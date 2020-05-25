Найманці РФ розмістили артилерію поруч із будинками у Василівці та Яковлівці, а мешканців деяких районів Донецька готують до примусової евакуації, - штаб

Окупаційні війська РФ розміщують артилерійські системи поряд із будинками, щоб прикрити себе від вогню у відповідь ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"Попри численні заяви представників окупаційної влади щодо їхньої турботи про мешканців Донбасу і прагнення миру, загарбники продовжують відверто нехтувати правилами ведення війни та Міжнародним гуманітарним правом.



Лише за дві минулі доби збройні формування РФ декілька разів вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил із житлових кварталів населених пунктів. Своїми діями ворог не тільки створював безпосередню загрозу для місцевих мешканців, а й показав, як "вправно" російські найманці уміють ховатися за спинами дітей і жінок", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, окупанти розмістили свої артилерійські системи поруч із будинками в населених пунктах Василівка та Яковлівка. Прикривши себе таким чином від вогню у відповідь, ворожі артилеристи випустили 32 снаряди калібру 122 мм по українських захисниках біля Кам’янки. А з території селища Байрак – три десятки 122-мм снарядів по позиціях Об’єднаних сил поруч із Новолуганським.

Водночас на вулицях окупованої Голубівки були помічені самохідні артилерійські установки 2С1 "Гвоздика": "На очах переляканих містян загарбники неодноразово здійснювали демонстративне розгортання розрахунків на вогневих позиціях та підготовку до ведення вогню в напрямку Новотошківського. У разі відкриття вогню траєкторія снарядів проходила б над густонаселеними кварталами".

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"Наші розвідники повідомляють, що за підтвердженими даними, російські найманці готують мешканців північно-західних районів Донецька до примусової евакуації, що свідчить про підготовку наступних провокацій та є черговим грубим порушенням прав цивільного населення на тимчасово окупованих територіях", - зазначено в повідомленні.

Як зауважили в штабі, такі дії збройних формувань Російської Федерації цілком очевидно мають на меті примусити підрозділи Об’єднаних сил відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити наших захисників у зриві Мінських домовленостей та обстрілах мирних мешканців.



"Наголошуємо, що Об’єднані сили ніколи не вели, не ведуть і не будуть вести вогонь по будинкам мирних жителів та цивільній інфраструктурі. Така поведінка притаманна виключно окупаційним військам", - додали в пресцентрі ОС.



