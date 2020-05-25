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Новини Коронавірус і карантин
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Український літак "Мрія" вдруге доставив партію медикаментів до Канади, - посол Шевченко. ФОТОрепортаж

Літак Ан-225 "Мрія" прибув до канадського Монреаля з вантажем медичних засобів захисту.

Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Наша "Мрія" - знову в Монреалі. Це вже другий медичний вантаж для Канади силами нашої могутньої і прекрасної птахи", - зазначив Шевченко.

Він також подякував екіпажу літака за вдало виконаний рейс.

"Дякую Дмитру Антонову і його команді за чудово виконану місію і за можливість пишатися нашим літаком і нашими профі", - зазначив посол.

Український літак Мрія вдруге доставив партію медикаментів до Канади, - посол Шевченко 01

Як повідомляється на сторінці посольства України в Канаді у Facebook, найбільший у світі транспортний літак прибув у Монреаль, провінція Квебек. Вантаж зустрічали дипломати посольства, зокрема і посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Також дивіться: В Україну прибула "Мрія" з медичним вантажем із Китаю: 500 тис. захисних костюмів, 700 моніторів пацієнта і 50 рентген-апаратів. ВIДЕО

Український літак Мрія вдруге доставив партію медикаментів до Канади, - посол Шевченко 02

"У ці складні часи українська авіація доставляє необхідні матеріали для боротьби з пандемією COVID-19", - зазначається на сторінці посольства.

Український літак Мрія вдруге доставив партію медикаментів до Канади, - посол Шевченко 03

Фото: Шевченко/Facebook

Нагадаємо, у квітні 2020 року транспортний літак АН-225 "Мрія" вперше доставив в Україну великий обсяг медичного вантажу для боротьби з коронавірусом, цей рейс планували внести в Книгу рекордів Гіннеса.

Український літак Мрія вдруге доставив партію медикаментів до Канади, - посол Шевченко 04
Український літак Мрія вдруге доставив партію медикаментів до Канади, - посол Шевченко 05

Автор: 

