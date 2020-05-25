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Новини Коронавірус і карантин
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На ранок 25 травня зафіксовано 259 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 21 245, летальних - 623, одужали 7234 особи

На ранок 25 травня зафіксовано 259 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 21 245, летальних - 623, одужали 7234 особи

За добу в Україні виявлено 259 нових випадків COVID-19, це найменша кількість нових хворих із 9 квітня - тоді було 224.

Про це повідомляє сайт РНБО, передає Цензор.НЕТ.

На ранок 25 травня коронавірус підтверджено у 21 245 українців, 623 особи померли, 7233 пацієнти одужали.

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За минулу добу зафіксували 259 нових випадків захворювання, 6 осіб померли, одужали 126 пацієнтів. Кількість активних пацієнтів із COVID-19 в Україні 13 388, що на 127 більше, ніж добою раніше.

Найбільше випадків COVID-19 за минулу добу виявили в Чернівецькій області (55 випадків), Києві (29 випадків), Львівській (27 випадків) та Закарпатській областях (21 випадок).

За даними МОЗ, нині коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 892 випадки;
Волинська область — 783 випадки;
Дніпропетровська область — 875 випадків;
Донецька область — 148 випадків;
Житомирська область — 641 випадок;
Закарпатська область — 1082 випадки;
Запорізька область — 415 випадків;
Івано-Франківська область — 1281 випадок;
Кіровоградська область — 478 випадків;
м. Київ — 2652 випадки;
Київська область — 1437 випадків;
Львівська область — 1360 випадків;
Луганська область — 43 випадки;
Миколаївська область — 281 випадок;
Одеська область — 832 випадки;
Полтавська область — 266 випадків;
Рівненська область — 1434 випадки;
Сумська область — 166 випадків;
Тернопільська область — 1121 випадок;
Харківська область — 912 випадків;
Херсонська область — 177 випадків;
Хмельницька область — 364 випадки;
Чернівецька область — 3083 випадки;
Черкаська область — 391 випадок;
Чернігівська область — 131 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 травня 2020 року до Центру надійшло 477 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 53 011 повідомлень про підозру на COVID-19.

На ранок 25 травня зафіксовано 259 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 21 245, летальних - 623, одужали 7234 особи 01
На ранок 25 травня зафіксовано 259 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 21 245, летальних - 623, одужали 7234 особи 02
На ранок 25 травня зафіксовано 259 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 21 245, летальних - 623, одужали 7234 особи 03
На ранок 25 травня зафіксовано 259 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 21 245, летальних - 623, одужали 7234 особи 04
На ранок 25 травня зафіксовано 259 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 21 245, летальних - 623, одужали 7234 особи 05

Автор: 

карантин (18172) РНБО (2278) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
а ты поедь в инфекционную больницу где лечат от коронавируса пациентов без средств защиты и докажи всему человечеству что это все блеф, поцелуй больных, поешь с одной тарелки а потом поговорим
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25.05.2020 09:12
+3
а с чего ты, говно, взял, что с тобой будут разговаривать? много чести! держи 11.80 на рюмку стекломоя и пшёл вон.
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25.05.2020 09:21
+3
какой воспитанный человек
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25.05.2020 09:25
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а ты поедь в инфекционную больницу где лечат от коронавируса пациентов без средств защиты и докажи всему человечеству что это все блеф, поцелуй больных, поешь с одной тарелки а потом поговорим
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25.05.2020 09:12 Відповісти
а с чего ты, говно, взял, что с тобой будут разговаривать? много чести! держи 11.80 на рюмку стекломоя и пшёл вон.
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25.05.2020 09:21 Відповісти
какой воспитанный человек
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25.05.2020 09:25 Відповісти
ты ждал другого продолжения? ты провоцировал, чтоб тебя послали, я сделал, как ты хотел. какие могут быть обиды?
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25.05.2020 09:30 Відповісти
https://youtu.be/sjQrWeMS8SU УРОВЕНЬ СМЕРТНОСТИ ОТ БОРЬБЫ С ВИРУСОМ ВЫШЕ ЧЕМ ОТ САМОГО ВИРУСА. Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший (Robert F. Kennedy Jr.)- американский радиоведущий, экологический активист, писатель и адвокат, специализирующийся в области экологического права. Сын Роберта Фрэнсиса Кеннеди, сенатора Соединенных Штатов от штата Нью-Йорк и 64-го Генерального прокурора США возмущён тем, что никто не озабочен оценкой рисков от предпринмаемых правительством мер по борьбе с коронавирусом и приводит веские доводы впользу того, что удержание людей взаперти смертоноснее самого вируса.
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25.05.2020 14:46 Відповісти
Нашим вирусобесам это бесполезно рассказывать - далее своих догм эти зомби, как и любые сектанты, информацию не способны осмыслить.
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25.05.2020 16:01 Відповісти
Правительство Японии планирует согласовать второй дополнительный бюджет на текущий финансовый год, который начался в апреле. Предварительно, размер допбюджета составит около 100 трлн иен (примерно 928,9 млрд долларов), передает газета https://www.nikkei.com/article/DGXMZO59508140U0A520C2MM8000/ Nikkei .

