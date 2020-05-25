Саакашвілі побував в Американській торговельній палаті: Працюємо над Офісом досягнень і результатів, у планах регуляторна "гільйотина" та судова реформа
Глава виконавчого комітету Національної ради реформ при президенті України Міхеіл Саакашвілі і Рада директорів Американської торговельної палати в Україні в ході онлайн-зустрічі обговорили плани щодо відновлення імпульсу реформ в Україні та можливі шляхи стимулювання прямих іноземних інвестицій.
Про це повідомляє пресслужба АТП, передає Цензор.НЕТ.
"Керівництво Палати озвучило стратегічні та галузеві пріоритети. Саакашвілі розповів, що зараз працює над створенням Офісу досягнень і результатів (Delivery and Results Office), у якому буде можливість відстежувати всі позитивні зрушення і процес реформування. Він також зазначив, що має бути чітка комунікація щодо того, в якому напрямку рухається Україна. Основними напрямками діяльності є митна реформа, запуск Київського фінансового центру, регуляторна "гільйотина" та судова реформа", - йдеться в повідомленні.
Президент Палати Андрій Гундер подякував Саакашвілі за відверту та конструктивну дискусію. "Компанії-члени Палати мають багато професійного досвіду, і ми готові працювати разом з командою Міхеіла Саакашвілі. Ми сподіваємося зробити Україну місцем, куди інвестори прагнуть заходити і вести бізнес, і де компанії зростають і розширюються, рухаючи економіку вперед", - зазначив він.
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После этого назначения Ссака стал никем.
вас петрушек хватит на большой цирк !!!
а Мишка . был ни кем а стал ни чем
Ну только ради смеха и очередного зашквара, мол, чем хуже, тем лучше
Поэтому он "продал" себя клоуну, клоун получил небольшой всплеск рейтинга и небольшой кусочек рейтинга от быдлолохтората, а Михо получил площадку где может пиариться перед выборами.
все-таки є світова практика -кожного десятого....
Думаю,визначати жеребом...
щоб інші боялись.
Вы бы так хотели ?
Зеленский год назад разогнал Высшую квалификационную комиссию судей (потому что она, типа, при Порошенко была создана) - её не смогли перезапустить до сих пор !!! И все процедуры отбора судей, их квалифоценивания, перевода, командировок в другие суды (неработающих уже более 10 по стране) тупо остановились. В стране из 7,3 тыс. судейских должностей занято 5,2 тыс., а полномочия есть только у 4,7 тыс. судей. И каждый месяц десяток-другой увольняется в отставку (по возрасту, состоянию здоровья или тупо в гробу видали такую рабочую нагрузку за максимальную зарплату в 38 тыс. грн., когда адвокатом можно заработать в разы больше и т.п.). Конкурс провели только по 467 человек. А больше назначить никого не смогут как минимум до конца года (даже если ВККС начнут формировать завтра).
А теперь ответьте сами себе - если всех судей "утопить в Днепре", на сколько месяцев / лет пересидят в СИЗО те, чьи дела не будут рассмотрены ? Сколько человек будут годами ждать восстановления на работе / развода или усыновления и так далее ?
Когда подумаете, тогда кидайтесь словами . . .
Лучше хреновый судья, чем никакого судьи !!! Хренового можно поправить, хоть это и непросто иногда.
"Бере" лише частина суддів, і не по всіх справах, а ти пропонуєш "з брудною водою вихлюпнуть і дитину..."? Китайці подібним уже займалися - усім народом брали тазики і відра і тарабанили, розганяючи горобців, "бо вони з"їдають багато рису..." В результаті горобці передохли, і комахи-шкідники "відірвалися" на полях... А потім був голод...
Запам"ятай - НІКОЛИ "революційна кампанєйщина" до позитивних результатів не приводила... Лише копітка, еволюційна робота дає результат... (В США реально почали бороться з корупцією в поліції ще в кінці 50-х... І досі борються...) А ти хочеш лягти спать в корумпованій країні, а прокинуться у "зразку демократії"... Так не буває... Я, наприклад, думаю, що ми, з тобою, цього не застанемо... Хіба-що її побачать наші внуки... І то, лише тоді, коли ми почнемо зараз щось робить... Людину не перевиховаєш за один день... У комуністів за 70 років не вийшло...
все таки попытка, хоть и не зачет...
и воду там попить, а деж ее еще пить как не на крыше?
особисто мені дуже цікаво..
бо щось у нас оформити -ЦЕ КОРУПЦІЙНИЙ Пі..єц..
Дебилы, ***...
пздц. "министерство правды"... каких "достижений"? каких "результатов"? наркоманы гребаные!
абсолютно імпотентне утворення...
коли, приміщення під "офіс реформ" йому виявляється подарував місцевий бізнесмен...
Как на Рассеи сейчас назначили новыми "врагами народа" - хорошо сидите, не падаете со стульев, граждане украинцы - АРТИСТОВ.
Комментарии в газетке рассейской "Комсомольская Правда"(!), на самое ското-быдло рассейское рассчитанной, это "огонь", как только актеров комментатторы не называют, как их только не проклинают, скоро на столбах будут вешать, надо полагать.
А поскольку мы знаем, что российский народ набрасывается скопом только
- по команде
- на беззащитных,
то это означает, что дана команда "фас" травить и убивать артистов с самого верха российской власти.
Из РФ уже уехали ученые и инженеры, сейчас уедут и актеры, и останутся мышебратья с одними саксаульными трудовыми мигрантами, будут по кисельвизору слушать таджикскую балалайку и сказания таджикских акынов на фарси.
И вот с этим, с позволением сказать, человеческим г*вном, называемым российский народ, Резников собирается вести переговоры, чтобы предоставить возможность садистам из ЛДНР, взявшим россисйкие паспорта, голосовать в Украине и привести к власти таких же скотов, убивающих всех беззащитных, самые незащищенные слои населения.
Потом стреляли самых работящих,
Потом ряды бессмысленно убитых
Росли из тысяч самых немолчащих.
Среди последних - всё интеллигенты,
Радетели достоинства и чести,
Негодные в работе инструменты
Для механизма поголовной лести.
В подручных поощряя бесталанность,
Выискивала власть себе подобных.
В средневековье шла тоталитарность,
Создав себе империю удобных,
Послушных, незаметных, молчаливых,
Готовых почитать вождём бездарность,
Изображать воистину счастливых,
По праву заслуживших легендарность...
Держава, обессиленная в пытках,
Ещё не знала о потерях сущих,
Не знала, что КОЛИЧЕСТВО убитых
Откликнется ей КАЧЕСТВОМ живущих.(Игорь Кохановский. «Закон диалектики»).
Не удивлюсь, если этой палатой такие же "американцы" рулят, как и СН с ЗЕ.
Нафіга нам оця зелена мразота?
Да и мне не давайте повод усомниться (не ради политиканов) в вашем двуличии. Я на сайте многих уважаю.