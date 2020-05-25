За добу на Львівщині виявили 27 нових випадків COVID-19, загалом 1360 інфікованих, - міськрада. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 25 травня на Львівщині підтвердили 1360 випадків інфікування COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.
"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 4602 особи, госпіталізовані - 601, на амбулаторному лікуванні - 4001 особа, виписані - 438 осіб. Зараз у лікарні перебуває 170 осіб, з них у реанімації - 6 осіб, на апаратні ШВЛ - 2 особи.
Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 1360 осіб, 37 людей померли. 287 пацієнтів одужали", - йдеться в повідомленні.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 123 ПЛР-тести, з яких 27 — позитивні (з них 12 - це мешканці Львова).
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