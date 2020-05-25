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Цього року перекази заробітчан в Україну скоротяться на $2 млрд, - Нацбанк

Цього року перекази заробітчан в Україну скоротяться на $2 млрд, - Нацбанк

У 2020 році перекази заробітчан в Україну становитимуть 10 млрд доларів, що на 2 млрд доларів менше, ніж минулого року.

Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає Цензор.НЕТ.

"За 2019 рік трудові мігранти переказали в Україну 12 млрд дол. США. Це понад 8% ВВП. Через коронавірус та карантинні обмеження у поточному році перекази заробітчан будуть скромнішими. Утім, все одно становитимуть значну суму – близько 10 млрд дол. США", - йдеться в повідомленні.

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За оцінками НБУ, минулого року за кордоном одночасно перебувало в середньому приблизно 2,5 млн громадян України.

Цього року перекази заробітчан в Україну скоротяться на $2 млрд, - Нацбанк 01

Автор: 

мігранти (1108) НБУ (10350) трудова міграція (453) заробітчани (673)


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Топ коментарі
+4
То подякуйте клоуну за свідомо роздуту паніку з коронавірусом щоб заробітчани повернулись додому, а потім закрив кордон і не випустив. Замість 1 тис євро в Польщі нехай ідуть на 6 тис грн дороги ремонтують.
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25.05.2020 11:44
+3
где ещё те доходы от заробитчан, а нбу уже не только посчитал их, но и как шкуру неубитого медведя разделил меж своими нацело, без остатка.
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25.05.2020 11:49
+2
В этом году переводы заробитчан в Украину сократятся на $2 млрд, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 9575
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25.05.2020 11:19
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В этом году переводы заробитчан в Украину сократятся на $2 млрд, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 9575
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25.05.2020 11:19 Відповісти
То подякуйте клоуну за свідомо роздуту паніку з коронавірусом щоб заробітчани повернулись додому, а потім закрив кордон і не випустив. Замість 1 тис євро в Польщі нехай ідуть на 6 тис грн дороги ремонтують.
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25.05.2020 11:44 Відповісти
Шо, пагано працюють?
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25.05.2020 11:47 Відповісти
где ещё те доходы от заробитчан, а нбу уже не только посчитал их, но и как шкуру неубитого медведя разделил меж своими нацело, без остатка.
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25.05.2020 11:49 Відповісти
Это направление нужно щащищать как строку доходов, а ********* способны только всё сломать чтобы мойше и ахмету были копеечны працюки и дисфункциональный эректорат.
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25.05.2020 12:21 Відповісти
Фото до новини повністю не адекватне. Уявлення про Європу в редактора на рівні капапських коментаторів.
Що я бачив, так це, що величезна маса народу працює далекобійниками і будівельниками (а це зарплата вище середньої в Європі). Особисто я брав участь в будівництві електростанції з нуля, також була робота в газопорті (звідки швидше за все будуть доставки в Україну) і т.д.
Де ці фото? Зробили з Європи суцільну ферму, клоуни.
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25.05.2020 12:37 Відповісти
Переводы, которые контролирует и учитывает НБУ - только часть реального потока денег, всего в 2019 было 15-20 млд от заробитчан. Так что его прогнозы может и будут б/м соответствовать банковским переводам, а вот внебанковские деньги просядут куда больше хотя бы потому, что 3 месяца гасты практ не ездили и дальше будут ездить куда меньше - ограничения.
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25.05.2020 12:49 Відповісти
Що я бачив, так це, що величезна маса народу працює далекобійниками і будівельниками (а це зарплата вище середньої в Європі).

Эта часть экономики, по крайней мере в Германии, здорово просела. "К началу апреля интенсивность движения коммерческого транспорта в Европе сократилась на треть." Двое знакомых дальнобойщиков потеряли работу в Германии и вернулись домой. На автобанах реально куда меньше грузовиков.
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25.05.2020 13:14 Відповісти
Европейская комиссия прогнозирует снижение ВВП еврозоны в 2020 году на рекордные 7,75%.
В первом квартале 2020 ВВП еврозоны https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/04/30/7109382/ снизился на рекордные 3,8% вместо прогнозируемых 3,5%.А кто первыми полетит с работы? ест, гасты.
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25.05.2020 13:24 Відповісти
заробитчаны инвесторы в Украинскую экономику!порошенко-барыга ахметов- раковая опухоль Украины и прочие пылесосы по выводу денег из развития экономики выводят деньги в оффшоры!
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25.05.2020 13:54 Відповісти
Якісь сумнівні в них підрахунки-щонайменьше на 50%-ів меньше.
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25.05.2020 14:14 Відповісти
Срочно в Аргєнтіну і Венесуелу треба вислать делегацію,досвід переймать.
Цього року перекази заробітчан в Україну скоротяться на $2 млрд, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 5805
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25.05.2020 14:43 Відповісти
шкура не убитого медведя
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25.05.2020 15:10 Відповісти
Плохо. Эти доллары идут на продажу и поддерживают валютный курс.
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25.05.2020 22:00 Відповісти
 
 