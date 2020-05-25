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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на COVID-19 захворіли 16 дітей і 43 медпрацівники, загалом 1546 дітей і 4112 медиків, - Степанов

За добу на COVID-19 захворіли 16 дітей і 43 медпрацівники, загалом 1546 дітей і 4112 медиків, - Степанов

В Україні за добу 16 дітей і 43 медпрацівники захворіли на коронавірус.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 259 осіб. З них 16 дітей і 43 медпрацівники", - зазначив міністр.

Загалом в Україні захворіли 21 245 осіб. Серед низ 1546 дітей, а також 4112 медпрацівників.

Також дивіться: Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Автор: 

діти (5053) карантин (18172) лікарі (1286) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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25.05.2020 10:32 Відповісти
Как по приказу "министра" здравоохранения медпрацівники кинулись симулировать...
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25.05.2020 11:07 Відповісти
 
 