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Новини Пожежі в Україні
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За тиждень на водних об'єктах України загинули 15 осіб, від початку травня - 50, - ДСНС

За тиждень на водних об'єктах України загинули 15 осіб, від початку травня - 50, - ДСНС

Протягом минулого тижня з 18.05 по 24.05 під час пожеж в Україні загинуло 30 осіб, на водоймах - 15.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 422 надзвичайні події. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 32 людини.

Ліквідовано 975 пожеж, врятовано на пожежах 27 осіб і не допущено знищення вогнем 337 будинків і 40 од. техніки. Під час пожеж загинуло 30 людей, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн 228 тис. грн.

Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 323 виїзди, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 420 вибухонебезпечних предметів.

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Упродовж тижня на водних об'єктах загинули 15 осіб.

Також у ДСНС повідомили, що від початку року пожежі в житловому секторі забрали життя вже понад 800 осіб. Ще понад 500 громадян зазнали травм різного ступеня тяжкості. Водночас врятувати вдалося вже понад 700 осіб.

Крім того, Від початку травня на водоймах України загинуло понад 50 осіб, серед яких чимало рибалок

Автор: 

пожежа (4315) ДСНС (5093) вода (1176)


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А что будет, когда начнётся купально-загоральный сезон... Страшно подумать!
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25.05.2020 10:46 Відповісти
Какая то черная полоса пошла, то стреляют, то тонут...жесть..
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25.05.2020 10:47 Відповісти
А я так и не понял, к какой категории отнесли 7 ментов.
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25.05.2020 11:05 Відповісти
Аваков сам голову ломает над этим
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25.05.2020 14:15 Відповісти
В жизни давно я понял, кроется гибель где:

В пиве никто не тонет, тонут всегда в воде. (с)
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25.05.2020 10:48 Відповісти
Оба правы,-и Дарвин и Мендель!
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25.05.2020 11:06 Відповісти
аналогопотамы плохо разобрались, утонули от коронавируса...
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25.05.2020 16:54 Відповісти
 
 