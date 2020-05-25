Цього тижня будуть завершені всі необхідні процедури для початку держзакупівлі ліків, - Степанов

Цього тижня будуть завершені всі необхідні процедури щодо закупівлі ліків і Державне підприємство "Медичні закупівлі України" почне проводити тендери.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу в понеділок, 25 травня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Те, що стосується закупівлі лікарських засобів, ви повинні розуміти, яким чином це відбувається. Тобто спочатку треба було визначити перелік лікарських засобів, які нам потрібно закупити, в тому числі, зібравши заявки з усіх регіонів за кількістю, про необхідність закупівлі тих чи інших лікарських засобів. На жаль, на час мого приходу в Міністерство охорони здоров'я, це 30 березня, ці заявки навіть чомусь не збиралися", - сказав Степанов.

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Він додав, що після збору заявок було ухвалено відповідне рішення уряду, - затверджений перелік лікарських засобів.

"Крім того, є ще певні бюрократичні процедури, які необхідні і які встановлені законодавством, і які необхідно пройти. Всі ці процедури сьогодні на стадії повного завершення, на цьому тижні вони всі будуть пройдені і безпосередньо підприємство "Медичні закупівлі" почне всі тендерні процедури. Щодо забезпеченості в 2020 році лікарськими засобами наших пацієнтів, то я ще раз хочу підкреслити, що вони всі будуть забезпечені", - зазначив Степанов.

Він нагадав, що Україна отримує поставки лікарських засобів за рахунок 2018 і 2019, які були передбачені у відповідних бюджетах. "Те, що стосується закупівлі лікарських засобів централізовано, за бюджетні кошти, то у нас виділяються великі суми - близько 8 млрд грн видані в цьому році", - розповів Степанов.

За його словами, ці кошти розподіляються через ДП "Медичні закупівлі України", створене в 2018 році. "І ми вважаємо, що дійсно це дуже хороший механізм, і всі без винятку закупівлі централізовані повинні відбуватися саме через цю структуру", - зазначив міністр.

Крім того, звернув увагу Степанов, цьогоріч деякі лікарські засоби будуть закуповуватися через міжнародні організації. "Тобто певна сума, яка буде йти через міжнародні закупівельні організації", - додав він.