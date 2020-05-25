Кіберполіція викрила на Тернопільщині чоловіка, який продавав бази даних з обмеженим доступом
На Тернопільщині співробітники кіберполіції викрили чоловіка в продажу інформації з обмеженим доступом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.
Так, співробітники кіберполіції у Тернопільській області спільно зі слідчими поліції Тернопільщини, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, із залученням працівників роти поліції особливого призначення, викрили місцевого мешканця у продажі баз даних, що містять інформацію з обмеженим доступом.
Кіберполіція встановила, що мешканець Тернополя, 2001 року народження, використовуючи месенджер, у різних тематичних групах розміщував оголошення щодо продажу електронних баз даних підприємств та установ, що містять ознаки інформації з обмеженим доступом. Купівля баз даних здійснювалась шляхом перерахування грошей покупцями через платіжну систему QIWI або на банківську картку.
Вартість бази даних становила до півтори тисячі гривень.
Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання фігуранта, вилучено комп’ютерну техніку, яку направлено на експертизу.
За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361-2 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років. Досудове розслідування триває.
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