В Україні може з'явитися окреме аграрне міністерство та посилений промисловий блок, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні може з'явиться окреме аграрне міністерство, а також посилений промисловий блок.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав Шмигаль в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Є кілька ідей. Перше - це можливість виділення з Міністерства економіки аграрного напрямку в окреме міністерство. Це існує на рівні ідеї, ми над цим працюємо спільно з міністром економіки, спільно з віцепрем'єрами", - сказав Шмигаль.
Крім того, прем'єр зазначив, що буде здійснено посилення промислового блоку. "Яким чином це робити, поки дискутується: створювати окрему посаду віцепрем'єра, призначити сильного заступника в Міністерстві економіки або, можливо, створювати Міністерство промислової політики і оборонного замовлення. Триває дискусія, ми шукаємо формули, людей і найкращий формат реалізації", - додав він.
Шмигаль наголосив, що ці рішення необхідно ухвалювати якнайшвидше.
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У нынешнего пока обнародована одна - 40% рост количества новых министерств!
Теряюсь в догадках какая у него вторая фишка: ролики или лыжи по асфальту?
Побольше власти .
Без этого никак !
правильно охметовский премьер говорит, дело нужное
теперь зажЫвем
В Минюсте разработали законопроект, "скукоживающий" люстрацию до десятка функционеров, рассчитывая с помощью "лучших кадров" Януковича победить озвученный Зеленским кадровый голод
Закон об очищении власти и раньше критиковали за применение к очень широкому кругу лиц только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в во времена президентства Януковича. Теперь же в ведомстве Дениса Малюськи, прикрывшись решением ЕСПЧ, видимо, решили поменять законодательство в нужном ключе. Конечно, в Минюсте сразу оговорились, что документ не отменяет люстрацию, а только сужает круг лиц, под нее подпадающих. бывшие представители власти получат право отменить наложенные на них ограничения. А таких, согласно Единому государственном реестру лиц, в отношении которых применен закон о люстрации, более 900.
Естественно, для того чтобы избежать протестов и негодования активной части общества, в Минюсте придумали, как именно нужно изменить условия люстрации. Для этого планируется создать специальную комиссию, которая будет рассматривать заявления люстрированных и решать, законно ли они попали под масштабное очищение власти.
В ее состав будут входить шесть человек, половину из которых назначает Кабмин, остальные - общественные активисты, отобранные путем рейтингового интернет-голосования. Здесь все предельно понятно, ведь назначенными в правительство "опытными людьми" времен Януковича уже никого не удивишь, и отбирать они будут, по всей видимости, себе подобных. Не лучше выглядит и идея с интернет-голосованием, которое при современных технических возможностях можно легко повернуть в нужную сторону.
Более того, в лучших традициях времен до Революции достоинства доступ к реестру люстрированных хотят запретить.
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Зебіли казали про "нові обличчя"... Коли стикнулись з ними - то гончаруки виявились ні на що не здатні; рябошапки не захотіли на себе статтю натягувати; а данилюки - взагалі не захотіли з такими "чудесами природи" співпрацювати. Що вже казати про майданівські кадри - Зеркаль, Супрун, та інших...
Тож будуть підтягувати в нові міністерства овощні кадри...
Главное: все при деле и для зелебобиков создается иллюзия "реформ".Можно победный видосик записать)))