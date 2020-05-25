Український літак "Мрія" вдруге доставив партію медикаментів до Канади, - посол Шевченко. ФОТОрепортаж
Літак Ан-225 "Мрія" прибув до канадського Монреаля з вантажем медичних засобів захисту.
Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Наша "Мрія" - знову в Монреалі. Це вже другий медичний вантаж для Канади силами нашої могутньої і прекрасної птахи", - зазначив Шевченко.
Він також подякував екіпажу літака за вдало виконаний рейс.
"Дякую Дмитру Антонову і його команді за чудово виконану місію і за можливість пишатися нашим літаком і нашими профі", - зазначив посол.
Як повідомляється на сторінці посольства України в Канаді у Facebook, найбільший у світі транспортний літак прибув у Монреаль, провінція Квебек. Вантаж зустрічали дипломати посольства, зокрема і посол України в Канаді Андрій Шевченко.
"У ці складні часи українська авіація доставляє необхідні матеріали для боротьби з пандемією COVID-19", - зазначається на сторінці посольства.
Фото: Шевченко/Facebook
Нагадаємо, у квітні 2020 року транспортний літак АН-225 "Мрія" вперше доставив в Україну великий обсяг медичного вантажу для боротьби з коронавірусом, цей рейс планували внести в Книгу рекордів Гіннеса.
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И этим можно гордиться.
А "Мрия" летает себе по всем континентам, приносит пользу.
Повернувся облупленим і непридатним для подальших польотів.