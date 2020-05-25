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Саакашвілі побував в Американській торговельній палаті: Працюємо над Офісом досягнень і результатів, у планах регуляторна "гільйотина" та судова реформа

Саакашвілі побував в Американській торговельній палаті: Працюємо над Офісом досягнень і результатів, у планах регуляторна

Глава виконавчого комітету Національної ради реформ при президенті України Міхеіл Саакашвілі і Рада директорів Американської торговельної палати в Україні в ході онлайн-зустрічі обговорили плани щодо відновлення імпульсу реформ в Україні та можливі шляхи стимулювання прямих іноземних інвестицій.

Про це повідомляє пресслужба АТП, передає Цензор.НЕТ.

"Керівництво Палати озвучило стратегічні та галузеві пріоритети. Саакашвілі розповів, що зараз працює над створенням Офісу досягнень і результатів (Delivery and Results Office), у якому буде можливість відстежувати всі позитивні зрушення і процес реформування. Він також зазначив, що має бути чітка комунікація щодо того, в якому напрямку рухається Україна. Основними напрямками діяльності є митна реформа, запуск Київського фінансового центру, регуляторна "гільйотина" та судова реформа", - йдеться в повідомленні.

Президент Палати Андрій Гундер подякував Саакашвілі за відверту та конструктивну дискусію. "Компанії-члени Палати мають багато професійного досвіду, і ми готові працювати разом з командою Міхеіла Саакашвілі. Ми сподіваємося зробити Україну місцем, куди інвестори прагнуть заходити і вести бізнес, і де компанії зростають і розширюються, рухаючи економіку вперед", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі і бізнес зустрілися з Венедіктовою: Була предметна й часом жорстка розмова. ФОТОрепортаж

Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) судова реформа (1459) митниця (1871) реформи (3206)


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Топ коментарі
+28
"Офис достижений и Результатов" - это "круто"... А потом переформатируем его в "Министерство Радости"... (или "Торжествующего одебиливания")...
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25.05.2020 09:35
+21
Я планов нашіх люблю громадьйо.
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25.05.2020 09:30
+21
Що тільки не вигадають, аби подовше дупу в кріслі гріти..
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25.05.2020 09:32
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Я планов нашіх люблю громадьйо.
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25.05.2020 09:30 Відповісти
Саакашвілі побував в АТП: Працюємо над Офісом досягнень і результатів, у планах регуляторна "гільйотина" та судова реформа - Цензор.НЕТ 8617
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25.05.2020 09:41 Відповісти
Был один клоун, стало два.
После этого назначения Ссака стал никем.
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25.05.2020 09:54 Відповісти
да ты тут не один !!!
вас петрушек хватит на большой цирк !!!
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25.05.2020 10:15 Відповісти
там этих клоунов ...
а Мишка . был ни кем а стал ни чем
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25.05.2020 10:32 Відповісти
За каким фигом клоун воскресил этот политический труп, больная загадка.
Ну только ради смеха и очередного зашквара, мол, чем хуже, тем лучше
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25.05.2020 09:30 Відповісти
Він і сам не знає. Аби не так як було до нього.
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25.05.2020 09:33 Відповісти
Небось Беня попросил, надоело кормить эту харю.
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25.05.2020 10:32 Відповісти
нет никакой загадки. Зеля - это политический труп, у него уже нет никакой реальной власти. Его "пользуют" все кому не лень. Вот и Михо понял что это его шанс получить кусочек рейтинга на будущих выборах - вернуться в политику. Второго такого шанса не будет. После того как Зе вынесут вперед ногами не далее конца 2020-го, те кто придут к власти, будут держать всю политику в кулаке и Михо уже никуда всунуться не получится.
Поэтому он "продал" себя клоуну, клоун получил небольшой всплеск рейтинга и небольшой кусочек рейтинга от быдлолохтората, а Михо получил площадку где может пиариться перед выборами.
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25.05.2020 10:55 Відповісти
Що тільки не вигадають, аби подовше дупу в кріслі гріти..
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25.05.2020 09:32 Відповісти
А, нарешті я зрозумів, навіщо Петро Олексійович досі утримує свою отару!)))
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25.05.2020 10:04 Відповісти
Осталось тебе "зрозуміть" зачем кремлехохловата до сих пор обсирает Пороха в каждой теме, хотя он уже второй год никакого отношения к президентству не имеет.
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25.05.2020 10:29 Відповісти
Вот интересно в чем будет заключаться судебная реформа,в реформировании зарплат судьям,чтоб честнее* судили?
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25.05.2020 09:32 Відповісти
"Офис достижений и Результатов" - это "круто"... А потом переформатируем его в "Министерство Радости"... (или "Торжествующего одебиливания")...
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25.05.2020 09:35 Відповісти
Эффективно будет загрузить всех до единого судей в лодку, вывезти на середину Днепра и утопить в прямом эфире. На следующий день объявить конкурс. Думаю, давки не будет.
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25.05.2020 09:35 Відповісти
я не прихильник таких жорстких заходів..
все-таки є світова практика -кожного десятого....
Думаю,визначати жеребом...

