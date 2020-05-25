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Новини Коронавірус і карантин
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Використовуваний для лікування COVID-19 в Україні хлорохін не ефективний і підвищує ризик смерті від аритмії серця, - дослідження

Використовуваний для лікування COVID-19 в Україні хлорохін не ефективний і підвищує ризик смерті від аритмії серця, - дослідження

Лікування коронавірусних пацієнтів гідроксихлорохіном або хлорохіном з антибіотиками або без неефективне. Крім того, воно призводить до підвищення ризику аритмії серця і подальшої смерті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу", про це в авторитетному журналі The Lancet пише група медиків, яка провела багатонаціональний аналіз використання цих препаратів для лікування COVID-19.

Використано обсерваційні дані про 96 032 пацієнтів з 671 лікарні на шести континентах, яких госпіталізували з 20 грудня 2019 року по 14 квітня 2020-го. Більшість випадків захворювання в дослідженні - в США. Середній вік - 53,8 року, 46,3% жінки.

З цієї кількості людей 14 888 пацієнтів були в групах лікування (1868 отримували хлорохін, 3783 - хлорохін з макролідом, 3016 - гідроксихлорохін, 6221 - гідроксихлорохін з макролідом), і 81 144 пацієнти - в контрольній групі (тобто, не отримували ці препарати).

10 698 (11,1%) пацієнтів з усіх померли в лікарні.

Після обліку безлічі чинників (вік, стать, раса, етнічна приналежність, індекс маси тіла, куріння, наявність серцево-судинних захворювань, діабету, захворювань легенів, імунодефіцит та інше), з'ясувалося, що порівняно зі смертністю в контрольній групі (9,3 %), цей показник в інших групах був незалежно пов'язаний з підвищеними ризиками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп пообіцяв віддати зарплату за 3 місяці на розробку ліків від COVID-19

Відсоток смертей в групах:

- з лікуванням гідроксихлорохіном - 18,0%;

- гідроксихлорохіном з макролідом - 23,8%;

- хлорохіом - 16,4%;

- хлорохіном з макролідом - 22,2%;

Порівняно з контрольною групою (0,3%), прийом гідроксихлорохіну (6,1%), гідроксихлорохіну з макролідом (8,1%), хлорохіну (4,3%) і хлорохіну з макролідом (6,5%) був незалежно пов'язаний з підвищеним ризиком розвитку шлуночкової аритмії, якої у пацієнта раніше не було.

"Ми не виявили ніяких доказів корисності гідроксихлорохіну або хлорохіну при використанні окремо або з макролідом. Попередні дані були отримані або в невеликих дослідженнях, або в непереконливих невеликих рандомізованих дослідженнях", - роблять висновок автори, додаючи, що дослідження пов'язане з певними обмеженнями і не враховує всіх факторів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5 вітчизняних виробників реєструють клінічні випробування препаратів для лікування COVID-19, - Степанов

У статті підкреслюють: такі схеми лікування не слід використовувати поза клінічними випробуваннями. Потрібно термінове підтвердження їхньої ефективності, резюмували дослідники.

Автор: 

карантин (18172) ліки (1314) лікування (607) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Зебіли, то напевно Супрун винна?
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25.05.2020 10:37
+9
Твой дохтур смерть. Вы же его и выбрали

Используемый для лечения COVID-19 в Украине хлорохин не эффективен и повышает риск умереть от аритмии сердца, - исследование - Цензор.НЕТ 4703
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25.05.2020 10:49
+8
Ага, зідрала в рашки протокол лікування.
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25.05.2020 10:39
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Шо вы говорите?!
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25.05.2020 10:32 Відповісти
Зебіли, то напевно Супрун винна?
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25.05.2020 10:37 Відповісти
Ага, зідрала в рашки протокол лікування.
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25.05.2020 10:39 Відповісти
так, українські чиновники іншої мови не знають. Може й здерли б з Америки чи Німеччини, так ні англійської, ні німецької они не знають.
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25.05.2020 11:32 Відповісти
та здрасьте... шо...опять один пирамидон ??? ))))))
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25.05.2020 10:38 Відповісти
Два.
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25.05.2020 11:06 Відповісти
методом проб и фатальных ошибок...
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25.05.2020 10:38 Відповісти
Лохохлорин для избирателей Зеленского.
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25.05.2020 10:39 Відповісти
А хоч щось чи хтось в цій державі є ефективним?
"Назові мнє імя, сєстра!..."
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25.05.2020 10:44 Відповісти
Производство дерьма на уши. Show Must Go On
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25.05.2020 10:52 Відповісти
30 років знищували медицину з контрольним пострілом від дохтура Смерть, тепер жріть хоч ректальні свічки.. Бог у поміч!
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25.05.2020 10:46 Відповісти
Твой дохтур смерть. Вы же его и выбрали

