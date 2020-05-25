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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Найманці РФ розмістили артилерію поруч із будинками у Василівці та Яковлівці, а мешканців деяких районів Донецька готують до примусової евакуації, - штаб

Найманці РФ розмістили артилерію поруч із будинками у Василівці та Яковлівці, а мешканців деяких районів Донецька готують до примусової евакуації, - штаб

Окупаційні війська РФ розміщують артилерійські системи поряд із будинками, щоб прикрити себе від вогню у відповідь ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"Попри численні заяви представників окупаційної влади щодо їхньої турботи про мешканців Донбасу і прагнення миру, загарбники продовжують відверто нехтувати правилами ведення війни та Міжнародним гуманітарним правом.

Лише за дві минулі доби збройні формування РФ декілька разів вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил із житлових кварталів населених пунктів. Своїми діями ворог не тільки створював безпосередню загрозу для місцевих мешканців, а й показав, як "вправно" російські найманці уміють ховатися за спинами дітей і жінок", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, окупанти розмістили свої артилерійські системи поруч із будинками в населених пунктах Василівка та Яковлівка. Прикривши себе таким чином від вогню у відповідь, ворожі артилеристи випустили 32 снаряди калібру 122 мм по українських захисниках біля Кам’янки. А з території селища Байрак – три десятки 122-мм снарядів по позиціях Об’єднаних сил поруч із Новолуганським.

Водночас на вулицях окупованої Голубівки були помічені самохідні артилерійські установки 2С1 "Гвоздика": "На очах переляканих містян загарбники неодноразово здійснювали демонстративне розгортання розрахунків на вогневих позиціях та підготовку до ведення вогню в напрямку Новотошківського. У разі відкриття вогню траєкторія снарядів проходила б над густонаселеними кварталами".

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"Наші розвідники повідомляють, що за підтвердженими даними, російські найманці готують мешканців північно-західних районів Донецька до примусової евакуації, що свідчить про підготовку наступних провокацій та є черговим грубим порушенням прав цивільного населення на тимчасово окупованих територіях", - зазначено в повідомленні.

Як зауважили в штабі, такі дії збройних формувань Російської Федерації цілком очевидно мають на меті примусити підрозділи Об’єднаних сил відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити наших захисників у зриві Мінських домовленостей та обстрілах мирних мешканців.

"Наголошуємо, що Об’єднані сили ніколи не вели, не ведуть і не будуть вести вогонь по будинкам мирних жителів та цивільній інфраструктурі. Така поведінка притаманна виключно окупаційним військам", - додали в пресцентрі ОС.

Найманці РФ розмістили артилерію поруч із будинками у Василівці та Яковлівці, а мешканців деяких районів Донецька готують до примусової евакуації, - штаб 01
Найманці РФ розмістили артилерію поруч із будинками у Василівці та Яковлівці, а мешканців деяких районів Донецька готують до примусової евакуації, - штаб 02

Автор: 

