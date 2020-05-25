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Новини Коронавірус і карантин
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Метрополітен у Києві запускатиметься в максимально інтенсивному режимі, - заступниця директора КП Макогон

Метрополітен у Києві запускатиметься в максимально інтенсивному режимі, - заступниця директора КП Макогон

У київському метро будуть обов'язкові маска і дотримання дистанції. Починати рух планують за звичайним графіком - більшість станцій відкриється близько 5:45.

Заступниця директора КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон розповіла в ефірі каналу "Україна 24", як у метро готуються до запуску після двох місяців карантину, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми плануємо починати рух за звичним графіком, більшість станцій відкриється близько 5:45. Що стосується інтенсивності, ми розуміємо, що не прийде 1,5 млн осіб, але будемо запускатися в максимально інтенсивному режимі, піковому, 1,5 хвилини буде перерва між поїздами", - сказала вона.

Макогон розповіла, які заходи безпеки застосовуватимуться в метрополітені.

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"Обов'язкова вимога - маска, це рішення Кабінету міністрів, ми просимо виконувати його. Нам допомагатимуть поліція, наша охорона. Ви розумієте, що будуть принципові люди, які ні в що не вірять, якщо ви бачите, що людина знімає маску у вагоні, зробіть їй зауваження. Закликаємо пасажирів максимально використовувати безконтактні способи оплати. Жетони на продаватимуться, але використовувати їх можна до 30 червня. У метро поставлені мітки для дистанціювання пасажирів, розміщені оповіщення про правила", - сказала вона.

Нагадаємо, питання відкриття метро в Києві міська комісія має вирішити 25 травня. Рішення ухвалюватимуть на підставі показника інцидентності - кількості нових випадків захворювання за певний період часу.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19431) Метрополітен (1416) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
"Метро" и "дистанция" - совершенно не совместимые понятия.
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25.05.2020 01:53
+4
да да на эскалаторе по одному))) На пероне по одному, в вагонах по 10 человек...видать эти дегенераты в метро никогда не ездили..на лисапетах же ездят преЗЕденты..
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25.05.2020 01:55
+4
Водители слушали, смеясь,
Их наивные признанья,
Потом в них зебилизм погас,
Остались разочарованья.
Они поняли то все, но не смогли сказать зебилам,
Вы так прекрасньі и дебильньі,
Быть может, будете вьі помнить
Про одинокого зебила.
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25.05.2020 04:01
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А зачем этот метрополитен. Куда ЗЕбилы ездить будут? Бизнес массово закрываеца, в стране 4 миллиона безработных, кризис только начинаеца..покупательная способность резко упала,...только деньги за зря на проезд потратите...
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25.05.2020 01:52 Відповісти
"Метро" и "дистанция" - совершенно не совместимые понятия.
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25.05.2020 01:53 Відповісти
да да на эскалаторе по одному))) На пероне по одному, в вагонах по 10 человек...видать эти дегенераты в метро никогда не ездили..на лисапетах же ездят преЗЕденты..
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25.05.2020 01:55 Відповісти
метро и дистанция они если честно не пара не пара не пара,,,
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25.05.2020 03:48 Відповісти
Водители слушали, смеясь,
Их наивные признанья,
Потом в них зебилизм погас,
Остались разочарованья.
Они поняли то все, но не смогли сказать зебилам,
Вы так прекрасньі и дебильньі,
Быть может, будете вьі помнить
Про одинокого зебила.
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25.05.2020 04:01 Відповісти
это же твой любимый дурантин, пупсик! от него же ничего плохого нет и быть не может! так что сиди дома, соси... лапу, и радуйсИ мууудрости режима зелёного карлика
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25.05.2020 06:24 Відповісти
Найкращий транспорт це метрополітен, але чи вплине він на те, щоб народ залишав свої автівки?
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25.05.2020 03:46 Відповісти
пока нога педаль жать не устанет - метру отбой!
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25.05.2020 03:52 Відповісти
Метро приносит бешеную прибыль - вот где основная причина запуска.
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25.05.2020 04:07 Відповісти
Кому (приносит прибыль)? Уточните, пожалуйста, потому что оно даже не окупает себестоимости (если вести правильно расчеты)!
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25.05.2020 05:28 Відповісти
Піднімуть ціни і буде прибуток. Приклад з відміною пільгового тарифу на 100 кВт вже з'являється!
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25.05.2020 05:40 Відповісти
Так поднятие цен это же самое "страшное преступление" в Украине, да к тому же не станут (многие) ездить в метро (дорого) и опять нужно поднимать цены и так до банкротства, да плюс коррупция, воровство и бестолковый менеджмент - метро можно закрывать!
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25.05.2020 08:51 Відповісти
🐸 А ми любимо злочинців, які піднімають ціни🤪
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25.05.2020 09:19 Відповісти
А зачем вам метро,если Пандемии нет
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25.05.2020 04:27 Відповісти
Метро в турборежимі?
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25.05.2020 04:51 Відповісти
В метро вентиляция немедленно уносит любой чих. Вы когда-нибудь видели вентиляторы, работающие в метро ? Это вам не жалкий настольный пропеллер.
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25.05.2020 07:17 Відповісти
Метрополитен в Киеве будет запускаться в максимально интенсивном режиме, - замдиректора КП Макогон - Цензор.НЕТ 8532
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25.05.2020 07:18 Відповісти
Це "жалкий настольный пропеллер"?
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25.05.2020 07:23 Відповісти
Как раз наоборот
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25.05.2020 07:27 Відповісти
Если прикинуть на глаз, то пиковое количество перевозимых пассажиров уменьшится раз в пять... Если соблюдать этот цирк... На фоне этого маразма умиляет скулёж беларуской оппозиции - они хотят дурантина и орут, что Бацька устроил геноцид.
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25.05.2020 06:21 Відповісти
Хочеш, щоб радів окуліст?
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25.05.2020 07:07 Відповісти
Напомните мне пожалуйста, какой породы были те свиньи?
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25.05.2020 07:25 Відповісти
Не пам'ятаю, але очі вони нічого не кидали🙄
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25.05.2020 09:21 Відповісти
Намёка на окулиста не понял.
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25.05.2020 09:24 Відповісти
Судя по тому, что 4 трамвая в расписании нет - сбылась мечта педалика ликвидировать городскую электричку и замкнуть жителей ненавистной ему Троещины на левом берегу.
С этой целью он также в очередной раз перерыл все подъезды к Северному мосту.
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25.05.2020 08:18 Відповісти
Скажите спасибо что хоть минные поля, противотанковую оборону и пулемётные гнёзда пока не развернул.
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25.05.2020 09:28 Відповісти
 
 