Используемый для лечения COVID-19 в Украине хлорохин не эффективен и повышает риск умереть от аритмии сердца, - исследование - Цензор.НЕТ 4703
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25.05.2020 10:49 Відповісти
А це ваш улюблений
Используемый для лечения COVID-19 в Украине хлорохин не эффективен и повышает риск умереть от аритмии сердца, - исследование - Цензор.НЕТ 7323
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25.05.2020 10:51 Відповісти
Это же как тебя штырит, что у тебя такие больные фантазии. Перебрал? А сверху реальная дословная фраза вашего любимого "дохтура смерть". Еще подкинуть?
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25.05.2020 10:54 Відповісти
Читай вище мій пост, там написано, хто за 30 років був найкращим міністром охорони здоров'я
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25.05.2020 10:56 Відповісти
Наверное Юля.

Використовуваний для лікування COVID-19 в Україні хлорохін не ефективний і підвищує ризик смерті від аритмії серця, - дослідження - Цензор.НЕТ 8655
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25.05.2020 11:00 Відповісти
Використовуваний для лікування COVID-19 в Україні хлорохін не ефективний і підвищує ризик смерті від аритмії серця, - дослідження - Цензор.НЕТ 4955
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25.05.2020 11:19 Відповісти
Цапа, хрюкай на расее
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25.05.2020 12:30 Відповісти
А тобі соєвому брехуну всеж наведу дослівно, що казав Ємець
Між іншим, цей вірус він дітей не вражає. А зараз помруть всі пенсіонери, якщо це буде. То давайте якось їм допоможемо
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25.05.2020 10:58 Відповісти
Врешь.
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25.05.2020 10:59 Відповісти
Там был такой поток сознания, что можно в учебники по клинической психиатрии заносить. Удобочитаемый вариант одной из фраз.

«Мы же знаем статистику, сколько у нас людей от 65 лет. Хотя это и обидно, но продолжительность жизни средняя для мужчин, по-моему, составляет 65 лет. Поэтому я скажу откровенно, что финансисты, которые нам должны помогать, начинают рассчитывать на тех людей, которые у нас еще живы. Я не шучу и не пугаю. Я постоянно говорю: вы подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупы», - сказал Емец.
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25.05.2020 11:09 Відповісти
Зебіл, нащо ти брешеш?
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25.05.2020 11:31 Відповісти
А ка признаться, что настоящий "доктор смерть" в зеленой пошести?
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25.05.2020 11:44 Відповісти
Срочно Максиму сообщите а то он в неведении, и наверное уже вовсю этот препарат закупает.
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25.05.2020 11:02 Відповісти
Так отож: в нєбольших анєкдотічеєскіх ісслєдованіях... лібо рандомізірованних... Оці анекдоти рандомізіровані знімають з убивць у білих халатах вину за смерть людей, що стали піддослідними кроликами? Хто приймав рішення про лікування саме препаратами " гидроксихлорохина или хлорохина"? Чому він чи вони не понесуть ніякої відповідальності? Ну хоча б у визнанні їх повністю некомпетентними і позбавленню права приймати рішення відносно життя мільйонів людей.
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25.05.2020 11:13 Відповісти
Какое отношение название имеет к содержанию новости?
При чём тут Украина?
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25.05.2020 11:27 Відповісти
Потому что дебилы из МОЗ Степанова прописали его в протоколе лечения. Хотя во всем мире от него попробовали и сразу отказались из-за негативных побочных эффектов.
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25.05.2020 11:43 Відповісти
Вот это другой разговор! Протокол - в студию!
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25.05.2020 12:07 Відповісти
Гугл в помощь.
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25.05.2020 12:25 Відповісти
Я - в гугл, ты - в жопу.
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25.05.2020 13:01 Відповісти
Твои сексуальные проблемы и ориентация здесь никому не интересны. Оставь свои фантазии при себе.
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25.05.2020 17:56 Відповісти
Да ты не просто хам, но и дурак. Поясняю прямо - в приличной компании аргументировать свою позицию - обязанность автора. А не "слышь ты, пади паищи у гугле!"
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25.05.2020 20:01 Відповісти
Да неужели? Тяжело было набрать в Гугле "Протокол лечения ......"? Первая же ссылка выдает протокол МОЗ. Скудоумие или религиозные убеждения не позволяют? Или просто тупо впадлу? Так и быть, один раз помогу убогому - Читай. Только там для тебя много, аж 12 страниц текста. Осилишь столько буков?

