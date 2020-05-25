147 українців хворіють на COVID-19 в інших країнах, 73 - вилікувалися, 9 - померли, 18 938 - звернулися по допомогу, - МЗС

Станом на вечір 24 ​​травня за кордоном від COVID-19 одужали вже 73 українці, а 147 громадян України проходять лікування.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МЗС України у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"18 938 громадян України звернулися по допомогу до ЗДУ (закордонних дипломатичних установ) у межах системи "Захист"", - повідомили в МЗС.

Зокрема, 147 громадян України проходять лікування в: Австрія - 3, Білорусь - 3, Ірландія - 1, Італія - ​​121, Мальта - 1, Молдова - 1, РФ - 3, США - 2, Таїланд - 1, Уругвай - 1, ФРН - 1, Чехія - 7, Швеція - 2.

Ще 73 громадянина України одужали в таких країнах: Австрія - 3, Бельгія - 1, Велика Британія - 1, Греція - 22, Домініканська Республіка - 4, Єгипет- 1, Іспанія - 5, Італія - ​​2, Молдова - 1, Нігерія - 3 Нідерланди - 1, ОАЕ - 2, Польща - 6, Португалія - ​​2, Сейшельські острови - 1, Сербія - 1, Таїланд - 1, Уругвай - 1, ФРН - 5, Швеція - 1, Швейцарія - 1, Японія - 4.

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Зазначається, що 9 громадян України за кордоном - померли.