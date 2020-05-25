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Новини Коронавірус і карантин
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Від початку карантину від киян на "Телефон довіри" надійшло 113 звернень через суїцидальні наміри, 97 із них від чоловіків

Від початку карантину від киян на

Від початку запровадження карантину на "Телефон довіри" Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству надійшло 113 звернень із суїцидальними намірами, з них 97 - від чоловіків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у відповідь на запит УНН повідомили в департаменті соціальної політики КМДА.

"Із 12 березня 2020 року до міської служби "Телефон довіри" із суїцидальними намірами надійшло 113 звернень, з них: 97 - від чоловіків та 16 - від жінок", - йдеться у відповіді на запит.

Повідомляється, що за тематикою усі дзвінки киян на "Телефон довіри" переважно стосувалися питань:

• домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі;
• стосунків дітей та батьків (зокрема звернення матерів дорослих дітей, що мають різного роду хімічні залежності і часто стають кривдниками);
• кризових життєвих ситуацій (коронавірус, втрата роботи, вікові кризи, народження дитини тощо);
• проблем у стосунках з партнером/кою (подружні зради);
• емоційних станів (тривожність, самозвинувачення, післяпологова депресія);
• проблем соціальної адаптації (зокрема вихід з карантину);
• особи з психічними розладами;
• суїцидальних думок та намірів;
• подолання криз та конфліктів у спілкуванні та сімейному житті;
• подолання емоційного вигорання.

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Автор: 

карантин (18172) самогубство (631) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Бедненькие мужчины, этот жестокий женский мир?!
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25.05.2020 11:48 Відповісти
а кажуть і пишуть, що ми до жінок погано ставимося.... вот Вам і статистика
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25.05.2020 12:15 Відповісти
Жены запилили за время карантина!
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25.05.2020 13:17 Відповісти
вот вам и статистика домашнего насилия, сразу видно, что в обществе господствует феминизм.
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25.05.2020 22:15 Відповісти
 
 