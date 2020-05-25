За минулу добу нових випадків COVID-19 у ЗСУ не виявлено, хворіє 62 особи, - Командування Медсил
Станом на 7 ранку 25 травня в Збройних Силах України хворіє 62 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Командування Медсил ЗСУ у Facebook.
Загалом за час пандемії видужали 91 особа і зареєстровано 2 летальні випадки.
На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 262 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 38 осіб.
За минулу добу нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 не зареєстровано.
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кацахол
показати весь коментар25.05.2020 10:02 Відповісти Мені подобається 0
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