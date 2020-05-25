На ранок 25 травня зафіксовано 259 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 21 245, летальних - 623, одужали 7234 особи
За добу в Україні виявлено 259 нових випадків COVID-19, це найменша кількість нових хворих із 9 квітня - тоді було 224.
Про це повідомляє сайт РНБО, передає Цензор.НЕТ.
На ранок 25 травня коронавірус підтверджено у 21 245 українців, 623 особи померли, 7233 пацієнти одужали.
За минулу добу зафіксували 259 нових випадків захворювання, 6 осіб померли, одужали 126 пацієнтів. Кількість активних пацієнтів із COVID-19 в Україні 13 388, що на 127 більше, ніж добою раніше.
Найбільше випадків COVID-19 за минулу добу виявили в Чернівецькій області (55 випадків), Києві (29 випадків), Львівській (27 випадків) та Закарпатській областях (21 випадок).
За даними МОЗ, нині коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 892 випадки;
Волинська область — 783 випадки;
Дніпропетровська область — 875 випадків;
Донецька область — 148 випадків;
Житомирська область — 641 випадок;
Закарпатська область — 1082 випадки;
Запорізька область — 415 випадків;
Івано-Франківська область — 1281 випадок;
Кіровоградська область — 478 випадків;
м. Київ — 2652 випадки;
Київська область — 1437 випадків;
Львівська область — 1360 випадків;
Луганська область — 43 випадки;
Миколаївська область — 281 випадок;
Одеська область — 832 випадки;
Полтавська область — 266 випадків;
Рівненська область — 1434 випадки;
Сумська область — 166 випадків;
Тернопільська область — 1121 випадок;
Харківська область — 912 випадків;
Херсонська область — 177 випадків;
Хмельницька область — 364 випадки;
Чернівецька область — 3083 випадки;
Черкаська область — 391 випадок;
Чернігівська область — 131 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 травня 2020 року до Центру надійшло 477 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 53 011 повідомлень про підозру на COVID-19.
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По состоянию на утро 25 мая в Японии зафиксировано 16 550 случаев COVID-19. При этом за все время вылечились 13 413 человек, 820 человек умерло.
https://gordonua.com/news/worldnews/v-avstrii-patrul-zastal-prezidenta-vozle-restorana-posle-nachala-komendantskogo-chasa-1501279.html
Если применять карантин - то его соль это обязательная дисциплина каждого и всего населения в целом.
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формулировка настолько скользкая, что нельзя ни согласиться ни не согласиться. но для троллячьего заработка - самое то. принципы тарификации у вас порочные.
Мендель вывела на работу всю свою бригаду!
Что будет осенью?
Подруге, хотілося б в кінці-кінців почути офіційну статистику по віковим групам померлих і пов'язаних з ними хворобах. Пояснюю: якщо людина померла від лейкімії, але тест дав позитивний/хибнопозитивний результат на ковід то, що записали причиною смерті?
Є обгрунтована підозра що, нам гвалтують мізки карантином. 623 померлих це, звичайно горе для 623 сімей, але за січень-людий 2020 від грипу та пневмоній померло 1326 осіб і ніякого хіпішу не було. А зараз, знайома збилася з ніг намагаючись вилікувати детину від атиту. Скільки людей помре через те що, протягом карантину вони не змогли діагностувати чи пролікувати звичайні хвороби?
як я згадав, у січні-лютому смертність складала 1326 чоловік, а зараз маємо більш ніж в два рази меншу. Отже, я допускаю що, пік епідемії ми пройшли до введення карантину.