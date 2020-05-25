За тиждень на водних об'єктах України загинули 15 осіб, від початку травня - 50, - ДСНС

Протягом минулого тижня з 18.05 по 24.05 під час пожеж в Україні загинуло 30 осіб, на водоймах - 15.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 422 надзвичайні події. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 32 людини.

Ліквідовано 975 пожеж, врятовано на пожежах 27 осіб і не допущено знищення вогнем 337 будинків і 40 од. техніки. Під час пожеж загинуло 30 людей, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн 228 тис. грн.

Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 323 виїзди, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 420 вибухонебезпечних предметів.

Також читайте: Пожежа в одеському коледжі: ще одному підозрюваному обрали запобіжний захід

Упродовж тижня на водних об'єктах загинули 15 осіб.

Також у ДСНС повідомили, що від початку року пожежі в житловому секторі забрали життя вже понад 800 осіб. Ще понад 500 громадян зазнали травм різного ступеня тяжкості. Водночас врятувати вдалося вже понад 700 осіб.

Крім того, Від початку травня на водоймах України загинуло понад 50 осіб, серед яких чимало рибалок