Про проведення масових заходів зможемо говорити ближче до 22 червня, - Степанов

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що дозвіл проведення масових заходів не планується найближчим часом, як мінімум до 22 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час онлайн-брифінгу.

За словами міністра охорони здоров'я, після 10 червня навряд чи дозволять проведення масових заходів, в тому числі і концертів.

"Це неможливо, тому що зважаючи на нашу епідеміологічну ситуацію, згідно з нашою постановою щодо карантину на території країни, який продовжений до 22 червня, - проведення масових заходів не передбачено на тих етапах, які у нас є сьогодні, чи той, який настане після 1 червня або 10 червня. Ми про це можемо говорити ближче до 22 червня. Яким саме способом можна вирішити ті чи інші великі заходи, в які терміни і за яких умов", - пояснив Степанов.

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