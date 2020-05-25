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Новини Коронавірус і карантин
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За необхідності в Україні можуть збільшити кількість тестів на коронавірус до 50 тис. на добу, - Шмигаль

За необхідності в Україні можуть збільшити кількість тестів на коронавірус до 50 тис. на добу, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що за необхідності в Україні можуть збільшити кількість тестів на коронавірус до 40-50 тис. на добу, використовуючи метод пулінгу.

"Сьогодні ми дійшли до межі понад 9 тис. тестів на добу. Далі ми рухатимемося методом пулінг - об'єднання 4-5 тестів одночасно в одній пробірці, а якщо пробірка показує позитивний результат, тоді ці 5 тестів будуть розглядатися індивідуально", - сказав Шмигаль в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За словами прем'єра, це дасть можливість за необхідності в 4-5 разів збільшити тестування, і за нинішнього рівня лабораторного обладнання робити до 40-50 тис. тестів на добу.

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Крім того, він наголосив, що на цей момент із тестами в країні проблем немає.

"У випадку зростання тестувань кількість хворих залишається стабільною, а кількість осіб, які видужали, або близька до кількості хворих, або перевищує. Ми чекаємо того часу, коли ми пройдемо пік і почнемо знижуватися. Тоді буде повноцінний вихід з карантинного режиму. З такою пандемією світ не стикався, тому ми постійно перебуваємо в стресовому експерименті", - додав він.

Шмигаль наголосив, що країна в карантин заходила плавно, тому і вихід з нього має бути теж плавним, з огляду на те, що епідемія нікуди не зникла.

Автор: 

карантин (18172) тест (318) Шмигаль Денис (4565) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Шмигаль вивчив слово "пулінг"? Коли він його перший раз почув?
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25.05.2020 09:44 Відповісти
Та нє вопрос.Герега завезе скільки треба і що треба.
При необходимости в Украине могут увеличить количество тестов на коронавирус до 50 тыс. в сутки, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1378
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25.05.2020 09:46 Відповісти
Ох эти сказочки.... Ох эти сказочники....
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25.05.2020 09:51 Відповісти
Все це добре, однак, є питання наскільки достовірні результати тестування, як в бік помилок у виявленні хворих у не хворих, так і хворих як цілком здорових? Є в Україні такі стандарти, методики перевірки? Чи повна дупа і дані беруть зі стелі МОЗ України?
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25.05.2020 09:59 Відповісти
Є і планові і позапланові перевірки тест систем
https://censor.net/news/3195739/goslekslujba_nachala_vneplanovuyu_proverku_ptsrtestov_ukrainskogo_proizvodstva_v_kievskoyi_referenslaboratorii
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25.05.2020 10:11 Відповісти
Прошу вибачення за "тупе запитання": а "необхідність" ця - коли настає? І ще одне, практичне "питання" - що ви там, ідіоти, курите?
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25.05.2020 10:43 Відповісти
А пока очередь на 12 -16 дней за результатом. Поэтому мы в сказки уже не верим. 500000 рабочих мест в Маю так и не появились, а тесты на кроновирус несмотря о мантре в 50 тысяч в сутки 3 месяца так и не смогли перейти порог в 5000 по Украине за сутки. По рабочим местам Шмигаль сказал что у нас нет столько безработных, по тестам на Кроновирус скажет у нас нет столько больных.
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25.05.2020 10:47 Відповісти
во львове, "очередь" 2500. человек умирает, анализ приходит через недельку. наверно, все таки, необходимость увеличить к-во тестов есть?
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25.05.2020 11:06 Відповісти
 
 