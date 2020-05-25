На Рівненщині за добу виявили 20 нових випадків COVID-19, загалом - 1437, - ОДА
У Рівненській області за минулу добу, 24 травня, підтвердили 20 нових випадків коронавірусної інфекції.
Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на ранок 24 травня на Рівненщині зареєстровано 7 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір 24 травня на Рівненщині зареєстровано 13 нових випадків захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.
За його словами, новим хворим від 21 до 78 років.
Загалом в області зареєстровано 1437 випадків захворювання на COVID-19.
Через ускладнення, викликані коронавірусом, 31 випадок летальний. Перемогли COVID-19 - 599 осіб.
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показати весь коментар25.05.2020 08:49 Відповісти Мені подобається 0
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