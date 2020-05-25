На ранок 25 травня зафіксовано 259 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 21 245, летальних - 623, одужали 7234 особи

За добу в Україні виявлено 259 нових випадків COVID-19, це найменша кількість нових хворих із 9 квітня - тоді було 224.

Про це повідомляє сайт РНБО, передає Цензор.НЕТ.

На ранок 25 травня коронавірус підтверджено у 21 245 українців, 623 особи померли, 7233 пацієнти одужали.

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За минулу добу зафіксували 259 нових випадків захворювання, 6 осіб померли, одужали 126 пацієнтів. Кількість активних пацієнтів із COVID-19 в Україні 13 388, що на 127 більше, ніж добою раніше.

Найбільше випадків COVID-19 за минулу добу виявили в Чернівецькій області (55 випадків), Києві (29 випадків), Львівській (27 випадків) та Закарпатській областях (21 випадок).

За даними МОЗ, нині коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 892 випадки;

Волинська область — 783 випадки;

Дніпропетровська область — 875 випадків;

Донецька область — 148 випадків;

Житомирська область — 641 випадок;

Закарпатська область — 1082 випадки;

Запорізька область — 415 випадків;

Івано-Франківська область — 1281 випадок;

Кіровоградська область — 478 випадків;

м. Київ — 2652 випадки;

Київська область — 1437 випадків;

Львівська область — 1360 випадків;

Луганська область — 43 випадки;

Миколаївська область — 281 випадок;

Одеська область — 832 випадки;

Полтавська область — 266 випадків;

Рівненська область — 1434 випадки;

Сумська область — 166 випадків;

Тернопільська область — 1121 випадок;

Харківська область — 912 випадків;

Херсонська область — 177 випадків;

Хмельницька область — 364 випадки;

Чернівецька область — 3083 випадки;

Черкаська область — 391 випадок;

Чернігівська область — 131 випадок.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 травня 2020 року до Центру надійшло 477 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 53 011 повідомлень про підозру на COVID-19.









