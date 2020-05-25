У шести областях України за добу знизилася кількість активних хворих на COVID-19, - РНБО

Кількість одужалих після коронавірусної хвороби COVID-19 перевищила кількість хворих за минулу добу в шести з 24 областей України, а ще в двох областях кількість хворих залишилася незмінною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

При цьому в десяти областях - Вінницькій, Івано-Франківській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Херсонській і Черкаській - кількість одужалих від початку пандемії перевищує кількість захворілих на сьогодні.

Найбільше нових випадків захворювання COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Чернівецькій області, одужання - в Рівненській.

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 3 нові випадки захворювання COVID-19, померлих і одужалих не було (від початку пандемії було 892 хворих, 15, померлих і 472 одужалих), наразі в області хворіють 405 осіб;

- у Волинській області 12 випадків захворювання і один – смерті (за весь час - 783 хворих, 23 померлих і 182 одужалих), наразі хворіють 678 осіб (на 11 більше за добу);

- у Дніпропетровській області 6 нових випадків захворювання, померлих і одужалих не було (за весь час 875 захворіли, 17 померли та 191 особа одужала), наразі хворіють 667 осіб;

- у Донецькій області 5 осіб захворіли й 4 одужали (від початку пандемії 148 захворіли, 4 померли та 61 особа одужала), наразі хворіють 83 людини (на 1 більше за добу);

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- у Житомирській області 15 нових випадків захворювання, померлих і одужалих не було (за весь час 641 особа захворіла, 13 померли та 284 одужали), наразі хворіють 344 особи;

- у Закарпатській області 21 людина захворіла, 1 померла та 15 одужали (від початку пандемії - 1 082, 27 і 280 відповідно), наразі хворіють 775 осіб (за добу на 5 більше);

- у Запорізькій області 5 осіб захворіли, померлих і одужалих не було (від початку пандемії 415 захворіли, 12 померли та 226 одужали), наразі хворіють 177 осіб;

- в Івано-Франківській області 4 нові випадки захворювання, померлих і одужалих не було (1 281 особа захворіла, 74 померли та 637 одужали від початку пандемії), наразі хворіють 570 осіб;

- у Києві підтверджено 29 нових випадків захворювання COVID-19, 1 випадок смерті та 2 випадки одужання (загалом 2 652 випадки захворювання, 60 - смерті та 360 - одужання від початку пандемії), наразі в столиці хворіють 2 232 людини (за добу на 26 більше);

- у Київській області 18 осіб захворіли і 9 одужали (від початку пандемії 1 437 захворіли, 30 померли і 300 одужали), наразі хворіють 1 107 осіб (за добу на 9 більше);

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- у Кіровоградській області 5 нових випадків захворювання, померлих і одужалих не було (за весь час 478 захворіли, 23 померли та 358 одужали), наразі хворіють 97 осіб;

- у Луганській області нових випадків захворювання, одужання і смерті не було (від початку пандемії 43 захворіли та 34 одужали, померлих не було), наразі хворіють 9 осіб;

- у Львівській області 27 нових випадків захворювання, 1 - смерті та 11 – одужання (від початку пандемії - 1 360, 36 і 287 відповідно), наразі хворіють 1 037 осіб (на 15 більше за день);

- у Миколаївській області 1 новий випадок захворювання, померлих і одужалих не було (від початку пандемії 281 захворів, 7 померли і 117 одужали), наразі хворіють 157 осіб;

- в Одеській області 5 нових випадків захворювання і 10 – одужання (від початку пандемії 832 захворіли, 14 померли та 138 одужали), наразі хворіють 680 осіб (на 5 менше за добу);

- у Полтавській області 1 людина одужала, нових випадків захворювання і смерті не було (від початку пандемії 266 хворих, 11 померлих і 236 одужалих), наразі хворіють 19 осіб;

- у Рівненській області 17 нових випадків захворювання і 26 – одужання (за весь час 1 434 захворіли, 31 особа померла та 587 одужали), хворіють 816 осіб (на 9 менше за добу);

- у Сумській області нових випадків захворювання, смерті й одужання не було (від початку пандемії 166 захворіли, 4 померли та 112 одужали), наразі хворіють 50 осіб;

- у Тернопільській області 6 нових випадків захворювання і 13 – одужання (за весь час 1 121 особа захворіла, 24 померли та 791 одужала), наразі хворіють 306 осіб (на 7 менше за добу);

- у Харківській області 2 нові випадки захворювання, померлих і одужалих не було (за весь час 912 осіб захворіли, 38 померли і 208 одужали), наразі хворіють 666 осіб;

- у Херсонській області 7 осіб одужали, нових випадків захворювання і смерті не було (за весь час 177 хворих, 2 померлих і 146 одужалих), наразі хворіють 29 осіб;

- у Хмельницькій області 18 нових випадків захворювання і 1 – одужання (за весь час 364 захворіли, 9 померли і 100 одужали), наразі хворіють 255 осіб (на 17 більше за добу);

- у Черкаській області 3 нові випадки захворювання і 20 – одужання (від початку пандемії 391 особа захворіла, 16 померли та 276 одужали), наразі хворіють 99 осіб (на 17 менше за добу);

- у Чернівецькій області підтверджено 55 нових випадків захворювання COVID-19, 2 випадки смерті та 6 – одужання (3 083 хворих, 127 померлих і 804 одужалих від початку пандемії), наразі в області хворіють 2 152 людини (на 47 більше, ніж днем раніше);

- у Чернігівській області 2 нові випадки захворювання і 1 одужання (за весь час - 131 хворий, 6 померлих і 47 одужалих), наразі хворіють 78 осіб (на 1 більше, ніж днем раніше).