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Новини Коронавірус і карантин
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Президент Австрії Ван дер Беллен на 1 годину порушив карантин, власнику ресторану загрожує 30 тис. євро штрафу

Президент Австрії Ван дер Беллен на 1 годину порушив карантин, власнику ресторану загрожує 30 тис. євро штрафу

Під час нічного обходу в центрі Відня поліцейські помітили главу держави Александера Ван дер Беллена і його дружину на терасі одного з ресторанів, а на їхньому столику - напої. Глава держави визнав порушення та вибачився.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Австрійська поліція під час рутинного обходу застала президента країни Александера Ван дер Беллена в ресторані після офіційно дозволеного часу. У ніч на неділю, 24 травня, глава держави перебував у ресторані зі своєю дружиною і, за власними словами, "забазікався і не помітив, як минув час".

Через обмеження, запроваджені на тлі пандемії коронавірусу, ресторани, бари і кафе в Австрії мають закриватися не пізніше 23-ї години. Відвідувачам дозволяється продовжувати сидіти за столиками і після цього часу, проте офіціантам заборонено їх обслуговувати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чорногорія стала першою країною в Європі, яка здолала COVID-19, - там не фіксували нових випадків 20 днів поспіль

Коли поліція навідалася в італійський ресторан Sole, розташований у центрі Відня, на столику Ван дер Беллена і його дружини стояли напої. Саме це і було розцінено як порушення, за яке політик вибачився.

Для самого державного діяча інцидент, найімовірніше, залишиться без наслідків, пише Bild. А ось власникові ресторану в найбільш несприятливому випадку загрожує штраф у розмірі 30 000 євро - за порушення приписів щодо боротьби з COVID-19.

Зазначимо, що Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу повідомляє про понад 16 тисяч підтверджених випадків COVID-19 в Австрії. 640 хворих померли, понад 15 тисяч одужали.

Автор: 

Австрія (962) карантин (18172) Президент (815) ван дер Беллен (23) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Я не могу себе представить, чтобы в нашей стране патрульные полицейские сделали замечание преЗЕденту, а тот - извинился, и признал, что был неправ...
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25.05.2020 02:25
+6
ну не австийцы же мы на самом деле...

и мусора у нас не австрияки, свои, до боли любимые...
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25.05.2020 03:14
+4
Партія тракторних причепів "Атлант" від української компанії відправилася замовнику у Німеччину.
Причепи компанії для агропідприємств через високу якість та конкурентоспроможність почали знаходити своїх споживачів не тільки на ринках Азії та Африки - відтепер вітчизняний продукт задовольнив вимогливих та скрупульозних споживачів з Євросоюзу. Відтепер саме українська техніка виконуватиме важливу роль у сезон збору урожаю у Німеччині. Універсальні здвижні причепи «Атлант» уже працюють на полях цієї країни. Всі причепи пофарбовані в чорний колір за бажанням замовника.

Причеп «Атлант» здатен перевозити вантажі вагою 18,8 тонн та проводити розвантаження без підйому кузова. Причеп має змінний задній борт та може використовуватись як звичайний причеп для транспортування, розкидач органічних добрив, перевантажувальний бункер-накопичувач а також перевантажувач цукрових буряків.https://uprom.info/news/cars/zavod-kobzarenka-postavyv-partiyu-prychepiv-do-nimechchyny/
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25.05.2020 05:04
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Я не могу себе представить, чтобы в нашей стране патрульные полицейские сделали замечание преЗЕденту, а тот - извинился, и признал, что был неправ...
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25.05.2020 02:25 Відповісти
ну не австийцы же мы на самом деле...

