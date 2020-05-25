У РФ понад 353 тис. інфікованих COVID-19, за добу 8,9 тис. нових випадків
За останню добу в РФ зареєстровано 8 946 нових випадків зараження коронавірусом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Темп приросту продовжує знижуватися: 25 травня він становив 2,60%, напередодні 2,56%, 21-23 травня в діапазоні 2,80 - 2,90%.
Кількість хворих по всій країні за весь період досягла 353 427.
Найбільше нових епізодів виявлено в Москві - 2560.
У Підмосков'ї 831 новий інфікований, в Петербурзі - 374, в Свердловській області - 279, в Нижньогородській області - 229.
За останню добу померли 92 паціенти з COVID-19, з них 41 - в Москві. Цей показник знизився на третину після рекордно високої смертності напередодні, коли в країні було 153 смерті за добу. Загальна кількість жертв у країні досягла 3633.
Одужали за весь період 118 798 осіб.
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