щоб інші боялись.
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25.05.2020 09:42 Відповісти
Не возражаю. Отсчитать - утопить. Оставшихся снова построить - снова отсчитать и т.д.
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25.05.2020 09:45 Відповісти
А тем временем, в качестве платы за удовольствие смотреть на лодку, посадить Вас в СИЗО и чтобы вопрос выхода Вашего оттуда (который должен решать судья, а не прокурор или следователь) был решён после окончания конкурса, на который не будет давки. Глядишь, и выйдете раньше, чем путин из Кремля (напомню, он ещё 16 лет собрался там сидеть после "обнуления").
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25.05.2020 11:10 Відповісти
Можно и с вас начать. Садитесь в СИЗО и ждите годами пока такой судья вас рассмотрит.
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25.05.2020 11:16 Відповісти
Согласитесь, что Ваше предложение менее конструктивно - Вы предлагаете всех судей в Днепре утопить. А кто тогда будет дела рассматривать ? Вы в курсе, что когда во время последней судебной реформы шёл перевод судей из Апелляционных судов областей в Областные апелляционные суды (тупо создали новые юридические лица, чтобы забрать у старых полномочия и не всех судей перевести, а только тех, кто пройдёт квалифоценивание) и старые суды уже не рассматривали дела, а новые ещё не рассматривали, только в Закарпатской области (самая маленькая область страны, вместе с Черновицкой) в СИЗО пересидело положенный срок более 100 человек ? Кто на день, а кто на пару недель.

Вы бы так хотели ?

Зеленский год назад разогнал Высшую квалификационную комиссию судей (потому что она, типа, при Порошенко была создана) - её не смогли перезапустить до сих пор !!! И все процедуры отбора судей, их квалифоценивания, перевода, командировок в другие суды (неработающих уже более 10 по стране) тупо остановились. В стране из 7,3 тыс. судейских должностей занято 5,2 тыс., а полномочия есть только у 4,7 тыс. судей. И каждый месяц десяток-другой увольняется в отставку (по возрасту, состоянию здоровья или тупо в гробу видали такую рабочую нагрузку за максимальную зарплату в 38 тыс. грн., когда адвокатом можно заработать в разы больше и т.п.). Конкурс провели только по 467 человек. А больше назначить никого не смогут как минимум до конца года (даже если ВККС начнут формировать завтра).

А теперь ответьте сами себе - если всех судей "утопить в Днепре", на сколько месяцев / лет пересидят в СИЗО те, чьи дела не будут рассмотрены ? Сколько человек будут годами ждать восстановления на работе / развода или усыновления и так далее ?

Когда подумаете, тогда кидайтесь словами . . .