и мусора у нас не австрияки, свои, до боли любимые...
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25.05.2020 03:14 Відповісти
Це точно. Петро Олексійович завжди вибачався.
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25.05.2020 08:07 Відповісти
Міг ще шапку скинути. Або за ніс смикнути. Кляті зебіли не оцінили це витончене почуття гумору.
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25.05.2020 08:10 Відповісти
В нашей стране их бы охрана даже в ресторан бы не пустила, не то что к президенту подходить, да ещё и что то говорить. Хорошо было бы если б улицу не перекрывали по случаю посещения ресторана главой государства.
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25.05.2020 08:35 Відповісти
Он не нарушил карантин. Он задержался после закрытия, а ресторан его обслуживал. Это разные вещи.
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25.05.2020 02:53 Відповісти
17000 гривен вынь да полож...
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25.05.2020 03:10 Відповісти
а что значит обслуживать? принесли напитки в 22:30 и оставили стоять. после 23 посуда продолжала стоять. если бьі возле них бьіл замечен официант, то тогда можно "говорить о вилюре".
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25.05.2020 08:16 Відповісти
презикам мона - не им закон писан, то нам убогим все пишется....
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25.05.2020 03:08 Відповісти
расслабон для всех.

https://www.youtube.com/watch?v=DBzphX4hcMs
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25.05.2020 03:20 Відповісти
Алаверди (теж релакс, але похмуріший): французько-швейцарська група Raskolnikov (Alternative Rock, Cold Wave). У кліпі "Вий" - відеоряд з класичного фільму 1967 року... і нічне місто у другому кліпі та старі траншеї у третьому теж зачітні...
https://youtu.be/D6m3nebu2-o Raskolnikov - Вий (Vij)

https://youtu.be/oqWs779kP3E Raskolnikov - 3:00 AM

https://youtu.be/gKWc-kmSINc Raskolnikov - Poddanie bezwarunkowe

Raskolnikov is a French-Swiss rock band, formed in 2015 in Geneva. Raskolnikov plays a dark and torn hypnotic music, and gets its name from the main character of Dostoevski's "Crime and Punishment".
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25.05.2020 05:55 Відповісти
Партія тракторних причепів "Атлант" від української компанії відправилася замовнику у Німеччину.
Причепи компанії для агропідприємств через високу якість та конкурентоспроможність почали знаходити своїх споживачів не тільки на ринках Азії та Африки - відтепер вітчизняний продукт задовольнив вимогливих та скрупульозних споживачів з Євросоюзу. Відтепер саме українська техніка виконуватиме важливу роль у сезон збору урожаю у Німеччині. Універсальні здвижні причепи «Атлант» уже працюють на полях цієї країни. Всі причепи пофарбовані в чорний колір за бажанням замовника.

