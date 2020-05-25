УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7395 відвідувачів онлайн
Новини
6 978 18

Викрито злочинну групу, що виготовляла і продавала амфетамін, до якої входив співробітник СБУ. Ліквідовано 4 нарколабораторії, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м.Києві, спільно з військовою прокуратурою Київського гарнізону Центрального регіону України та ГУ внутрішньої безпеки Служби безпеки України викрили злочинну групу, яка займалася незаконним виготовленням та розповсюдженням особливо небезпечного наркотичного засобу - амфетаміну. До складу групи входив чинний співробітник СБУ.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, з березня по травень 2020 року учасники групи займалися виготовленням та реалізацією психотропних речовин. Продаж здійснювався шляхом розміщення "закладок" на території міста Києва та області", - йдеться в повідомленні.

Щомісячно учасники групи виробляли понад 5 кілограмів психотропної речовини – амфетаміну.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 10 кг сировини для наркотиків щомісяця ввозили в Україну з Єгипту, - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Слідчі ДБР викрили місцезнаходження 4-х нарколабораторій, де у ході проведених обшуків вилучили понад 3 кілограми прекурсорів (речовин, з яких виготовляються наркотичні засоби) та обладнання для виготовлення наркотиків.

22 травня 2020 року слідчі ДБР затримали працівника СБУ, який придбав психотропну речовину для подальшого збуту. Під час обшуку його автомобіля слідчі ДБР виявили та вилучили амфетамін загальною вагою понад 100 грамів.

Наразі слідчі ДБР повідомили про підозру працівнику Служби безпеки України та трьом цивільним особам у незаконному виробництві та збуті особливо небезпечних наркотичних засобів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дівчина та її співмешканець вирощували марихуану на конспіративних квартирах і продавали жителям столиці, - поліція. ФОТОрепортаж

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна.

Викрито злочинну групу, що виготовляла і продавала амфетамін, до якої входив співробітник СБУ. Ліквідовано 4 нарколабораторії, - ДБР 01
Викрито злочинну групу, що виготовляла і продавала амфетамін, до якої входив співробітник СБУ. Ліквідовано 4 нарколабораторії, - ДБР 02
Викрито злочинну групу, що виготовляла і продавала амфетамін, до якої входив співробітник СБУ. Ліквідовано 4 нарколабораторії, - ДБР 03
Викрито злочинну групу, що виготовляла і продавала амфетамін, до якої входив співробітник СБУ. Ліквідовано 4 нарколабораторії, - ДБР 04
Викрито злочинну групу, що виготовляла і продавала амфетамін, до якої входив співробітник СБУ. Ліквідовано 4 нарколабораторії, - ДБР 05

Автор: 

Київ (19431) наркотики (1447) СБУ (12790) ДБР (3481)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Обмельчало ныне СБУ при Зели раз занимается такими мелкими ментовскими делами (наркотой, крышиванием проституции, похищением людей за выкуп) теснят сАбаковцев к поборам на вокзалах и мелким вымогательствам. Не было такого "позора и нищеты" ни при Порохе, ни при Зеке (они тогда "по крупному" дерибанили)!
показати весь коментар
25.05.2020 10:54
+3
А лейтенант Баканов был в доле?
показати весь коментар
25.05.2020 10:43
+2
Начальник личной охраны мародёра Коломойского ещё и немножко шьёт .По привычке. В 2011 г. Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн
показати весь коментар
25.05.2020 10:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хтось здивований?
показати весь коментар
25.05.2020 10:43 Відповісти
А лейтенант Баканов был в доле?
показати весь коментар
25.05.2020 10:43 Відповісти
22 мая 2020 года следователи ГБР задержали сотрудника СБУ, который приобрел психотропное вещество для дальнейшего сбыта. Во время обыска его автомобиля следователи ГБР обнаружили и изъяли амфетамин общим весом более 100 граммов, это сколько 101 или 200 граммов?
показати весь коментар
25.05.2020 10:59 Відповісти
Какая доля???? Он даже в теме вряд ли был!
показати весь коментар
25.05.2020 12:37 Відповісти
Обмельчало ныне СБУ при Зели раз занимается такими мелкими ментовскими делами (наркотой, крышиванием проституции, похищением людей за выкуп) теснят сАбаковцев к поборам на вокзалах и мелким вымогательствам. Не было такого "позора и нищеты" ни при Порохе, ни при Зеке (они тогда "по крупному" дерибанили)!
показати весь коментар
25.05.2020 10:54 Відповісти
ще й як було
показати весь коментар
25.05.2020 11:02 Відповісти
ну, не так мелко, как сейчас!
показати весь коментар
25.05.2020 11:12 Відповісти
Чоти несеш ОРК. При Порошенку таке було що в голову не вкладається.
показати весь коментар
25.05.2020 12:11 Відповісти
еще раз внимательно прочти и чуть-чуть задумайся!
показати весь коментар
25.05.2020 12:31 Відповісти
Прочитал, задумался это внутреннее расследование в лавах СБУ. gggg
показати весь коментар
25.05.2020 13:03 Відповісти
Начальник личной охраны мародёра Коломойского ещё и немножко шьёт .По привычке. В 2011 г. Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн
показати весь коментар
25.05.2020 10:55 Відповісти
Дійсно, такого класного голови СБУ ще не було!
показати весь коментар
25.05.2020 10:55 Відповісти
Лейтенант, старшой Я.
показати весь коментар
25.05.2020 11:00 Відповісти
Бакановцы снова погорели
показати весь коментар
25.05.2020 11:01 Відповісти
Все нормально - Баканов самый главный начальник, упырек очкастый, жлоб первостепенный, дружок с яслей и детского садика Вовочки Зеленского - вместе в песочнице письками ерзали. Значит, квалификации достаточно и опыта работы не занимать - лучшей кандидатуры в Украине не найти. Вот и харятся сотрудники-шпиены в наркоторговле - все можно, все простится, жизнь идёт - просто сказка.
показати весь коментар
25.05.2020 11:06 Відповісти
у нас пропозицій побільшало..
на парканах свіжі графіті з адресами
і переліком
показати весь коментар
25.05.2020 11:28 Відповісти
4 закрыли - 8 открылось. Сейчас почти весь молодняк на этой херне! Спасибо "новой полиции" за счастливую молодежь.
показати весь коментар
25.05.2020 12:30 Відповісти
Ничего удивительного, если паяц поставил во главе сбу своего кореша, аналогичная картина по всей Украине, во всех отраслях жизни, но 73% быдла продолжают ждать чуда от своего выбора.
показати весь коментар
25.05.2020 12:59 Відповісти
 
 