Лучше хреновый судья, чем никакого судьи !!! Хренового можно поправить, хоть это и непросто иногда.
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25.05.2020 13:09 Відповісти
Сколько пересидят? А сейчас сколько пересиживают? И как это - лучше хреновый судья? Ну, пусть вас когда-нибудь судит хреновый по любому из тех вопросов (административным или криминальным), которые вам тут не лень было перечислять. Посмотрим, как и что вы поправите.
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25.05.2020 13:22 Відповісти
Ага... А ще через тиждень топиться туди підеш ти... Бо коли "стане" судова система, то буде такий хаос, що ти собі навіть не уявляєш... Там же не тільки кримінальні справи - вони займають процентів 15-20 роботи... Решта - цивільні, адміністративні... Що ти будеш робить, коли не зможеш вступить у права спадку? Чи витребувать борг із недобросовісного покупця? Чи вигнать орендаря, що тобі за "пай" не платить?...
"Бере" лише частина суддів, і не по всіх справах, а ти пропонуєш "з брудною водою вихлюпнуть і дитину..."? Китайці подібним уже займалися - усім народом брали тазики і відра і тарабанили, розганяючи горобців, "бо вони з"їдають багато рису..." В результаті горобці передохли, і комахи-шкідники "відірвалися" на полях... А потім був голод...
Запам"ятай - НІКОЛИ "революційна кампанєйщина" до позитивних результатів не приводила... Лише копітка, еволюційна робота дає результат... (В США реально почали бороться з корупцією в поліції ще в кінці 50-х... І досі борються...) А ти хочеш лягти спать в корумпованій країні, а прокинуться у "зразку демократії"... Так не буває... Я, наприклад, думаю, що ми, з тобою, цього не застанемо... Хіба-що її побачать наші внуки... І то, лише тоді, коли ми почнемо зараз щось робить... Людину не перевиховаєш за один день... У комуністів за 70 років не вийшло...
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25.05.2020 11:01 Відповісти
10 дней прошло, где результаты?
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25.05.2020 09:36 Відповісти
Я галасую за Сцакашвілі !
Саакашвілі побував в АТП: Працюємо над Офісом досягнень і результатів, у планах регуляторна "гільйотина" та судова реформа - Цензор.НЕТ 8623
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25.05.2020 09:39 Відповісти
Регуляторна гільйотина 🤪😲🐸 Це щось з "вьісшей стєпєні соціальной защіти" Тут тільки Дєбіли, б..
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25.05.2020 09:39 Відповісти
на крыше еще не побывал?
все таки попытка, хоть и не зачет...
и воду там попить, а деж ее еще пить как не на крыше?
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25.05.2020 09:40 Відповісти
Регуляторна гільйотина..
особисто мені дуже цікаво..

бо щось у нас оформити -ЦЕ КОРУПЦІЙНИЙ Пі..єц..
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25.05.2020 09:41 Відповісти
Мочи Миша,порошенковско-мародерских холуев по всей стране и во всех сферах.
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25.05.2020 09:43 Відповісти
Леся рубят, зебільниє щєпкі полєтят🐸
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25.05.2020 09:45 Відповісти
Какую Лесю ты,зарубить собрался,имбецил?
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25.05.2020 13:09 Відповісти
Ты год проспал или в коме лежал? Сейчас зеленое безмозглое говно у власти и скоро оно не мочить, а на коленях будет умолять "порошенковско-мародерских" спасти их от народного гнева и вытащить страну из зеленой пропасти.
Дебилы, ***...
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25.05.2020 10:38 Відповісти
"сейчас работает над созданием Офиса достижений и результатов"
пздц. "министерство правды"... каких "достижений"? каких "результатов"? наркоманы гребаные!
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25.05.2020 09:44 Відповісти
міністерство Правди -в Україні це був "Мінстець"..

абсолютно імпотентне утворення...
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25.05.2020 09:45 Відповісти
одне з Саакашвілі треба остерігатись,... щоб не було як В Одесі...