Причеп «Атлант» здатен перевозити вантажі вагою 18,8 тонн та проводити розвантаження без підйому кузова. Причеп має змінний задній борт та може використовуватись як звичайний причеп для транспортування, розкидач органічних добрив, перевантажувальний бункер-накопичувач а також перевантажувач цукрових буряків.https://uprom.info/news/cars/zavod-kobzarenka-postavyv-partiyu-prychepiv-do-nimechchyny/
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25.05.2020 05:04 Відповісти
видео: https://video.fiev25-1.fna.fbcdn.net/v/t39.24130-2/10000000_157012542443566_3674552501543824485_n.mp4?_nc_cat=102&_nc_sid=985c63&efg=********************************&_nc_ohc=9OV-CR0DDlgAX_CWx0U&_nc_ht=video.fiev25-1.fna&oh=603be4937929d1bc940155c5b0dea44b&oe=5EF00EC8 "Завод Кобзаренка" заснований у 1993 році, як українсько-німецьке товариство...
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25.05.2020 09:02 Відповісти
От дурной головы ногам покоя нет! У меня всегда возникает вопрос на введение всяких там "комендантских часов": "А что, коронавирус в определенные часы более заразен, чем в другие? Если нет, то в чем ЛОГИКА (если она вообще есть в современном мире маразма и идиотизма)?
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25.05.2020 05:23 Відповісти
Логика такая же, как в строевой подготовке: дрессировка народа, выработка способности бездумно подчиняться. Плюс разгрузка местных ментов: чем тупее ограничение, тем легче его контролировать. К тому же в светлое время суток контроль проще. Гораздо проще просто загнать народ по пещерам, чем проверять проверку выполнения идиотских правил на воздухе.
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25.05.2020 06:13 Відповісти
я понимаю выгоды для сАбаковцев (любое ограничение - это источник дополнительных для ментов доходов с тех, бедолаг кто попадется), а полицаи австрийские такие же "правильные" как и остальные немцы, для них "порядок" (правило) и подчинение - это наследственный ген!?
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25.05.2020 09:07 Відповісти
может и так... антивурособесную информацию "глушат". Ютюб в частности. Мордокнига тоже.
а может они там не такие уж и правильные.... я, например, до вступления в прямое общение с японцами верил мифам про них. что они очень аккуратные в частности.
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25.05.2020 09:15 Відповісти
мне с японцами не приходилось лично близко общаться, но хватило 5 минут просмотра аниме или любого фильма "по годзилу", чтобы понять это, мягко говоря, "**@нутая на голову" нация. Кстати, тоже думал, что южные корейцы менее наивные, чем северные или китайцы, но тоже хватило по 5 минут просмотра "дорамы", чтоб удивится и понять: они все "одного поля ягодки" (одной культуры устойчивых стереотипов)!
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25.05.2020 09:33 Відповісти
Зачем то немцев "дрессировать", их предков в свое время так отмуштровали, что их первое слово не "мама", а "jawohl..."!? Это украинцы могут себе позволить избить "беркутню" и "сАбаковцев" (и есть за что), потому что видят отношение к себе от государства олигархов, и их холуев: чинуш и служивых палканов, которые "нагло срут людям на головы с высокой колокольни"!
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25.05.2020 09:22 Відповісти
Ну це як подивитися... Може бути так, що вдень ходиш по вулиці, в масці, дотримуєшся дистанції, все начебто нормально... а тут вночі вийшов повітрям подихати А ТАМ ДІДЬКІВ ЗОМБІ АПОКАЛІПСИС НАХІЙ ЧАС ТЕМРЯВИ SATANIC FUCKING WITCHING HOUR ЛІТАЮТЬ СТРАШЕННІ КАЖАНЯРИ МАТЕРІ ЇХ ХИРЯ ЗАРАЖЕНІ КОРОНАВІРУСОМ І ЛІТЯТЬ ПРЯМО В МАКІТРУ ЩОБ ВКУСИТИ! ЗАРАЗИТИ! ПЕРЕТВОРИТИ НА НЕЖИТЬ! ГРИЗЬ! В ГОЛОВУ! ГРИЗЬ! ГРИЗЬ! А ПО ВУЛИЦЯХ ЗАРАЖЕНІ ЗОМБІ ХОДЯТЬ СТРАШНІ В ГНИЛОМУ ЛАХМІТТІ ТРЯСЦЯ МУЖИКИ Й БАБИ ТРУПНІ ПЛЯМИ ПОСИНІЛІ ГУБИ ОЧІ НАЛИТІ КРОВ'Ю ТА ГНОЄМ КУРВО!!! ХИТАЮТЬСЯ КАХИКАЮТЬ І ЗАВИВАЮТЬ МОЗГИ! МОЗГИ! КХЕ-КХЕ-КХЕ! МОЗГИ-И-И! ЯК ПОБАЧАТЬ ТО НАКИНУТЬСЯ! ОНО ЯКАСЬ ДІВКА ЙДЕ А ВОНИ ЗА НЕЮ І ЯК ВЧЕПИЛИСЯ! РОЗДИРАЮТЬ НА ШМАТКИ! ЙОХАНА МАНА! КРОВ КИШКИ М'ЯСО ТЕЛЬБУХИ СМОРІД РОЗГОНДУРАСИЛО В ГІВНО КОРОНАВІРУСНІ ЗОМБІ МОСК ЖЕРУТЬ! Ф-1 ПІД НОГИ ЗОМБІ І ТІКАТИ! ГРАНАТА БАБАХ НАХРІН!!! ШМАТКИ ГНИЛОГО М'ЯСА НА ВСІ БОКИ! ДІРЯВІ ТЕЛЬБУХИ НА ПРОВОДАХ ВИСЯТЬ! А ЧИЙСЬ ПРУТЕНЬ ПОЛЕТІВ АЖ НА 300 МЕТРІВ! ТАМ ЯКИЙСЬ ЗОМБІ СИДИТЬ І ГНИЛИЙ ХІЙ ГРИЗЕ! ВСЕ ШВИДШЕ ДОДОМУ БІЛЯ ПІД'ЇЗДУ ЗОМБІ МАЙЖЕ НАЗДОГНАВ! ДОБРЕ ЩО СУСІД ЙОГО З ДРОБОВИКА БАХ БАХ НАХРІН АЖ ГНИЛИЙ МОСК РОЗЛЕТІВСЯ НУ ЙОГО В ДІДЬКА ТАКІ ПРОГУЛЯНКИ ЦЕ ЗОМБІ АПОКАЛІПСИС COVID-19 DYING LIGHT!!!111!1
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25.05.2020 06:25 Відповісти
******** тєатр!

