомы ещё со времён Югославии. Там скромный народ---могут сезон и вытерпеть этот, ради будущих. Но разберутся без нас.
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25.05.2020 22:27 Відповісти
Да там и населения всего 600 тыщ. Три района Киева больше.
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25.05.2020 01:30 Відповісти
В Харькове - Салтовка где-то 600 тыс... (там целиком Московский район и части Киеского и Немышлянского районов).
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25.05.2020 01:34 Відповісти
конче потрібні туристи )))
Молодці! Сподіваюсь скоро весь світ звикне до нового "сусіда" до коронавірусу )))
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25.05.2020 01:39 Відповісти
а что вам мешает туризм у себя развить?
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25.05.2020 02:50 Відповісти
Препаратов от вируса нет,но лечат вовсем Мире.Идиотизм на грани Фантастики...
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25.05.2020 04:31 Відповісти
ты никогда не слышал про симптоматическое лечение. Очень полезная вещь.
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25.05.2020 06:54 Відповісти
Протокол наш почитай.
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25.05.2020 07:05 Відповісти
 
 