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Новини Коронавірус і карантин
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У РФ понад 353 тис. інфікованих COVID-19, за добу 8,9 тис. нових випадків

У РФ понад 353 тис. інфікованих COVID-19, за добу 8,9 тис. нових випадків

За останню добу в РФ зареєстровано 8 946 нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Темп приросту продовжує знижуватися: 25 травня він становив 2,60%, напередодні 2,56%, 21-23 травня в діапазоні 2,80 - 2,90%.

Кількість хворих по всій країні за весь період досягла 353 427.

Найбільше нових епізодів виявлено в Москві - 2560.

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У Підмосков'ї 831 новий інфікований, в Петербурзі - 374, в Свердловській області - 279, в Нижньогородській області - 229.

За останню добу померли 92 паціенти з COVID-19, з них 41 - в Москві. Цей показник знизився на третину після рекордно високої смертності напередодні, коли в країні було 153 смерті за добу. Загальна кількість жертв у країні досягла 3633.

Одужали за весь період 118 798 осіб.

Автор: 

карантин (18172) росія (65002) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
В РФ более 353 тыс. инфицированных COVID-19, за сутки 8,9 тыс. новых случаев - Цензор.НЕТ 4725
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25.05.2020 10:49
+8
закройте наглухо границы с этой заразной недостраной
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25.05.2020 10:52
+4
Кацапи брешут, сейчас у них по 3 тисячи в день умирает, с тенденцией к увеличению. Раха опережает бразилию.
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25.05.2020 11:57
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В РФ более 353 тыс. инфицированных COVID-19, за сутки 8,9 тыс. новых случаев - Цензор.НЕТ 4725
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25.05.2020 10:49 Відповісти
Эти цифры можна смело умножать на два...
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25.05.2020 12:55 Відповісти
закройте наглухо границы с этой заразной недостраной
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25.05.2020 10:52 Відповісти
Ну и к чему эта инфа каждый день.
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25.05.2020 11:11 Відповісти
Она к вам идет!
У РФ понад 353 тис. інфікованих COVID-19, за добу 8,9 тис. нових випадків - Цензор.НЕТ 1667
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25.05.2020 11:18 Відповісти
Господь, не останавливайся!
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25.05.2020 11:21 Відповісти
У РФ понад 353 тис. інфікованих COVID-19, за добу 8,9 тис. нових випадків - Цензор.НЕТ 2952
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25.05.2020 11:26 Відповісти
Кацапи брешут, сейчас у них по 3 тисячи в день умирает, с тенденцией к увеличению. Раха опережает бразилию.
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25.05.2020 11:57 Відповісти
Откуда инфа?
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25.05.2020 12:16 Відповісти
https://censor.net/user/470471 руським веры нет...
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25.05.2020 12:56 Відповісти
Да и самих русских тоже нет. Есть татары, якуты, удмурты, мокши, ханты, чудь, и т.п...
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25.05.2020 16:50 Відповісти
Правдоподобной информации в паРаши отсутствует с 1917г.
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25.05.2020 12:45 Відповісти
 
 