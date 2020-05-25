Кіберполіція викрила на Тернопільщині чоловіка, який продавав бази даних з обмеженим доступом

На Тернопільщині співробітники кіберполіції викрили чоловіка в продажу інформації з обмеженим доступом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Так, співробітники кіберполіції у Тернопільській області спільно зі слідчими поліції Тернопільщини, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, із залученням працівників роти поліції особливого призначення, викрили місцевого мешканця у продажі баз даних, що містять інформацію з обмеженим доступом.

Кіберполіція встановила, що мешканець Тернополя, 2001 року народження, використовуючи месенджер, у різних тематичних групах розміщував оголошення щодо продажу електронних баз даних підприємств та установ, що містять ознаки інформації з обмеженим доступом. Купівля баз даних здійснювалась шляхом перерахування грошей покупцями через платіжну систему QIWI або на банківську картку.

Вартість бази даних становила до півтори тисячі гривень.

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Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання фігуранта, вилучено комп’ютерну техніку, яку направлено на експертизу.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361-2 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років. Досудове розслідування триває.