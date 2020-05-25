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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 346,7 тис. осіб, захворіли понад 5,5 млн. ІНФОГРАФІКА

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 346,7 тис. осіб, захворіли понад 5,5 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 25 травня у світі зареєстрували 5,5 млн випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 5 502 512 випадків інфікування та 346 761 летальний випадок через коронавірус.

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 346,7 тис. осіб, захворіли понад 5,5 млн 01

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 99 300 (+617 за добу), хворих - 1 686 436 (+19 608 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​363 618 інфікованих (+16 220 за добу) та 22 716 (+703 за добу) летальних випадків.

Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 344 481 особа (+8599 за добу), кількість смертей - 3541 (+153 за добу).

В Іспанії зареєстрували 282 852 пацієнти (+482), померли 28 752 особи (+74).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чорногорія стала першою країною в Європі, яка здолала COVID-19, - там не фіксували нових випадків 20 днів поспіль

У Великій Британії - 259 559 хворих (+2405 за добу), померли 36 793 пацієнти (+118).

В Італії зафіксували COVID-19 у 229 858 (+531) осіб. Померли 32 785 (+50) осіб.

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 346,7 тис. осіб, захворіли понад 5,5 млн 02

Як повідомлялося, на ранок 24 травня зафіксовано 406 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 20 986, летальних - 617, одужали 7099 осіб.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Кирилл Лєщенко- Крысолов, ану давай правду-матку про світову аферу рептилоїдів!
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25.05.2020 08:30 Відповісти
ООН утверждает, что кризис, вызванный вирусобесием, заставит 250 000 000 людей голодать. вот вам, мої маленькі каченята, загадочка: Скільки з них помре за місяць?
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25.05.2020 08:36 Відповісти
Моя ж ти киця!
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25.05.2020 08:45 Відповісти
Пусть их ВОЗ кормит.
Сиськами.
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25.05.2020 09:12 Відповісти
https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/russian/amp/news-49922689 Кстати бубонная чума в Европе в ХIV веке, которая выкосила до 60%там, пришла с Поволжья из под Казани. Ученые выяснили по ДНК.
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25.05.2020 08:39 Відповісти
Экономические убытки во всем мире огласите, пожалуйста.
Так сказать, потерянный доход.
А мы разделим на число умерших, для получения полной картины.
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25.05.2020 09:11 Відповісти
Так еще пандемия не закончилась, а значит и количество умерших еще не известно.
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25.05.2020 10:20 Відповісти
 
 