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Притула про балотування в мери Києва: "Мені багато треба обдумати і зважити"

Притула про балотування в мери Києва:

Телеведучий і волонтер Сергій Притула заявив, що поки не готовий відповісти на запитання, чи балотуватиметься в мери Києва.

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Він вважає, що це питання треба розглядати набагато комплексніше. "Давайте не плутати амбіції з реаліями. Тому, що посада Київського міського голови - це дуже круто і дуже почесно, і дуже відповідально. Але без конструктивної більшості в Київраді ця посада перетворюється на посаду людини, яка ходить і перерізає стрічки на відкритті нової школи", - пояснив Притула.

За його словами, "рипатися на такий високий пост, не розуміючи, якою буде співпраця з депутатським корпусом у Київраді, то це, як мінімум, безвідповідально".

"Тому це питання потребує таких дуже серйозних роздумів з цього приводу. Я не готовий вам зараз, відверто кажучи, давати якийсь ексклюзив і говорити, що "так" або говорити, що категорично "ні". Я зараз перебуваю в ситуації, коли мені багато треба обдумати і зважити", - зазначив Притула.

Також читайте: "Партія мерів" - ідея Офісу президента, вона нежиттєздатна, - Філатов

"Однозначно, що є певна кореляція між мною і Володимиром Зеленським у сприйнятті певної категорії українського суспільства. І якщо наважуватися на такий серйозний челендж, як боротьба за мерське крісло у столиці, то однозначно для цього походу потрібна професійна команда, потрібна команда людей, на яких можна обпертися, на яких можна, звичайно, несучи повну відповідальність за їх дії, але не боятися делегувати на них частину повноважень. І бажано, щоб це була команда не учасників "Вар’яти-шоу", а команда профільних фахівців. Звичайно, це дуже круто оточити себе відданими тобі людьми, що ми й бачимо у випадку з Володимиром Зеленським. Але я волів би, претендуючи на якісь посади, оточувати себе людьми, які є бюрократами кожен у своїй сфері діяльності. Я саме мусово вживаю слово "бюрократ", тому що я дуже хотів би, щоб ми відходили від сприйняття цього слова і поняття у такому вигляді, як нам його залишили радянська політична система, де це було щось погане. Насправді бюрократи – це "кров" державного управління, це "м'ясо" державного управління, це ті, хто створює фундаменти, цементує їх у сенсі діяльності державних інституцій", - додав Притула.

Також читайте: Нардепка "Голосу" Рудик про їхнього кандидата в мери Києва: Можливо, це буде Притула

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) Київ (19431) місцеві вибори (1366) мер (506) Притула Сергій (88)


