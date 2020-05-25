Цього року перекази заробітчан в Україну скоротяться на $2 млрд, - Нацбанк

У 2020 році перекази заробітчан в Україну становитимуть 10 млрд доларів, що на 2 млрд доларів менше, ніж минулого року.

Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає Цензор.НЕТ.

"За 2019 рік трудові мігранти переказали в Україну 12 млрд дол. США. Це понад 8% ВВП. Через коронавірус та карантинні обмеження у поточному році перекази заробітчан будуть скромнішими. Утім, все одно становитимуть значну суму – близько 10 млрд дол. США", - йдеться в повідомленні.

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За оцінками НБУ, минулого року за кордоном одночасно перебувало в середньому приблизно 2,5 млн громадян України.