Канада (2189) карантин (18172) Мрія (118) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+16
Там теж є Епіцентр?
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25.05.2020 08:03
+8
Український літак "Мрія" вдруге доставив партію медикаментів до Канади, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 8298
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25.05.2020 08:13
+6
Головне - там нема "Хрипатого", тому піар вийшов не йому, а Україні... Шевченко правильно "розставив акценти" - "Мрія" асоціюється в Канаді з Україною, а не з "тимчасовим зеленим непорозумінням...".
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25.05.2020 08:16
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Там теж є Епіцентр?
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25.05.2020 08:03 Відповісти
Вставил свои 5 копеек?
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25.05.2020 08:05 Відповісти
Для того ж вони і існують щоб їх вставляти. А як ти думав?
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25.05.2020 08:10 Відповісти
Я думал, что этот полет Мрии не только помощь народу Канады, но еще и огромные деньги которые Мрия заработала. А свои пять копеек вставь себе ....
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25.05.2020 08:13 Відповісти
Не наривайся, салабон.
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25.05.2020 08:15 Відповісти
Ты пацан еще спой, что зебил виноват в том, что тебя мамка без мозгов родила.
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25.05.2020 08:23 Відповісти
А теперь пора про Пороха что то сказать...
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25.05.2020 09:14 Відповісти
Кто тебе мешает, говори.
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25.05.2020 09:15 Відповісти
А могли бы зарабатывать вдвойне, если бы вся эта продукция вырабатывалась у нас а не в Китае. Но это не с нашими правителями.
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25.05.2020 11:19 Відповісти
Головне - там нема "Хрипатого", тому піар вийшов не йому, а Україні... Шевченко правильно "розставив акценти" - "Мрія" асоціюється в Канаді з Україною, а не з "тимчасовим зеленим непорозумінням...".
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25.05.2020 08:16 Відповісти
Тем ни менее украинцам безвиз не дали, говорят и на роботу украинцам туда не так просто оформится. Возможно какая то политика руководства Канадыв отношении украинских мигрантов. Зато с китайцами вроде безвиз )))
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25.05.2020 09:04 Відповісти
"Говорят", "может быть", "вроде"... "Говорят - в Москве кур доят, а на петухах верхом ездят...". Тут есть люди, там живущие и работающие - пусть они тебе скажут... Только "не ведись" на "Фобоса" - он у нас из "ВнутриМКАДовской "Канады"...
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25.05.2020 09:09 Відповісти
Я знаю от человека который там был. Конечно 1 человек мало для объективности.
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25.05.2020 09:17 Відповісти
Одужання канадцям.
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25.05.2020 08:07 Відповісти
Та канадійці живуть-не кашляють. Шевченко он який трудовий мозоль наїв.
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25.05.2020 11:22 Відповісти
Зеленський зустрiчав?
Нi?
Тодi не рахуєця...
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25.05.2020 08:09 Відповісти
по нчалу прочел доставил партию медсредстер в Канаду
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25.05.2020 08:09 Відповісти
Український літак "Мрія" вдруге доставив партію медикаментів до Канади, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 9408
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25.05.2020 08:15 Відповісти
Чому на фото не видно професійного зустрічальщика самальотов?
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25.05.2020 08:11 Відповісти
Український літак "Мрія" вдруге доставив партію медикаментів до Канади, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 2679
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25.05.2020 08:56 Відповісти
Український літак "Мрія" вдруге доставив партію медикаментів до Канади, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 8298
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25.05.2020 08:13 Відповісти
Там тоже есть "Эпицентр"?
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25.05.2020 08:16 Відповісти
Там тебе нема і це добре
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25.05.2020 08:50 Відповісти
Перемога, частный самолет умеет летать и возит грузы компаниям. Ура это круто, ну теперь я горжусь
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25.05.2020 09:56 Відповісти
Канада могла бы использовать транспортные Боинги-747, но предпочла нашу "Мрию".
Значит, наше предложение оказалось лучшим.
И этим можно гордиться.
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25.05.2020 11:21 Відповісти
Это называется демпинг.
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25.05.2020 13:11 Відповісти
Это называется иметь больший объём фюзеляжа.
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25.05.2020 14:07 Відповісти
«Мрии» принадлежит абсолютный рекорд грузоподъёмности - 253,8 тонны. В этот раз самолет перевез всего около 100 тонн...
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25.05.2020 14:30 Відповісти
Если бы повязки были не тканевые, а чугунные, то он перевёз бы свои коронные 250 тонн.
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25.05.2020 14:55 Відповісти
Тогда говорите спасибо СССР, что смогла построить такой самолет, который теперь смог перевезти такую ОГРОМНУЮ кучу повязок.
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25.05.2020 17:00 Відповісти
"Мрия" с 1988 года получила модернизированную авионику, гражданский международный сертификат, которого при СССР не имела, за 30 лет многое изменено, так что это вполне украинский гражданский самолёт. При СССР "Антей" и "Руслан" были ВОЕННО-транспортными самолётами. Если бы СССР больше делал для мирных граждан, мы были бы ему благодарны. Но "Мрия" - адаптированное дитя гонки вооружений.
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25.05.2020 20:17 Відповісти
Гордости-то не очень. При совке "Мрия", космический челнок транспортировала, для чего и была создана. А сейчас медицинские маски и памперсы. Знали бы конструкторы.
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25.05.2020 11:59 Відповісти
Знали бы конструкторы, что их "челнок" одноразовый.
А "Мрия" летает себе по всем континентам, приносит пользу.
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25.05.2020 14:05 Відповісти
Український літак "Мрія" вдруге доставив партію медикаментів до Канади, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 5081
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25.05.2020 12:13 Відповісти
Оцей "Буран" оббурився (обосцался) по повній програмі.
Повернувся облупленим і непридатним для подальших польотів.
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25.05.2020 14:09 Відповісти
молодцы. всё верно.
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25.05.2020 21:10 Відповісти
 
 