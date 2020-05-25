За необхідності в Україні можуть збільшити кількість тестів на коронавірус до 50 тис. на добу, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що за необхідності в Україні можуть збільшити кількість тестів на коронавірус до 40-50 тис. на добу, використовуючи метод пулінгу.

"Сьогодні ми дійшли до межі понад 9 тис. тестів на добу. Далі ми рухатимемося методом пулінг - об'єднання 4-5 тестів одночасно в одній пробірці, а якщо пробірка показує позитивний результат, тоді ці 5 тестів будуть розглядатися індивідуально", - сказав Шмигаль в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За словами прем'єра, це дасть можливість за необхідності в 4-5 разів збільшити тестування, і за нинішнього рівня лабораторного обладнання робити до 40-50 тис. тестів на добу.

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Крім того, він наголосив, що на цей момент із тестами в країні проблем немає.

"У випадку зростання тестувань кількість хворих залишається стабільною, а кількість осіб, які видужали, або близька до кількості хворих, або перевищує. Ми чекаємо того часу, коли ми пройдемо пік і почнемо знижуватися. Тоді буде повноцінний вихід з карантинного режиму. З такою пандемією світ не стикався, тому ми постійно перебуваємо в стресовому експерименті", - додав він.

Шмигаль наголосив, що країна в карантин заходила плавно, тому і вихід з нього має бути теж плавним, з огляду на те, що епідемія нікуди не зникла.