По состоянию на утро 25 мая в Японии зафиксировано 16 550 случаев COVID-19. При этом за все время вылечились 13 413 человек, 820 человек умерло.
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25.05.2020 09:14 Відповісти
И это при населении почти 130 миллионов.
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25.05.2020 09:21 Відповісти
и при этом не оштрафовали никого - были только рекомендации.
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25.05.2020 09:28 Відповісти
Японцы, китайцы, корейцы дисциплинированные от природы, а у нас народ хитроватый и пофигистый.
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25.05.2020 09:34 Відповісти
сказки для оправдания дурантина. природа человека везде примерно одинакова.
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25.05.2020 09:36 Відповісти
Я бы не сказал что одинаковая, таких как ты упертых агитаторов не так уж много.
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25.05.2020 09:38 Відповісти
таких как я меньше 2% (мнение Эйнштейна). возможно, меньше 0.00002%. но мы не об этом говорим. мы говорим о соотношении "трусов" и "пофигистов".
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25.05.2020 09:43 Відповісти
А я считаю что ты не эйнштейн, а тролль-провокатор.
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25.05.2020 09:46 Відповісти
а я считаю, что лахта именно ты. ибо отмена дурантина повысит обороноспособность Украины.
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25.05.2020 09:47 Відповісти
В Австрии задержали президента страны поздно вечером в ресторане за нарушения комендантского часа ! Комендантского часа, Карл! И это в Австрии, где вируса уже практически нет.
https://gordonua.com/news/worldnews/v-avstrii-patrul-zastal-prezidenta-vozle-restorana-posle-nachala-komendantskogo-chasa-1501279.html
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25.05.2020 09:44 Відповісти
ну и? как это опровергает тезис, что антивирусные меры чрезмерны до идиотизма? оно этот тезис подтверждает. не?
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25.05.2020 09:46 Відповісти
Тебе видно сложно понять элементарные вещи. Если применять карантин - то его соль это обязательная дисциплина каждого и всего населения в целом. Это как в армии. А ты сеешь хаос.
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25.05.2020 09:49 Відповісти
ты говоришь. что тролль я? тогда почему игнорируешь прямые вопросы и съезжаешь с темы? мы говорили о чрезмерности мер, а ты перевёл стрелки на теорию идиотизма (я про кретин-карантин)

Если применять карантин - то его соль это обязательная дисциплина каждого и всего населения в целом.

--
формулировка настолько скользкая, что нельзя ни согласиться ни не согласиться. но для троллячьего заработка - самое то. принципы тарификации у вас порочные.
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25.05.2020 09:54 Відповісти
Почему за столько месяцев не доказана передача вируса воздушным путем. Возникает вопрос накуй нужна социальная дестанция для людей без симптомов. Накуй нужны драконовские меры? А я скажу - они накуй ненужны. Доказано Швеция, Беларусь. И походы в церковь 130 тысяч украинцев. По-этому все коронаверующие любители власти - ваше существование утежеляет жизнь нормальных людей. Всех масочников и любителей дышать углекислым газом в маскам - предлагаю стукнуться головой об стену)
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25.05.2020 11:47 Відповісти
Эти меры нужны исключительно для поддержания у запуганных лохов чувства страха.
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25.05.2020 14:56 Відповісти
Хаха, если много то приписывают и хотят продлить ограничения, а если мало то испугались и приуменьшают.
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25.05.2020 09:12 Відповісти
О-йо-йой!
Мендель вывела на работу всю свою бригаду!
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25.05.2020 09:24 Відповісти
"...это наименьшее число новых заболевших с 9 апреля - тогда было 224." - вчора вихідний день був. В Україні, як правило, лабораторіії та клініки не скрізь працють у вихідні. Завтра буде більше випадків.
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25.05.2020 09:43 Відповісти
Не будет завтра больше, так как мало поступило на 25 число сообщений о подозрении.
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25.05.2020 11:47 Відповісти
Ужас продолжается.
Что будет осенью?
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25.05.2020 09:51 Відповісти
купіть на осінь більше туалетного папіру.
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25.05.2020 10:03 Відповісти
На ранок 25 травня зафіксовано 259 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 21 245, летальних - 623, одужали 7234 особи - Цензор.НЕТ 9588
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25.05.2020 10:13 Відповісти
А почему я тебе должен покупать туалетную бумагу?
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25.05.2020 12:22 Відповісти
Від звичайного грипу в Україні щомісяця вмирає більше 300 чоловік. Тож, офіційно доведено що, ковід не страшніше звичайного грипу.
Подруге, хотілося б в кінці-кінців почути офіційну статистику по віковим групам померлих і пов'язаних з ними хворобах. Пояснюю: якщо людина померла від лейкімії, але тест дав позитивний/хибнопозитивний результат на ковід то, що записали причиною смерті?
Є обгрунтована підозра що, нам гвалтують мізки карантином. 623 померлих це, звичайно горе для 623 сімей, але за січень-людий 2020 від грипу та пневмоній померло 1326 осіб і ніякого хіпішу не було. А зараз, знайома збилася з ніг намагаючись вилікувати детину від атиту. Скільки людей помре через те що, протягом карантину вони не змогли діагностувати чи пролікувати звичайні хвороби?
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25.05.2020 10:17 Відповісти
Поясню ще одну деталь:
як я згадав, у січні-лютому смертність складала 1326 чоловік, а зараз маємо більш ніж в два рази меншу. Отже, я допускаю що, пік епідемії ми пройшли до введення карантину.
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25.05.2020 10:23 Відповісти
Да. Болели ещё в начале зимы. Но тестов не было) и жили без дурантинів і все було норм.
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25.05.2020 12:17 Відповісти
Так и эпидемии никакой в стране не было, даже гриппа.
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25.05.2020 14:55 Відповісти
Сократили количество тестов? Или полученный результат тупо делят на два?
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25.05.2020 10:42 Відповісти
Юлія вихідний день був)) статистика залежить від кількості тестів а не від вірусу) така в нас пандемія😆😂 абсурд 21 століття
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25.05.2020 12:18 Відповісти
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны соблюдайте масочный режим чтобы уберечь себя своих близких и окружающих от опасности которую несёт вирус в виде непоправимого урона здоровью после выздоровления у виживших.
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25.05.2020 20:46 Відповісти
 
 