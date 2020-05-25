За добу на COVID-19 захворіли 16 дітей і 43 медпрацівники, загалом 1546 дітей і 4112 медиків, - Степанов
В Україні за добу 16 дітей і 43 медпрацівники захворіли на коронавірус.
Про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 259 осіб. З них 16 дітей і 43 медпрацівники", - зазначив міністр.
Загалом в Україні захворіли 21 245 осіб. Серед низ 1546 дітей, а також 4112 медпрацівників.
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показати весь коментар25.05.2020 10:32 Відповісти Мені подобається 0
Svitanok
показати весь коментар25.05.2020 11:07 Відповісти Мені подобається 0
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