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Новини Коронавірус і карантин
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Про проведення масових заходів зможемо говорити ближче до 22 червня, - Степанов

Про проведення масових заходів зможемо говорити ближче до 22 червня, - Степанов

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що дозвіл проведення масових заходів не планується найближчим часом, як мінімум до 22 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час онлайн-брифінгу.

За словами міністра охорони здоров'я, після 10 червня навряд чи дозволять проведення масових заходів, в тому числі і концертів.

"Це неможливо, тому що зважаючи на нашу епідеміологічну ситуацію, згідно з нашою постановою щодо карантину на території країни, який продовжений до 22 червня, - проведення масових заходів не передбачено на тих етапах, які у нас є сьогодні, чи той, який настане після 1 червня або 10 червня. Ми про це можемо говорити ближче до 22 червня. Яким саме способом можна вирішити ті чи інші великі заходи, в які терміни і за яких умов", - пояснив Степанов.

Також дивіться: Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Могу разочаровать "слуг путина", что "массовые мероприятия" будут. Очень массовые, многомиллионные, по всей стране.... Если вы будете принимать унтиукраинские, прокремлёвские законы и решения. Помните, Украина бдительно следит за вашими предательскими руками - ничего у вас не выйдет, никакого реванша не будет, руцскова мира здесь не будет, отвода наших войск не будет, переговоров с реррористами не будет...
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25.05.2020 09:51
+2
Киев бомбили ,нам объявили что началася война
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25.05.2020 09:42
+1
а шо таке 22?
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25.05.2020 09:40
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а шо таке 22?
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25.05.2020 09:40 Відповісти
Киев бомбили ,нам объявили что началася война
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25.05.2020 09:42 Відповісти
деякі патріотичні пісні про війну були записані ще в 1940році
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25.05.2020 09:45 Відповісти
какие песни , это Я просто ответил на твой вопрос
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25.05.2020 09:47 Відповісти
Пісня у темпі вальсу...Пушкін...бал...Наташа Растова...з війною аж ніяк не асоціюється...
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25.05.2020 10:04 Відповісти
Так и We'll Meet Again тоже неособо ассоциируется в войной
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25.05.2020 10:14 Відповісти
тіпа можем павтаріть?...
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25.05.2020 10:39 Відповісти
Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа,
Киев бомбили, нам объявили,
Что началася война.

Кончилось мирное время,
Нам распрощаться пора,
Я уезжаю, быть обещаю
Верным тебе навсегда.
......
ноти сам шукай
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25.05.2020 15:21 Відповісти
цифри
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25.05.2020 09:47 Відповісти
Число 22 в нумерологии продолжает вслед за 11 ряд господствующих чисел, имеющих по сравнению с основными цифрами больший энергетический потенциал. Агрессивность и амбициозность 11 превращается в цифре 22 в свое более мягкое подобие, выражающее пассивный путь. Эта жизненная позиция, известная, как непротивление злу насилием, проповедуется философией буддизма.
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25.05.2020 10:05 Відповісти
22-22=0
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25.05.2020 15:19 Відповісти
22июня Гитлер и Сталин де-юре превратились из союзников во врагов.
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25.05.2020 10:21 Відповісти
Нижайше благодарствуем Тебе, о Великий Степашка, за то что соизволил снизойти до низменных желаний нас недостойных!
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25.05.2020 09:40 Відповісти
очко то у него жим жим
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25.05.2020 09:43 Відповісти
Могу разочаровать "слуг путина", что "массовые мероприятия" будут. Очень массовые, многомиллионные, по всей стране.... Если вы будете принимать унтиукраинские, прокремлёвские законы и решения. Помните, Украина бдительно следит за вашими предательскими руками - ничего у вас не выйдет, никакого реванша не будет, руцскова мира здесь не будет, отвода наших войск не будет, переговоров с реррористами не будет...
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25.05.2020 09:51 Відповісти
Who am I to disagree?
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25.05.2020 09:57 Відповісти
читай Конституцию, тупой ублюдок
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25.05.2020 09:57 Відповісти
22го июня будем "говорить" о 22го июля ...
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25.05.2020 11:30 Відповісти
22 февлаля будут говорить о 23.02
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25.05.2020 15:23 Відповісти
 
 