Чорногорія стала першою країною в Європі, яка здолала COVID-19, - там не фіксували нових випадків 20 днів поспіль

У Чорногорії більше немає хворих на COVID-19, тому ця країна стала першою в Європі, яка подолала епідемію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Інститут громадського здоровʼя в Подгориці оприлюднив заяву, згідно з якою в Чорногорії 20 днів поспіль не фіксували нових випадків захворювання.​

Перший випадок виявили 17 березня. Загалом захворіли 324 особи, померли дев’ятеро, вилікували 315 пацієнтів.

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Керівник Інституту Бобан Мугоша заявив, що кінець епідемії буде проголошено в разі, якщо нових захворювань не буде до 2 червня – 28 днів після останньої появи.

У країні зафіксували 1768 випадків порушення комендантської години або інших правил, запроваджених у час епідемії. Порушники сплатили штрафи на суму 106 тисяч євро. Загалом населення Чорногорії становить трохи більш як 600 тисяч осіб.