Цього року перекази заробітчан в Україну скоротяться на $2 млрд, - Нацбанк
У 2020 році перекази заробітчан в Україну становитимуть 10 млрд доларів, що на 2 млрд доларів менше, ніж минулого року.
Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає Цензор.НЕТ.
"За 2019 рік трудові мігранти переказали в Україну 12 млрд дол. США. Це понад 8% ВВП. Через коронавірус та карантинні обмеження у поточному році перекази заробітчан будуть скромнішими. Утім, все одно становитимуть значну суму – близько 10 млрд дол. США", - йдеться в повідомленні.
За оцінками НБУ, минулого року за кордоном одночасно перебувало в середньому приблизно 2,5 млн громадян України.
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Що я бачив, так це, що величезна маса народу працює далекобійниками і будівельниками (а це зарплата вище середньої в Європі). Особисто я брав участь в будівництві електростанції з нуля, також була робота в газопорті (звідки швидше за все будуть доставки в Україну) і т.д.
Де ці фото? Зробили з Європи суцільну ферму, клоуни.
Эта часть экономики, по крайней мере в Германии, здорово просела. "К началу апреля интенсивность движения коммерческого транспорта в Европе сократилась на треть." Двое знакомых дальнобойщиков потеряли работу в Германии и вернулись домой. На автобанах реально куда меньше грузовиков.
В первом квартале 2020 ВВП еврозоны https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/04/30/7109382/ снизился на рекордные 3,8% вместо прогнозируемых 3,5%.А кто первыми полетит с работы? ест, гасты.