Мене колись теж на ізмєну висадило.
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25.05.2020 06:32 Відповісти
))) на Мракопедії є ось таке коротеньке оповіданнячко... з неочікуваним фіналом...

https://mrakopedia.net/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2 ГОРОД СНЕГОВ

Знаете, если выложить в ряд все сигареты, которые я выкурил за свою долгую и бесполезную жизнь, то получится что-то вроде длинного фитиля, который я же сам и подпалил с одного конца. Он медленно тлеет, исходя приятным терпким дымом, и я тлею вместе с ним, приближаясь к другому концу этого ароматного бикфордова шнура. К тому концу, где…
Нет, я не собираюсь рассказывать вам, как опасны сигареты, я не Минздрав. Я хочу рассказать, как опасно их отсутствие. Именно оно заставило меня перешагнуть порог своей квартиры в тот поздний зимний вечер. Вытолкнуло меня из невидимого защитного круга, внутри которого, казалось, все излучало тепло - и старый цветной телевизор, и тускловатые груши электрических лампочек в дурацких стеклянных цветах старомодной люстры, и даже пыльные, забитые книгами и неизменным ненужным хрусталем шкафы потрепанной советской "стенки". Я покинул эту уютную тихую гавань домашнего тепла и комфорта добровольно, сознательно и даже охотно. Оставил за спиной неприступные стены родной берлоги и вышел в морозную тьму в поисках жалкой бумажной коробочки, таящей в себе пару десятков порций медленного яда. Если бы я знал куда это приведет меня, я бы нашел в себе силы отказаться от пагубной привычки хотя бы ненадолго, хотя бы на одну морозную зимнюю ночь. Если бы я знал…
Но я не знал.
Я почувствовал неладное уже выходя из подъезда, когда морозный ветер швырнул мне в лицо пригоршню сухих колючих снежинок. Они царапали кожу, словно иглы морозных елей, в которые я неосторожно сунулся лицом. Я не придал значения странному ощущению и просто поднял воротник.
Я был глуп, и я был наказан за это.
Мороз пробирал до костей даже через плотную одежду, резал открытую кожу невидимыми лезвиями стужи, не оставляя на ней ничего кроме боли, от которой я морщился и ежился, еще глубже зарываясь в воротник. Скрытный садист, не оставляющий на своей жертве следов, идеальный мастер пыточных дел, мороз прогнал с улиц все живое. Город казался вымершим, пустым и промороженным до самого нутра своих темных, покрытых снежным налетом домов. Наверное, так он выглядел бы, если бы неведомые силы внезапно перенесли его куда-то на Плутон, или на какую-то еще не открытую ледяную скалу в глубине космоса. Туда, где Солнце казалось лишь очень яркой звездой среди мириадов таких же.
Туда, где холод - это неотъемлемая часть бытия.
Я шел сквозь вихри скальпельно острого ветра, сквозь жалящие облака колючих снежинок, которые осыпали меня с ног до головы. Порывы ветра швыряли их мне в лицо, как швыряют пригоршни соли на покрытую кровью спину человека, запоротого до полусмерти плетью. Ветер выл в проводах над головой, словно стая адских гончих, потерявшая на миг мой след во тьме и вьюге. Снег заметал цепочку моих неровных следов, но вовсе не для того, чтобы спрятать меня от порождений бездны, о нет. Он лишь силился стереть все следы моего существования, чтобы оставить замерзший безжизненный город девственно чистым, без единой соринки на его бледном и гладком лице мертвеца.
