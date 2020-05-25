Використовуваний для лікування COVID-19 в Україні хлорохін не ефективний і підвищує ризик смерті від аритмії серця, - дослідження
Лікування коронавірусних пацієнтів гідроксихлорохіном або хлорохіном з антибіотиками або без неефективне. Крім того, воно призводить до підвищення ризику аритмії серця і подальшої смерті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу", про це в авторитетному журналі The Lancet пише група медиків, яка провела багатонаціональний аналіз використання цих препаратів для лікування COVID-19.
Використано обсерваційні дані про 96 032 пацієнтів з 671 лікарні на шести континентах, яких госпіталізували з 20 грудня 2019 року по 14 квітня 2020-го. Більшість випадків захворювання в дослідженні - в США. Середній вік - 53,8 року, 46,3% жінки.
З цієї кількості людей 14 888 пацієнтів були в групах лікування (1868 отримували хлорохін, 3783 - хлорохін з макролідом, 3016 - гідроксихлорохін, 6221 - гідроксихлорохін з макролідом), і 81 144 пацієнти - в контрольній групі (тобто, не отримували ці препарати).
10 698 (11,1%) пацієнтів з усіх померли в лікарні.
Після обліку безлічі чинників (вік, стать, раса, етнічна приналежність, індекс маси тіла, куріння, наявність серцево-судинних захворювань, діабету, захворювань легенів, імунодефіцит та інше), з'ясувалося, що порівняно зі смертністю в контрольній групі (9,3 %), цей показник в інших групах був незалежно пов'язаний з підвищеними ризиками.
Відсоток смертей в групах:
- з лікуванням гідроксихлорохіном - 18,0%;
- гідроксихлорохіном з макролідом - 23,8%;
- хлорохіом - 16,4%;
- хлорохіном з макролідом - 22,2%;
Порівняно з контрольною групою (0,3%), прийом гідроксихлорохіну (6,1%), гідроксихлорохіну з макролідом (8,1%), хлорохіну (4,3%) і хлорохіну з макролідом (6,5%) був незалежно пов'язаний з підвищеним ризиком розвитку шлуночкової аритмії, якої у пацієнта раніше не було.
"Ми не виявили ніяких доказів корисності гідроксихлорохіну або хлорохіну при використанні окремо або з макролідом. Попередні дані були отримані або в невеликих дослідженнях, або в непереконливих невеликих рандомізованих дослідженнях", - роблять висновок автори, додаючи, що дослідження пов'язане з певними обмеженнями і не враховує всіх факторів.
У статті підкреслюють: такі схеми лікування не слід використовувати поза клінічними випробуваннями. Потрібно термінове підтвердження їхньої ефективності, резюмували дослідники.
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Між іншим, цей вірус він дітей не вражає. А зараз помруть всі пенсіонери, якщо це буде. То давайте якось їм допоможемо
«Мы же знаем статистику, сколько у нас людей от 65 лет. Хотя это и обидно, но продолжительность жизни средняя для мужчин, по-моему, составляет 65 лет. Поэтому я скажу откровенно, что финансисты, которые нам должны помогать, начинают рассчитывать на тех людей, которые у нас еще живы. Я не шучу и не пугаю. Я постоянно говорю: вы подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупы», - сказал Емец.
При чём тут Украина?
https://moz.gov.ua/uploads/3/19829-protokol.pdf
Так что на будущее советую - если желаешь выглядеть приличным человеком - не поясняй белому свету кто дурак, просто приведи ссылку.
https://censor.net/user/427783
Потому что дебилы из МОЗ Степанова прописали его в протоколе лечения. Хотя во всем мире от него попробовали и сразу отказались из-за негативных побочных эффектов.
Если бы ты, умник, взял на себя труд прочитать то, на что ты ссылаешься, то ты бы понял, что обосрался, ибо например в "INTERIM CLINICAL GUIDANCE FOR ADULTS WITH SUSPECTED OR CONFIRMED COVID-19 IN BELGIUM" этот препарат прописан для лечения.
И вообще в протоколе лечения чёрным по белому написано:
На момент затвердження протоколу відсутнє специфічне противірусне лікування коронавірусної хвороби (COVID-19), в світі проводиться понад 350 клінічних досліджень різних лікарських засобів. Клінічний протокол містить інформацію щодо лікарських засобів, які зареєстровані з іншими показаннями або не зареєстровані в Україні, але застосовуються для лікування окремих груп пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19) в таких країнах, визначених Законом України від 30 березня 2020 року № 539-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби
Уловил, гавочерпий?
Информацию о препаратах, используемых для лечения в других странах.