коли, приміщення під "офіс реформ" йому виявляється подарував місцевий бізнесмен...
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25.05.2020 09:44 Відповісти
Порохоботский фейк.
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25.05.2020 13:11 Відповісти
"Враги народа" нужны, Николозович, на борьбе с ними хорошо рейтинг поднять можно, на "народной неневисти".
Как на Рассеи сейчас назначили новыми "врагами народа" - хорошо сидите, не падаете со стульев, граждане украинцы - АРТИСТОВ.
Комментарии в газетке рассейской "Комсомольская Правда"(!), на самое ското-быдло рассейское рассчитанной, это "огонь", как только актеров комментатторы не называют, как их только не проклинают, скоро на столбах будут вешать, надо полагать.
А поскольку мы знаем, что российский народ набрасывается скопом только
- по команде
- на беззащитных,
то это означает, что дана команда "фас" травить и убивать артистов с самого верха российской власти.
Из РФ уже уехали ученые и инженеры, сейчас уедут и актеры, и останутся мышебратья с одними саксаульными трудовыми мигрантами, будут по кисельвизору слушать таджикскую балалайку и сказания таджикских акынов на фарси.

И вот с этим, с позволением сказать, человеческим г*вном, называемым российский народ, Резников собирается вести переговоры, чтобы предоставить возможность садистам из ЛДНР, взявшим россисйкие паспорта, голосовать в Украине и привести к власти таких же скотов, убивающих всех беззащитных, самые незащищенные слои населения.
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25.05.2020 09:55 Відповісти
Сначала били самых родовитых,
Потом стреляли самых работящих,
Потом ряды бессмысленно убитых
Росли из тысяч самых немолчащих.
Среди последних - всё интеллигенты,
Радетели достоинства и чести,
Негодные в работе инструменты
Для механизма поголовной лести.
В подручных поощряя бесталанность,
Выискивала власть себе подобных.
В средневековье шла тоталитарность,
Создав себе империю удобных,
Послушных, незаметных, молчаливых,
Готовых почитать вождём бездарность,
Изображать воистину счастливых,
По праву заслуживших легендарность...
Держава, обессиленная в пытках,
Ещё не знала о потерях сущих,
Не знала, что КОЛИЧЕСТВО убитых
Откликнется ей КАЧЕСТВОМ живущих.(Игорь Кохановский. «Закон диалектики»).
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25.05.2020 11:11 Відповісти
Бачу можеш,коли захочеш,бо котре більше зло ватне чи цукроватне-одне- рашистське- вбиває на фронті-інше солодко -в тилу-сонних та ще й у спину.Не було б так цинічно,коли б українську мову діти цих шоколадно-колорадних учили та не тусувалися так нахабно з ворогами України,волаючи "русские идут" в Лондоні.А людина тим часом українську мову вивчила та думає,як інвесторів в Україну занадити,як спростити бюрократичні побори та ускладнити дихалку баригам.https://www.youtube.com/watch?v=fVnt67kPwlM
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25.05.2020 12:27 Відповісти
зам директора по снегу... - позеленел парашутист
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25.05.2020 09:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HmBPXScAHMY Жадан і Собаки - Кокаїн (Lyric Video)
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25.05.2020 10:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=c1C_QXkXBAA Барыги!
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25.05.2020 10:10 Відповісти
Когда-то выполняли проект для Американской торговой палаты в Киеве - это настолько мутная контора...