Далеко впереди манил холодным светом ларек. Его белый пластиковый бок походил на причудливую вершину ледяного айсберга и заставлял задуматься о неведомой холодной громаде, которая пряталась там, под белыми волнами ночного снежного моря. Он манил, как манят призрачные огни, пляшущие на чудовищной глубине, в холодной тьме глубинных слоев океана. Манят, чтоб отдать доверчивых и наивных путешественников на растерзание вечно голодным и жадным до слабой беззащитной плоти рыбам-удильщикам. И все же, свет в ледяной ночи обещал жизнь, и я шел на него, словно мотылек, привлеченный сиянием, я готов был биться о холодную стенку домика, как бьются ночные мошки о стекло фонаря, чтобы умереть и осыпаться рядом с недоступным огнем сухими ломкими трупиками. Я шел искать жизнь в маленькой и хрупкой пачке с бумажными палочками, несущими медленную смерть. Ледяной ветер подхватил и унес во тьму сорвавшийся с моих губ хриплый смешок. Я был безумен, город был безумен, весь мир, казалось мне, был безумен и мертв и холоден. И солнце лишь выдумка, и единственное тепло в этой вселенной может существовать лишь на конце плотно набитой ядовитым зельем бумажной трубочки.
Немного тепла - это все что мне нужно.
Витрина ларька была забита бессмысленным хламом, нужным лишь для того, чтобы напомнить попавшим в ледяной ад людям о существующей где-то жизни, и сделать их существование в этой промороженной насквозь вселенной еще более мучительным. Прямо на меня смотрело румяное лицо рыжеволосой полуголой красавицы, позирующей на фоне пальм и моря, такого голубого и блестящего, что глаза слезились от невозможности этой картины. Это выдумка, этого нет, не может быть. Даже моей теплой квартиры нет, это лишь иллюзии больного воображения, не способного переносить морозную преисподнюю без, хотя бы кажущейся, надежды на тепло.
Я с трудом оторвал глаза от фальшивой картинки и стукнул в маленькое окошко согнутым пальцем - замерзшая кожа отозвалась режущей болью. Окошко открылось, но никто не ответил на мой стук. Есть ли там кто-то? Кто там есть? Сейчас это было неважно, важно было толкнуть внутрь несколько смятых бумажек и правильно прохрипеть нужные слова онемевшими от мороза губами. Тогда бумажки исчезнут в недрах домика, а в маленьком окошке покажется краешек вожделенной бумажной коробочки с небольшими порциями теплой смерти внутри. Пальцы почти не гнутся, но мне удается разорвать все печати, сковавшие смерть в этом маленьком и обыденном ящике пандоры, достать и сунуть меж почти потерявших чувствительность потрескавшихся губ невесомый хрупкий цилиндрик. Прячась от ветра, каким-то чудом разжечь крохотный костерок живого огня в темной пещерке меж судорожно свернутых в клубок пальцев.
И сделать первую пьянящую затяжку.
Теплый дым прогоняет лед из легких, прогревает кровь жилах, растапливает ледяной морок в голове. Я понимаю, что нет никаких адских гончих, идущих за мной по следу, и город мой не мертв и не заброшен неведомой силой на ледяной кусок скалы в глубине космоса.
Я не проклятое существо, обреченное на вечное скитание в морозном аду.
Я ***** просто сходил за сигами. ****** накрыло.
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25.05.2020 06:38 Відповісти
кошмар. какая тягомотина! нет чтоб как все нормальные люди: уложить мысль в формат 5-7-5
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25.05.2020 06:47 Відповісти
Сходил ночью за сигами.
Зимний Токио мёртвым увидел...
Мимолётный приход.
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25.05.2020 06:57 Відповісти
вот так гораздо лучше. хоть и последняя строчка непонятна
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25.05.2020 07:00 Відповісти
Приблизно те ж саме, що "накрыло" (приход від канабісу, наприклад... або без речовин, просто настрій та враження...)