бойовик (3414) провокація (781) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+13
Может стоит рассказать об этом преЗЕленту,а то он думает,что там выборы пора проводить
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25.05.2020 08:43
+11
Наемники РФ разметили артиллерию рядом с домами в Васильевке и Яковлевке, а жителей некоторых районов Донецка готовят к принудительной эвакуации, - штаб - Цензор.НЕТ 2903
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25.05.2020 08:41
+9
https://www.youtube.com/channel/UCfUrTF_DSJyCyG6x54vYMZA Свiдомий Рупор Найманці РФ розмітили артилерію поруч із будинками у Василівці та Яковлівці, а мешканців деяких районів Донецька готують до примусової евакуації, - штаб - Цензор.НЕТ 3122 карта для тих, хто сміється з «Путин нападёт». Там де починаються стрілочки ,там базуються десятки тисяч озброєних роССіянськи військових ,які чекають тільки наказу. ...він не нападе ,він просто розірве Україну на частини ,на частиночкі більші та менші ,та позаселяє в ваші затишні хатинки з вишневими садами ,свою недолугу але кровожерливу гопоту . Кажете що йому Україна не потрібна ?Не вгадали ,йому потрібна саме Україна ,не кусочок ,не 8 областей ,йому і роССіянам потрібна вся Україна .А війска роССіянські навколо України -це прямий доказ їхніх бажань . Там де починаються стрілочки ,там базуються десятки тисяч озброєних роССіянськи військових ,які чекають тільки наказу .І повірте на слово ,опитувати вас щодо відношення до руЦкаГа язика і путіна вони не будуть . P.S.Цей пост не істерика і не зрада ,це пост -нагадування в який ситуаціі живем і не більше того . Це не паніка і не нагнітання .Просто нас усіх так затягнули внутрішньополітичні справи що ми стали забувати про іпанутого сусіда
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25.05.2020 09:20
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Будуть виселяти до Бурятії?
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25.05.2020 08:41 Відповісти
Наемники РФ разметили артиллерию рядом с домами в Васильевке и Яковлевке, а жителей некоторых районов Донецка готовят к принудительной эвакуации, - штаб - Цензор.НЕТ 2903
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25.05.2020 08:41 Відповісти
Таки у кого то из орков маладых риспуплик в планах выполнить предсмертное желание Саньки Захарченко по захвату Рейкьявика?
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25.05.2020 08:42 Відповісти
Может стоит рассказать об этом преЗЕленту,а то он думает,что там выборы пора проводить
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25.05.2020 08:43 Відповісти
Торчок все одно не "повіре", бо він там в очах "бачив мир". В мене упевненість що він на їхньому боці.
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25.05.2020 14:11 Відповісти
Тому що ********* ( у поганому сенсі цього слова) ...
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25.05.2020 08:47 Відповісти
Наемники РФ разметили артиллерию рядом с домами в Васильевке и Яковлевке, а жителей некоторых районов Донецка готовят к принудительной эвакуации, - штаб - Цензор.НЕТ 8245
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25.05.2020 08:47 Відповісти
От Яковлевки ещё что то осталось?
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25.05.2020 08:51 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCfUrTF_DSJyCyG6x54vYMZA Свiдомий Рупор Найманці РФ розмітили артилерію поруч із будинками у Василівці та Яковлівці, а мешканців деяких районів Донецька готують до примусової евакуації, - штаб - Цензор.НЕТ 3122 карта для тих, хто сміється з «Путин нападёт». Там де починаються стрілочки ,там базуються десятки тисяч озброєних роССіянськи військових ,які чекають тільки наказу. ...він не нападе ,він просто розірве Україну на частини ,на частиночкі більші та менші ,та позаселяє в ваші затишні хатинки з вишневими садами ,свою недолугу але кровожерливу гопоту . Кажете що йому Україна не потрібна ?Не вгадали ,йому потрібна саме Україна ,не кусочок ,не 8 областей ,йому і роССіянам потрібна вся Україна .А війска роССіянські навколо України -це прямий доказ їхніх бажань . Там де починаються стрілочки ,там базуються десятки тисяч озброєних роССіянськи військових ,які чекають тільки наказу .І повірте на слово ,опитувати вас щодо відношення до руЦкаГа язика і путіна вони не будуть . P.S.Цей пост не істерика і не зрада ,це пост -нагадування в який ситуаціі живем і не більше того . Це не паніка і не нагнітання .Просто нас усіх так затягнули внутрішньополітичні справи що ми стали забувати про іпанутого сусіда
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25.05.2020 09:20 Відповісти
Так в чому справа,вони ж кричали з піною у рота- путен,ввєді вайска. Ну так от він і ввьол,по самі помідори...
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25.05.2020 09:44 Відповісти
Схвалюю! Звали сволочей мордовских - наслаждайтесь!
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25.05.2020 10:35 Відповісти
Ну в тему там анекдот вспоминается о драконе трехголовом: одна голова другой говорит вот мне и той справа нравится гетеро отношения, а вот ты как напьешься тебя все время на ********** тянет, но ты с"ка же не забывай очко то общее... так и с населением - одни выродки позвали а отдувается вся страна
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25.05.2020 14:17 Відповісти
Все згідно заповідей ницого пУ, тобто по-нашому,- *****...
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25.05.2020 11:31 Відповісти
Какая то не стыковка . Разместили возле домов - нормально , правдоподобно , логично . Собираются выселять - не логично . Они что , о ком то заботятся ? Прикрываться лучше домами с жителями .
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25.05.2020 12:21 Відповісти
 
 