Саакашвілі побував в Американській торговельній палаті: Працюємо над Офісом досягнень і результатів, у планах регуляторна "гільйотина" та судова реформа

Глава виконавчого комітету Національної ради реформ при президенті України Міхеіл Саакашвілі і Рада директорів Американської торговельної палати в Україні в ході онлайн-зустрічі обговорили плани щодо відновлення імпульсу реформ в Україні та можливі шляхи стимулювання прямих іноземних інвестицій.

Про це повідомляє пресслужба АТП, передає Цензор.НЕТ.

"Керівництво Палати озвучило стратегічні та галузеві пріоритети. Саакашвілі розповів, що зараз працює над створенням Офісу досягнень і результатів (Delivery and Results Office), у якому буде можливість відстежувати всі позитивні зрушення і процес реформування. Він також зазначив, що має бути чітка комунікація щодо того, в якому напрямку рухається Україна. Основними напрямками діяльності є митна реформа, запуск Київського фінансового центру, регуляторна "гільйотина" та судова реформа", - йдеться в повідомленні.

Президент Палати Андрій Гундер подякував Саакашвілі за відверту та конструктивну дискусію. "Компанії-члени Палати мають багато професійного досвіду, і ми готові працювати разом з командою Міхеіла Саакашвілі. Ми сподіваємося зробити Україну місцем, куди інвестори прагнуть заходити і вести бізнес, і де компанії зростають і розширюються, рухаючи економіку вперед", - зазначив він.

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