Не удивлюсь, если этой палатой такие же "американцы" рулят, как и СН с ЗЕ.
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25.05.2020 10:07 Відповісти
Все на что способна эта власть, так это создавать офисы и армию паразитов с заоблачными зарплатами в этих офисах, в этом они профи.
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25.05.2020 10:18 Відповісти
Народ, от ці прожекти і зарплата прожекторам проплачується з бюджету.... А в ньому, в бюджеті - вже дірка $5,5лярдів лише по першому кварталу! По другому - ще більше (через ковід) буде!
Нафіга нам оця зелена мразота?
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25.05.2020 10:25 Відповісти
от и я думаю нафига ото все вам надо было?
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25.05.2020 10:35 Відповісти
ти знаєш, до моїх сусідів ще не дійшло; ні до дна кишені, ні до останньої полки холодильника їхні руки ще не дістались...
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25.05.2020 11:02 Відповісти
Вали нахрен с Украины вместе с зелёным клоуном, роботун хренов.
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25.05.2020 10:36 Відповісти
снова судебная реформа? михуил - танцор по граблям?
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25.05.2020 11:07 Відповісти
...Руководство Палаты озвучило стратегические и отраслевые приоритеты ...чиєї "палати" чиї "пріорітети" ?Источник: https://censor.net/n3197670
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25.05.2020 11:28 Відповісти
Така "активність" лякає більше неробства., бо не знаєш, до чого це призведе.
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25.05.2020 11:29 Відповісти
Миша, а можно поскорее Петю реформировать...а то в их среде обитания начинается самоотстрел по причине ломки из-за отлучения от корыта....переживаю сильно!
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25.05.2020 11:29 Відповісти
Да ради Бога, друзья. Зеленский провёл брифинг, (кстати я смотрел и впечатления не самые худшие.Украина для него главное.Он уже президент. и огромнейшая ноша на плечах. Забудьте о комике), и так же как в русне,вы его охаиваете. Мишка пытается, и вы его ненавидите. Что-то с вами не то. Вы в открытом интернетслежением. И даёте повод всякому сброду радоваться от ваших комментариев. Если народ не поддерживает, то всё по нулю.
Да и мне не давайте повод усомниться (не ради политиканов) в вашем двуличии. Я на сайте многих уважаю.
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25.05.2020 11:58 Відповісти
Ваші зеленській і мішка - майстри розмовного жанру. Послухаєш їх - не так все погано. Але ж є і дійсністъ, а вона нічого спільного з їх заявами не має. Вони дуже вміло дурять довірливе населення. Не віднімеш.
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25.05.2020 21:01 Відповісти
А с какого чёрта они мои? Я просто говорю, что доверие народа для любого поллитикана главное.А дальше "или пан, или пропал". И если они говорят для РОДИНЫ, поддержите.
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26.05.2020 01:46 Відповісти
это даже похлеще пролетарского юмора 95 квартала- Офис достижений ( чего ?) и результатов (каких?)
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25.05.2020 12:15 Відповісти
Наркомани на городі! За шо нам таке горе?
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25.05.2020 12:26 Відповісти
Ти хто такe ,аби виганяти з України?Може барига,що землицю відїзджаючих запримітив та швиденько орендував?Може олух,який Антидискримінаційних Законів не вимагає у влади із-за постсовітської ватності,чи цукрової ватності?Тобі ж мажори-вилупки совка 29-ть років навязують розпалювання міжнаціональної ворожнечі і тільки позавчора родили один вирок,винесли перше покарання за заклик ввести російські війська,та й то -дали умовно.А таких законів,що обєднують націю у нормальних країнах -сотні.Тобі кидають кістки за те,що режим мародерів 90-х захищаеш,але ж людина зараз має вимагати Законів,які міняють режими.Пси погавкають-зголодніють і будуть виляти хвостами,тручися коло іншого господаря,але гоподарем має стати сам Закон і за столом Європи,а не під столом параші,бо це візитна картка країни!Що тоді робитимеш?Тобі першому пригадають,як захищав шоколадно-колорадний чи зелено-каломойний режим https://www.youtube.com/watch?v=d-H3CV8vLjI
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25.05.2020 13:20 Відповісти
Исполком Национального Совета реформ под руководством главного реформатора начал свою первую реформу с создания Офиса достижений и результатов. Теперь так будет называться ранее упраздненный Минстець.
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25.05.2020 14:02 Відповісти
Гильотина) я так понимаю, это применимо к нам? А то себе они рот точно зашивать не станут, попросят потерпеть нас.
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25.05.2020 15:17 Відповісти
Молодцы, всё верно.
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25.05.2020 21:15 Відповісти
Саакашвили безуспешно пытается выйти на какие нибудь контакты с членами Конгресса США. Попытка поговорить с Уильямом Тейлором вообще окончилась скандалом. Саакашвили просто не знал, а Тейлор все никак не может забыть ту ослепительную чушь о погибшем на Донбасе брате Ермака, которую он озвучил в Конгрессе. После этого слово "Зеленский" вызывает у него яростное желание сходить в оружейный магазин.
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26.05.2020 00:36 Відповісти
 
 