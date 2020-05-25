За добу на COVID-19 захворіли 16 дітей і 43 медпрацівники, загалом 1546 дітей і 4112 медиків, - Степанов

В Україні за добу 16 дітей і 43 медпрацівники захворіли на коронавірус.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 259 осіб. З них 16 дітей і 43 медпрацівники", - зазначив міністр.

Загалом в Україні захворіли 21 245 осіб. Серед низ 1546 дітей, а також 4112 медпрацівників.

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