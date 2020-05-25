Метрополітен у Києві запускатиметься в максимально інтенсивному режимі, - заступниця директора КП Макогон

У київському метро будуть обов'язкові маска і дотримання дистанції. Починати рух планують за звичайним графіком - більшість станцій відкриється близько 5:45.

Заступниця директора КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон розповіла в ефірі каналу "Україна 24", як у метро готуються до запуску після двох місяців карантину, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми плануємо починати рух за звичним графіком, більшість станцій відкриється близько 5:45. Що стосується інтенсивності, ми розуміємо, що не прийде 1,5 млн осіб, але будемо запускатися в максимально інтенсивному режимі, піковому, 1,5 хвилини буде перерва між поїздами", - сказала вона.

Макогон розповіла, які заходи безпеки застосовуватимуться в метрополітені.

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"Обов'язкова вимога - маска, це рішення Кабінету міністрів, ми просимо виконувати його. Нам допомагатимуть поліція, наша охорона. Ви розумієте, що будуть принципові люди, які ні в що не вірять, якщо ви бачите, що людина знімає маску у вагоні, зробіть їй зауваження. Закликаємо пасажирів максимально використовувати безконтактні способи оплати. Жетони на продаватимуться, але використовувати їх можна до 30 червня. У метро поставлені мітки для дистанціювання пасажирів, розміщені оповіщення про правила", - сказала вона.

Нагадаємо, питання відкриття метро в Києві міська комісія має вирішити 25 травня. Рішення ухвалюватимуть на підставі показника інцидентності - кількості нових випадків захворювання за певний період часу.