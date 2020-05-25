Рибалки, які потонули в автомобілі в Одеській області, були прикордонниками, - регіональне управління ДПСУ

Двоє чоловіків, які загинули в Одеській області в затонулому автомобілі, були військовослужбовцями Державної прикордонної служби України. Вони поїхали на риболовлю у вільний час.

Як підтвердив УНІАН представник Південного регіонального управління Держприкордонслужби України, рибалки, яких виявили в затонулому в річці Турунчук автомобілі, є військовослужбовцями одного з підрозділів зазначеного управління, передає Цензор.НЕТ.

"Під час трагедії вони не були на службі. На риболовлю поїхали у свій вільний час... Зараз тим, що сталося, займаються правоохоронні органи", - сказав представник відомства.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня в Біляївському районі Одеської області легковий автомобіль "ВАЗ" із людьми з'їхав у воду з крутого берега заввишки приблизно три метри і затонув. В автомобілі перебувало двоє чоловіків-рибалок

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