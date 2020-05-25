Чернівецька область залишається в епіцентрі COVID-19: за день 55 нових випадків, загалом 3083 особи інфіковано

Станом на вечір неділі, 24 травня, в Чернівецькій області зафіксовано 55 нових випадків захворювання на коронавірус, загальна кількість хворих досягла 3083 осіб.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова облдержадміністрації Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість нових випадків коронавірусу на Буковині все ще залишається значною… Загальна кількість хворих у Чернівецькій області від першого встановленого випадку становить 3083 особи", - написав він.

Осачук зазначив, що 24 травня обласний лабораторний центр дослідив 300 зразків і 55 із них виявилися позитивними.

"6 наших земляків сьогодні здолали COVID-19. Вони двічі отримали негативний результат тесту", - додав глава ОДА.

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