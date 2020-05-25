В Україні може з'явитися окреме аграрне міністерство та посилений промисловий блок, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні може з'явиться окреме аграрне міністерство, а також посилений промисловий блок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав Шмигаль в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Є кілька ідей. Перше - це можливість виділення з Міністерства економіки аграрного напрямку в окреме міністерство. Це існує на рівні ідеї, ми над цим працюємо спільно з міністром економіки, спільно з віцепрем'єрами", - сказав Шмигаль.

Крім того, прем'єр зазначив, що буде здійснено посилення промислового блоку. "Яким чином це робити, поки дискутується: створювати окрему посаду віцепрем'єра, призначити сильного заступника в Міністерстві економіки або, можливо, створювати Міністерство промислової політики і оборонного замовлення. Триває дискусія, ми шукаємо формули, людей і найкращий формат реалізації", - додав він.

Шмигаль наголосив, що ці рішення необхідно ухвалювати якнайшвидше.

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