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Топ коментарі
+9
Притула про балотування в мери Києва: "Мені багато треба обдумати і зважити" - Цензор.НЕТ 9746
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25.05.2020 10:42
+8
Якщо не хочеш отримувати звіздюлєй з усіх боків, то не пхайся туди.
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25.05.2020 10:07
+7
А не клоуны или отбитые боксеры среди кандидатов есть?
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25.05.2020 10:06
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А не клоуны или отбитые боксеры среди кандидатов есть?
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25.05.2020 10:06 Відповісти
Омельченко подойдёт?
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25.05.2020 10:36 Відповісти
И не мумии
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25.05.2020 10:55 Відповісти
Черновецкий тоже не клоун (технически) и не боксёр.
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25.05.2020 10:37 Відповісти
И не наркоманы.
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25.05.2020 10:57 Відповісти
Вам случаем не Иисуса в мэры надо? Чтоб он пятью хлебами накормил пять миллионом убогих? Так его в благодарность за это распяли.
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25.05.2020 11:34 Відповісти
В стране где 73% выбрало себе президентом упоротого клоуна - все возможно!
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25.05.2020 10:38 Відповісти
Драй унитазы в Польше, - страну оно критикует.
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25.05.2020 10:58 Відповісти
Сам драй, убогий.
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25.05.2020 11:30 Відповісти
Борислав Береза здається планує ))
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25.05.2020 14:05 Відповісти
Да... Как то затирают шоу-бизнес в политике)))
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25.05.2020 10:06 Відповісти
Якщо не хочеш отримувати звіздюлєй з усіх боків, то не пхайся туди.
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25.05.2020 10:07 Відповісти
Притула Кличку конкуренцию не составит, а вот размыть процент кандидатов от партии членограя сможет
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25.05.2020 10:08 Відповісти
Посмотрим.
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25.05.2020 10:16 Відповісти
Педалика надо гнать с его корешами застройщиками, зебилов - кобыле во пи..у, Притула - пока самый лучший вариант.
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25.05.2020 10:11 Відповісти
По крайней мере умно высказался! Наверно понимание все таки пришло что политика и управление это не шоу и вся страна не 95 квартал! Совершенно не понимаю почему актеры идут в политику, имея свою нишу и популярность на своём поприще.. Если ты учился на актера, то как ты будешь управлять экономическими, политическими процессами - для меня не понятно
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25.05.2020 10:17 Відповісти
Он на актера не учился. Как раз учился на экономиста.
Но, мер Киева просто ОБЯЗАН иметь опыт работы в городском хозяйстве и управления большими коллективами.
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25.05.2020 10:20 Відповісти
Но вы же не знаете его заслуг на этом поприще.... Я вам как экономист по професии говорю - его навики практика и тд. И абсолютно с Вами согласна о навыках)
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25.05.2020 10:25 Відповісти
А где взять опыт? Он реально умный чел. Опыт управления городским хозяйством? - в нашей стране - это знать где украсть и сколько. По моему лучше без такого опыта
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25.05.2020 10:30 Відповісти
Без опыта мы уже имеем от мера и до преЗЕдента.
Хватит.
Как учили вумные маланцы?
Воруйте не с убытков, воруйте с прибылей!
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25.05.2020 10:32 Відповісти
Педалик - это фактически его кореша застройщики и тому подобное г. зебил - это вообще отдельный вопрос. Притула - чел не глупый и он патриот, а это для меня очень много значит. Для меня есть разница.
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25.05.2020 10:37 Відповісти
Мне тоже Притула гораздо симпатичнее, чем вся та шелупонь, которая претендует на кресло мера.
Но, пусть покажет членов своей команды.
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25.05.2020 10:44 Відповісти
Кошевого кинули?
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25.05.2020 10:19 Відповісти
Где ж виталька харчеваться будет.
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25.05.2020 10:27 Відповісти
Не пропадет. Только на ежегодном капитальном ремонте участка от Петровки ло моста можно было уже озолотиться.
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25.05.2020 10:31 Відповісти
Мультимільйонер ? Навіть не знаю... Спочатку в центр зайнятості стане,може фізруком хто візьме.
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25.05.2020 10:31 Відповісти
Притула розказує про профільних спеціалістів ? А можна одразу обрати профільного,без прокладок ?
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25.05.2020 10:30 Відповісти
"Притула о баллотировании в мэры Киева: "Мне многое надо обдумать и взвесить"'

