За минулу добу нових випадків COVID-19 у ЗСУ не виявлено, хворіє 62 особи, - Командування Медсил

Станом на 7 ранку 25 травня в Збройних Силах України хворіє 62 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Командування Медсил ЗСУ у Facebook.

Загалом за час пандемії видужали 91 особа і зареєстровано 2 летальні випадки.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 262 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 38 осіб.

За минулу добу нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 не зареєстровано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 25 травня зафіксовано 259 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 21 245, летальних - 623, одужали 7234 особи