До речі, оповідання насправді жиза - неодноразово бувало подібне... наприклад, накурився вночі, через деякий час пробило на попоїсти, і просто ВКРАЙ закортіло якогось конкретного смаколика... чіпсів погризти, наприклад... а під впливом канабісу це не просто каприз, а потреба непереможної сили... і доводиться вночі вийти до маркету, до якого 200 метрів... (перед цим бажано дмухнути ще невеличкого ковпачка). Так ось, ця подорож стає вкрай довгою, насиченою незвичайними враженнями і отакими потоками свідомості, як у головного героя. В маркеті звук кондиціонерів та вентиляторів перетворюється на якийсь стрьомний industrial ambient... і вся реальність якась потойбічна, нічна...
А потім приходиш додому - і теж "оце так накрило" Президент Австрии Ван дер Беллен нарушил введенный из-за COVID-19 карантин, скорее всего, ему за это ничего не будет, - Bild - Цензор.НЕТ 909
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25.05.2020 07:11 Відповісти
нда... нечто в принципе трудно понимаемое для меня... я аскетствую - даже чаю не пью
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25.05.2020 07:23 Відповісти
яке у вас яскраве життя )
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25.05.2020 08:11 Відповісти
І ось ще невеличкий креатив, від якого теж висадило на зраду, коли побачив, як по пустирю від сміттєвого баку якось дивно летить драний пакет... втім ідея цікава - лихі парфуми ( ), що отаким чином діють у матеріальному світі... і так, вбити пакет в принципі може...
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B ПАКЕТЫ
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25.05.2020 08:10 Відповісти
Родина алоизыча с самого начала отличилась особо садистским дурантином. Проклятое место.
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25.05.2020 06:34 Відповісти
Еще один факт пренебрежения людьми: всем напялить маски и не высовываться, вы - никто.
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25.05.2020 06:52 Відповісти
Лекарствов от дурости и Короны Вируса в Мире еще не придумали
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25.05.2020 07:06 Відповісти
ну почему же... а топор? или верёвка?
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25.05.2020 07:07 Відповісти
Ещё и выборы придумали...
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25.05.2020 09:02 Відповісти
Ты прямо фошЫзд и садист...
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25.05.2020 07:08 Відповісти
На РАБссии был когда то профессор Иванов,который скрещивал обезьян и женщин в Сухумском обезяннем питомнике.Что из того вышло,можно только догадаться...,говорят женщин добровольцев находили в Дурдоме.Михаил Афанасьневич Булгаков придкмал преображенского именно с профессора Иванова...,типа слепил обра гения...в Собачьем сердце
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25.05.2020 07:13 Відповісти
Зачем их было скрещивать - они потомки питекантропов - на рожи посмотри.
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25.05.2020 07:47 Відповісти
І шо, навіть не кричав: -Гражданских отсечь? )))
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25.05.2020 08:12 Відповісти
Ты думаешь, что зелекторат ещё не понял, что не это главное и не главное - пола пиджака, засунутая за ремень?
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25.05.2020 09:04 Відповісти
Просто наступает время разборок незаконного ущемления и прав людей и подрыва экономики.

И перец, типо президент, который обязан был отслеживать эти нарушения, делает вид что вот глядите - я точно такой же пострадавший как и фсе граждане и меня судить и сажать в тюрму низзя.
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25.05.2020 11:12 Відповісти
 
 