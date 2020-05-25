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Чернівецька область залишається в епіцентрі COVID-19: за день 55 нових випадків, загалом 3083 особи інфіковано
Станом на вечір неділі, 24 травня, в Чернівецькій області зафіксовано 55 нових випадків захворювання на коронавірус, загальна кількість хворих досягла 3083 осіб.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова облдержадміністрації Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.
"Кількість нових випадків коронавірусу на Буковині все ще залишається значною… Загальна кількість хворих у Чернівецькій області від першого встановленого випадку становить 3083 особи", - написав він.
Осачук зазначив, що 24 травня обласний лабораторний центр дослідив 300 зразків і 55 із них виявилися позитивними.
"6 наших земляків сьогодні здолали COVID-19. Вони двічі отримали негативний результат тесту", - додав глава ОДА.
Топ коментарі
+3 віктор федорович #394174
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+3 кацахол
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Пророк Ковід-дисидентства, тебе колись визнають святим в Церкві ВІЛ-дисидендів та борців з рептилоїдами.
А тепер скажи одне.
Карантин тримати вічно не вийде. Скоро відмінять і буде чимала смертність.
Ти лишишся під своїм ніком і покаєшся, зміниш нік як агітатори за Зеленського, чи лишишся вірним своїй релігії?
я утверждаю, что от дурантина больше вреда, чем пользы. "чимала смертність" не опровергает этот тезис. тем более, когда "чимала" - это по твоему разумению. "много" - это сколько [нецензурное ругательство]?
кароч, идея твоя здравая, но первая попытка её воплотить очень не очень.
я склоняюсь к выводу, что главный фактор - это количество потенциальных жертв вирусочка в стране. в бедных странах их может быть и в 10 и в 100 раз меньше, чем в богатых.
А в Африці є країна де ВІЛ не існує. Президент видав наказ- і все. Тепер від СНІДу не помирають.
мы здесь все "голенькие". правило простое: урой меня аргументами или завали хлебало.
но пупскам это правило не нравится. ибо они интеллектуальные дрищи.
а как ты относишься к старомодным дуэлям? на пистолетах девятнадцатого века?
А люди, на податки яких жив і ти, позалишались без роботи, з виробництва здебільшого.
І про дітей в селах, які залишились без освіти, бо ані гаджетів, ані інтернету в багатьох нема, ти також не думаєш. Ти думаєш про свою роботу в мінілікарні.
На які гроши може жити лікар, якому декілька місяців не платять зарплатню? А у тебе взагалі - сімейний підряд в лікарні.
Тьху.
А, нічого ти не зрозумієш.
Покачайся зі службами, підпиши договори з пацієнтами, візьми відповідальність на себе і працюй на здоров'ячко.
Для односільчан це буде безкоштовно і якісно, як ти і хочеш.
Бачив і чім між нами різниця?
Цитата :
- Это такой же РНК-зверь,как и ВИЧ. Много от ВИЧ лекарств выдумали ?
Насколько я поняла из всех реальных досказанных и недосказанных статей: Корона- как и ВИЧ,
остается у переболевшего любой формой - навсегда.
Отдаленные последствия как у ВИЧ. Полное разрушение организма.
Лекарств нет и не будет .
Вакцина единственное спасение, но до нее надо как то дожить.
Китайцы в различных изданиях тактично упоминали импотенцию у переболевших, но навсегда или нет, никто не знает, слишком короткий срок наблюдения.
У переболевших детей пожизненные осложнения на легкие.
Что еще разрушает эта тварь в организме- покажет длительная перспектива.
Ну это если не читать и не смотреть обзоры от коментаторов Смешариков и прочей интернетшушары, а так же выживших из ума пенсионеров-вирусологов, которые в принципе последние 20 лет к микроскопу не подходили,но теории заговора,густо замешанные на Альцгеймере и склерозе сосудов головного мозга, транслируют ежечасно" (с)