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Новини Коронавірус і карантин
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На Рівненщині за добу виявили 20 нових випадків COVID-19, загалом - 1437, - ОДА

На Рівненщині за добу виявили 20 нових випадків COVID-19, загалом - 1437, - ОДА

У Рівненській області за минулу добу, 24 травня, підтвердили 20 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 24 травня на Рівненщині зареєстровано 7 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір 24 ​​травня на Рівненщині зареєстровано 13 нових випадків захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.

За його словами, новим хворим від 21 до 78 років.

Загалом в області зареєстровано 1437 випадків захворювання на COVID-19.

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Через ускладнення, викликані коронавірусом, 31 випадок летальний. Перемогли COVID-19 - 599 осіб.

На Рівненщині за добу виявили 20 нових випадків COVID-19, загалом - 1437, - ОДА 01
На Рівненщині за добу виявили 20 нових випадків COVID-19, загалом - 1437, - ОДА 02
На Рівненщині за добу виявили 20 нових випадків COVID-19, загалом - 1437, - ОДА 03
На Рівненщині за добу виявили 20 нових випадків COVID-19, загалом - 1437, - ОДА 04

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Рівненська область (1173)


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До 6 июня наверно ослабят карантин, т.к. 6 июня 95 квартал выступает в Минске...
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25.05.2020 08:49 Відповісти
 
 