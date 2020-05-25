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Новини Коронавірус і карантин
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На Київщині за добу зафіксовано 18 випадків COVID-19, загалом 1437 інфікованих, - ОДА

На Київщині за добу зафіксовано 18 випадків COVID-19, загалом 1437 інфікованих, - ОДА

Серед захворілих на Київщині за весь час пандемії 116 дітей і 247 медичних працівників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Київської ОДА.

За даними Київського обласного лабораторного центру, в області станом на 25 травня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 1437 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. у 116 дітей та 247 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу - 18.

З них на стаціонарному лікуванні - 214, на самоізоляції - 1205 осіб.

Одужали 300 осіб (серед них 25 дітей).

За час пандемії померло 30 осіб.

За період із 14.03.2020 загалом до Київського обласного лабораторного центру надійшло 4220 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 30 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 6460 контактними особами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київська область пом'якшує карантин із 26 травня.

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Автор: 

карантин (18172) Київська область (4008) ОДА (1625) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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