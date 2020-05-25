Президент Австрії Ван дер Беллен на 1 годину порушив карантин, власнику ресторану загрожує 30 тис. євро штрафу

Під час нічного обходу в центрі Відня поліцейські помітили главу держави Александера Ван дер Беллена і його дружину на терасі одного з ресторанів, а на їхньому столику - напої. Глава держави визнав порушення та вибачився.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Австрійська поліція під час рутинного обходу застала президента країни Александера Ван дер Беллена в ресторані після офіційно дозволеного часу. У ніч на неділю, 24 травня, глава держави перебував у ресторані зі своєю дружиною і, за власними словами, "забазікався і не помітив, як минув час".

Через обмеження, запроваджені на тлі пандемії коронавірусу, ресторани, бари і кафе в Австрії мають закриватися не пізніше 23-ї години. Відвідувачам дозволяється продовжувати сидіти за столиками і після цього часу, проте офіціантам заборонено їх обслуговувати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чорногорія стала першою країною в Європі, яка здолала COVID-19, - там не фіксували нових випадків 20 днів поспіль

Коли поліція навідалася в італійський ресторан Sole, розташований у центрі Відня, на столику Ван дер Беллена і його дружини стояли напої. Саме це і було розцінено як порушення, за яке політик вибачився.

Для самого державного діяча інцидент, найімовірніше, залишиться без наслідків, пише Bild. А ось власникові ресторану в найбільш несприятливому випадку загрожує штраф у розмірі 30 000 євро - за порушення приписів щодо боротьби з COVID-19.

Зазначимо, що Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу повідомляє про понад 16 тисяч підтверджених випадків COVID-19 в Австрії. 640 хворих померли, понад 15 тисяч одужали.