https://moz.gov.ua/uploads/3/19829-protokol.pdf
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25.05.2020 20:55 Відповісти
Поясняю прямо - в приличной компании аргументировать свою позицию - обязанность автора, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, легко или сложно искать.
Так что на будущее советую - если желаешь выглядеть приличным человеком - не поясняй белому свету кто дурак, просто приведи ссылку.
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26.05.2020 12:19 Відповісти
А теперь по сути твоего высера:
https://censor.net/user/427783

Потому что дебилы из МОЗ Степанова прописали его в протоколе лечения. Хотя во всем мире от него попробовали и сразу отказались из-за негативных побочных эффектов.

Если бы ты, умник, взял на себя труд прочитать то, на что ты ссылаешься, то ты бы понял, что обосрался, ибо например в "INTERIM CLINICAL GUIDANCE FOR ADULTS WITH SUSPECTED OR CONFIRMED COVID-19 IN BELGIUM" этот препарат прописан для лечения.

И вообще в протоколе лечения чёрным по белому написано:
На момент затвердження протоколу відсутнє специфічне противірусне лікування коронавірусної хвороби (COVID-19), в світі проводиться понад 350 клінічних досліджень різних лікарських засобів. Клінічний протокол містить інформацію щодо лікарських засобів, які зареєстровані з іншими показаннями або не зареєстровані в Україні, але застосовуються для лікування окремих груп пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19) в таких країнах, визначених Законом України від 30 березня 2020 року № 539-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби

Уловил, гавочерпий?
Информацию о препаратах, используемых для лечения в других странах.
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26.05.2020 12:32 Відповісти
Заспокойтеся, Україні висока смертність від ковід не загрожує. Тому що, більшість українців не доживає до "цільової групи" ковід "80+" і помирає в 64,2 роки. Просто дивіться статистику.
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25.05.2020 11:36 Відповісти
Це в штатах сторічний дід вижив, правда жінку до того поховав... Як лікували обох ми не знаємо, проте знаємо, як і чим лікують нас. І - як можна поскаржитись на нирки і вмерти від ковіду - ми також знаємо.
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25.05.2020 14:17 Відповісти
пусть МОЗ даст свою статистику, ау степанов вы её хоть ведёте, или после училища ты даже не слышал что это такое
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25.05.2020 11:55 Відповісти
От экспериментов над страной зебилы перешли к экспериментам над людьми
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25.05.2020 12:51 Відповісти
"anecdotal" в данном случае переводится не как "анекдотический", а как "основанный на личных мнениях, а не на фактах или исследованиях."
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25.05.2020 13:19 Відповісти
Все это так да не совсем. Гидроксихлорохин или хлорохин весьма эффективны против коронавируса на начальной стадии заболевания. Если у человека поднялась температура ему сделали тест в течение суток и начали лечить гидроксихлорохином, то в большинстве случаев через неделю он уже выздоровеет. Вот только так не делают ни у нас ни заграницей. Человек сидит дома пока ему не станет плохо и лишь потом его везут в больницу. К этому моменту уже надо лечить не коронавирус, а те осложнения которые произошли пока он сидел дома. И в таком состоянии вред от побочных эффектов помноженый на плохое состояние организма приводит действительно к печальным последствиям.
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25.05.2020 13:19 Відповісти
Не бреши.
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25.05.2020 14:21 Відповісти
а где вы такие скоростные тесты нашли? Спросите в эпидемиологов а сколько надо,чтобы тест удался.
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25.05.2020 14:28 Відповісти
Давно известно, и доказано практикой, как купировать развитие пневмоний - гепарин, инъекции витаминов А, С и Д.
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25.05.2020 15:04 Відповісти
 
 