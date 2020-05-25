Викрито злочинну групу, що виготовляла і продавала амфетамін, до якої входив співробітник СБУ. Ліквідовано 4 нарколабораторії, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м.Києві, спільно з військовою прокуратурою Київського гарнізону Центрального регіону України та ГУ внутрішньої безпеки Служби безпеки України викрили злочинну групу, яка займалася незаконним виготовленням та розповсюдженням особливо небезпечного наркотичного засобу - амфетаміну. До складу групи входив чинний співробітник СБУ.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, з березня по травень 2020 року учасники групи займалися виготовленням та реалізацією психотропних речовин. Продаж здійснювався шляхом розміщення "закладок" на території міста Києва та області", - йдеться в повідомленні.

Щомісячно учасники групи виробляли понад 5 кілограмів психотропної речовини – амфетаміну.

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Слідчі ДБР викрили місцезнаходження 4-х нарколабораторій, де у ході проведених обшуків вилучили понад 3 кілограми прекурсорів (речовин, з яких виготовляються наркотичні засоби) та обладнання для виготовлення наркотиків.

22 травня 2020 року слідчі ДБР затримали працівника СБУ, який придбав психотропну речовину для подальшого збуту. Під час обшуку його автомобіля слідчі ДБР виявили та вилучили амфетамін загальною вагою понад 100 грамів.

Наразі слідчі ДБР повідомили про підозру працівнику Служби безпеки України та трьом цивільним особам у незаконному виробництві та збуті особливо небезпечних наркотичних засобів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України).

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У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна.