Из этого я делаю вывод, что он уже всё обдумал, взвесил и начал свою избирательную кампанию с небольшой интриги
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25.05.2020 10:39 Відповісти
зачем?
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25.05.2020 10:40 Відповісти
Він сам не знає.
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25.05.2020 12:35 Відповісти
Притула про балотування в мери Києва: "Мені багато треба обдумати і зважити" - Цензор.НЕТ 9746
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25.05.2020 10:42 Відповісти
Вам не надоели клоуны?
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25.05.2020 10:45 Відповісти
Ээх,опять наступим на эти ж грабли шо в 19 году!
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25.05.2020 10:46 Відповісти
Наш мэр - Коля Велюр
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25.05.2020 10:48 Відповісти
да че там взвешивать . у Вовки получилось и Серега сможет . вон и рубашку зеленую уже одел
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25.05.2020 10:48 Відповісти
При виборі будь якої влади в РОЗУМІ людей повинні переважати : Знання в цій галузі науки , відповідний Фах і Досвід роботи ! Також дуже бажано перевірити всю Діяльність кандидата ДО того як обирати ! Бо сказано:" ПО ДІЛАХ ЇХ ПОЗНАЄТЕ ЇХ" , а не пустих словах і пустих обіцянок ! Це і вічний критерій Виборчого Права , яким ,на жаль, мало хто користується.
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25.05.2020 10:53 Відповісти
Поважаю Притулу за його проукраїнську позицію, але те що "хохлосом" (слово написане правильно) керує зомбоящик (кацапи "тихо ухмыляются"), вбиває всю надію на майбутнє.
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25.05.2020 10:58 Відповісти
Притула молодєц,партію Вакарчука підтримав. Щось давно Славка в парламенті не видно....
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25.05.2020 11:04 Відповісти
ага.. проукраїнська позиція у цього телепня аж пре з усіх боків. Особливо в позицію "раком" його поставив його "своячок" - ригоАнал недобитий Хамутіннік. Сірожа - 3.14дор ще той
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25.05.2020 11:06 Відповісти
Я не дивлюсь телевізор, а чисто поверхово - вроді б українець. Як буде іти в політику, тоді акуратніше ознайомлюсь з його біографією. А так, чисто ситуативно - є кацапські усики, ломаченки, остальні пляді з ZIKа, 112-го, NewsOne, Інтера, ТРК Україна (****, всіх навіть не перечислиш), є малороські піховшеки, влащенки (з ZIKа, мабуть), лораки, інші мосійчуки (з Г+Г, здається), а є українці Притула, Зозуля, Яневський, Литовченко, Еспресо ТV. Повторюю ще раз - глибоко в біографію Сергію не заглиблювався.
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25.05.2020 11:19 Відповісти
Сирожа! Ты - дебил полный или прикидываешься умным?
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25.05.2020 11:03 Відповісти
А Маричку в помошники, Украйна она и в Украине Украйна.
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25.05.2020 11:03 Відповісти
Потрібно йти на вибори. Страшно для Києва, що проскочить під велику рекламу якась мерзота від Медведчука. А хто має сумніви в інтелекті Кличка - він професійно говорить на 3 мовах
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25.05.2020 11:12 Відповісти
Ну пока это лучший кандидат ! Остальные или Рыги .или тупой Педалик . Педаля знает английский и немецкий .потому ,что жил в той среде ( это не признак ума ) . украинский выучить никак не может .пусть к примеру выучит испанский сидя дома .
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25.05.2020 11:22 Відповісти
Ото ж, дуже добре потрібно подомати чи воно тоб треба.
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25.05.2020 11:27 Відповісти
Шо не клоун то мер)))
Дизель шоу!))) Вы чего молчите?))
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25.05.2020 11:34 Відповісти
Притула, астанавись!
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25.05.2020 11:51 Відповісти
помню когда то Притула со своим другом высмеивали все Украинское. ФайнаЮкрайна или что то такое. И там они показывали, какие тупые типа Украинцы. И друг этот его в Москве сейчас и извергает ватные спитчи про фашистов в Украине. А сейчас Притула стал такой весь прям патриот... И в камеди помню Украинском они высмеивали УкрМову, что фильмы на УкрМове невозможно серьезно смотреть и мол Мова смешная и дыбильная типа. Пусть идет лесом этот тухлый Притула! А еще в меры Киева))) да нах он тут не всрался!!!
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25.05.2020 12:16 Відповісти
це писець якийсь....... . чи нам ********!?, чи хочеться ще професійного трубадура-клоуна-мера? І це значить трубадура-клоуна-президента нам мало. З такими запитами точно закінчим професійним ху.йлом.
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25.05.2020 12:21 Відповісти
Як швидко летить час! Ще в минулому році його теща людей збивала, а він за неї віддувався, а тут вже на мера збирається. Шоумени рулять в Україні і це дуже лякає.
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25.05.2020 12:41 Відповісти
Цирк... Краще і логічніше вже тоді йому піти і очолити Почаївську Успенську лавру. Там не потрібно буде зважати на "більшість".
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25.05.2020 12:50 Відповісти
Чтобы идти в мэры или на другую подобную должность с целью изменить систему, нужно не только хотеть что-то сделать, нужно понимать, насколько эта должность дает полномочия ломать систему, насколько ты сам имеешь авторитет и силу ломать ее, есть ли другая сила за тобой и так далее. Иначе легко превратиться в свадебного генерала.
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25.05.2020 13:34 Відповісти
Який буде з Сергія Притули мер - не знаю. Якщо порівнювати його з Зеленський вони сильно відрізняються, Притула завжди висловлював проукраїнську позицію, говорить розумні речі і є активістом волонтером.
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25.05.2020 14:14 Відповісти
Це помилка Голосу і самого Притули, якому я дуже симпатизую. Він не виграє і завадить виграшу Кличка. І все це на користь зелених. Це типова поведінка українців-патріотів. Тому і маємо зелених більшовиків.
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25.05.2020 20:48 Відповісти
 
 