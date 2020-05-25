Притула про балотування в мери Києва: "Мені багато треба обдумати і зважити"

Телеведучий і волонтер Сергій Притула заявив, що поки не готовий відповісти на запитання, чи балотуватиметься в мери Києва.

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Він вважає, що це питання треба розглядати набагато комплексніше. "Давайте не плутати амбіції з реаліями. Тому, що посада Київського міського голови - це дуже круто і дуже почесно, і дуже відповідально. Але без конструктивної більшості в Київраді ця посада перетворюється на посаду людини, яка ходить і перерізає стрічки на відкритті нової школи", - пояснив Притула.

За його словами, "рипатися на такий високий пост, не розуміючи, якою буде співпраця з депутатським корпусом у Київраді, то це, як мінімум, безвідповідально".

"Тому це питання потребує таких дуже серйозних роздумів з цього приводу. Я не готовий вам зараз, відверто кажучи, давати якийсь ексклюзив і говорити, що "так" або говорити, що категорично "ні". Я зараз перебуваю в ситуації, коли мені багато треба обдумати і зважити", - зазначив Притула.

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"Однозначно, що є певна кореляція між мною і Володимиром Зеленським у сприйнятті певної категорії українського суспільства. І якщо наважуватися на такий серйозний челендж, як боротьба за мерське крісло у столиці, то однозначно для цього походу потрібна професійна команда, потрібна команда людей, на яких можна обпертися, на яких можна, звичайно, несучи повну відповідальність за їх дії, але не боятися делегувати на них частину повноважень. І бажано, щоб це була команда не учасників "Вар’яти-шоу", а команда профільних фахівців. Звичайно, це дуже круто оточити себе відданими тобі людьми, що ми й бачимо у випадку з Володимиром Зеленським. Але я волів би, претендуючи на якісь посади, оточувати себе людьми, які є бюрократами кожен у своїй сфері діяльності. Я саме мусово вживаю слово "бюрократ", тому що я дуже хотів би, щоб ми відходили від сприйняття цього слова і поняття у такому вигляді, як нам його залишили радянська політична система, де це було щось погане. Насправді бюрократи – це "кров" державного управління, це "м'ясо" державного управління, це ті, хто створює фундаменти, цементує їх у сенсі діяльності державних інституцій", - додав Притула.

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