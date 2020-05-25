Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 346,7 тис. осіб, захворіли понад 5,5 млн. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 25 травня у світі зареєстрували 5,5 млн випадків інфікування COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 5 502 512 випадків інфікування та 346 761 летальний випадок через коронавірус.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 99 300 (+617 за добу), хворих - 1 686 436 (+19 608 за добу).
На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 363 618 інфікованих (+16 220 за добу) та 22 716 (+703 за добу) летальних випадків.
Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 344 481 особа (+8599 за добу), кількість смертей - 3541 (+153 за добу).
В Іспанії зареєстрували 282 852 пацієнти (+482), померли 28 752 особи (+74).
У Великій Британії - 259 559 хворих (+2405 за добу), померли 36 793 пацієнти (+118).
В Італії зафіксували COVID-19 у 229 858 (+531) осіб. Померли 32 785 (+50) осіб.
Як повідомлялося, на ранок 24 травня зафіксовано 406 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 20 986, летальних - 617, одужали 7099 осіб.
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