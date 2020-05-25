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Новини Коронавірус і карантин
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За минулу добу нових випадків COVID-19 у ЗСУ не виявлено, хворіє 62 особи, - Командування Медсил

За минулу добу нових випадків COVID-19 у ЗСУ не виявлено, хворіє 62 особи, - Командування Медсил

Станом на 7 ранку 25 травня в Збройних Силах України хворіє 62 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Командування Медсил ЗСУ у Facebook.

Загалом за час пандемії видужали  91 особа і зареєстровано 2 летальні випадки.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 262 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 38 осіб.

За минулу добу нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 не зареєстровано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 25 травня зафіксовано 259 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 21 245, летальних - 623, одужали 7234 особи

За минулу добу нових випадків COVID-19 у ЗСУ не виявлено, хворіє 62 особи, - Командування Медсил 01

Автор: 

карантин (18172) ЗСУ (7514) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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https://censor.net/user/469515, він же Кирилл Лещенко, ти де?
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25.05.2020 10:02 Відповісти
 
 