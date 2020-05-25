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Новини Коронавірус і карантин
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Київ у перший день роботи метро скували затори: стоїть Північний міст, паралізовано центр. ФОТО

Київ у перший день роботи метро скували затори: стоїть Північний міст, паралізовано центр. ФОТО

Вранці 25 травня столицю скували сильні затори на дорогах, особливо поблизу станцій метро. Найскладніша ситуація на Троєщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Google Maps.

Ситуацію зокрема спровокувала дощова погода і запуск наземного пасажирського транспорту.

Так, пробки утворилися на всіх мостах у напрямку з лівого берега на правий. Найбільший затор - на Північному мосту з боку Троєщини, який ремонтують.

Складна ситуація виникла біля більшості станцій столичного метро. Крім того, істотні затори паралізували бульвари Тараса Шевченка, Лесі Українки та Вацлава Гавела, а також проспекти Перемоги, Валерія Лобановського, Степана Бандери та Повітрофлотський. Важко проїхати і по вулиці Набережно-Хрещатицькій, а також по вулицях Січових Стрільців, Хрещатик, Вадима Гетьмана, Басейній, Грушевського, Семена Скляренка, Олени Теліги та по Набережному шосе.

Київ у перший день роботи метро скували затори: стоїть Північний міст, паралізовано центр 01

Обстановка на 10 ранку

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Київ у перший день роботи метро скували затори: стоїть Північний міст, паралізовано центр 02

Обстановка на 11 ранку

Як повідомлялося, в Києві і Харкові після двох місяців вимушеної перерви внаслідок карантину відкрилося метро.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19436) затори (100) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Оо уже Виталик крайний???
ЗАПОМНИ - ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ПОРОШЕНКО И ТОЛЬКО ОН!
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25.05.2020 11:29
+12
Зависла над назвою статті. Довго думала...
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25.05.2020 11:40
+7
Радий, що ти це визнаєш, але "истина дороже"!)
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25.05.2020 11:33
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Дык отчего ему не стоять, если педалик вырыл окопы на подъезде к мосту?
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25.05.2020 11:26 Відповісти
Єто исчо с 9 мая осталось - фошызм ні прайдьот!!
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25.05.2020 11:34 Відповісти
А если б не "вырыл", кричали бы почему не делается ремонт. Виталя не волшебник.
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25.05.2020 12:22 Відповісти
Виталик, шо происходит?
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25.05.2020 11:27 Відповісти
Оо уже Виталик крайний???
ЗАПОМНИ - ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ПОРОШЕНКО И ТОЛЬКО ОН!
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25.05.2020 11:29 Відповісти
Радий, що ти це визнаєш, але "истина дороже"!)
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25.05.2020 11:33 Відповісти
Почему Порошенко не продал свой бизнес?
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25.05.2020 11:44 Відповісти
Наверное потому что ты не купил?
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25.05.2020 12:05 Відповісти
Кацапчику, це не твоя козляча справа. Здрисни, ти спалився. І не мекай у відповідь, тут тобі не там.
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25.05.2020 14:32 Відповісти
Селюк во всей красе.
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25.05.2020 15:37 Відповісти
Канючиш чергову відповідь заради трольської копійки. Заздалегідь знаючи що тебе опустять.
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25.05.2020 19:33 Відповісти
Ну да, чтобы не случилось - это Порох Зюзеньке развернутся не дает
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25.05.2020 12:24 Відповісти
Ремонт Северного моста. Рабочие пашут денно и ношно.
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25.05.2020 12:23 Відповісти
Страна - дебилия! И что что первый день работы метро? Никто не знает пустят тебя в метро или нет, вот потому и едут на авто...
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25.05.2020 11:28 Відповісти
или "паэду на авто, хуже ні будіт!"
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25.05.2020 11:37 Відповісти
До чого тут пробки до відкриття метро? Пробки завжди були, бо Київ переповнений транспортом. А під час карантину їх не було, бо люди сиділи вдома, а сьогодні закінчився карантин і всі поїхали на роботу.
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25.05.2020 11:35 Відповісти
таких не було. вже минулого тижня затори були колосальні.
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25.05.2020 11:50 Відповісти
Бо минулого тижня більшість організацій почали працювати і виїхав весь приватний транспорт. Порівнюйте ситуацію сьогодні не з карантином, а до карантину.
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25.05.2020 11:57 Відповісти
порівнюючи з тим, що було до карантину - весь минулий тиждень були колосальні затори )
люди у нас на роботі добирались з троєщини на поділ більше 3 годин. я в п'ятницю ввечері годину їхав по 20-хвилинному пішому маршруту і ще вважаю, що легко відбувся, бо пару разів вдало пробрався манівцями))
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25.05.2020 12:27 Відповісти
Минулого тижня еще не ходил транспорт. Вчера уже пошел, но людей в транспорте было очень мало. Еще опасаются выдвигаться. Со временем все утрясется
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25.05.2020 12:26 Відповісти
Зависла над назвою статті. Довго думала...
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25.05.2020 11:40 Відповісти
що тут думати -метро з Троєщини поїхало нарешті по автотрасі, тому і пробки)))
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25.05.2020 11:50 Відповісти
Київ у перший день роботи метро скували затори: Якись оксиморон. А як би метро не запрацювало то пробок не було б? Була б тиха економічна дупа!
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25.05.2020 11:52 Відповісти
Із заголовку новини виходить що так.
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25.05.2020 11:58 Відповісти
Києві транспортний колапс, люди стоять в чергах. Але все можна поправити. Простой способ избежать транспортного коллапса - равномерно распределить потоки пассажиров во времени, изменив график начала работы предприятий и учреждений в диапазоне 7:00 до 9:00 - 10:00 утра. И еще. Одно из главных предохранительных мер от распространения коронавируса - соблюдение разумной дистанции между людьми . Опасность на транспорте от СКОПЛЕНИЯ пассажиров, упакованных как шпроты в консервной банке .
Ведь многие из нас так и делают, когда пытаются избежать быть шпротом, упакованным в консервной банке салона тролейбуса/автобуса или вагона метро/пригородного электропоезда.
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25.05.2020 11:58 Відповісти
Всем же срочно надо.

"Мне в Париж по делу срочно!!!"

Бизнесмены итить...
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25.05.2020 12:44 Відповісти
Київ сковали пробки,і тільки Кличко,як гордий бурєвєснік возвишаясь над всіма пензлює на роботу на ровері...тобто на велосипеді...
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25.05.2020 12:53 Відповісти
пока в центре парковки не будут стоить минимум 20-30 уе за день, пробок не избежать
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25.05.2020 13:54 Відповісти
Будь то ты при своей зп будешь платить за такую парковку) ты тоже хочешь все и сразу и безплатно))
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25.05.2020 15:03 Відповісти
если у тебя маленькая з.п то откуда у тебя авто ?))
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26.05.2020 05:14 Відповісти
Марку уточнять нужно)
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26.05.2020 14:28 Відповісти
любую марку нужно заправлять))
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27.05.2020 22:40 Відповісти
Ну, жигули разве марка?))
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28.05.2020 22:56 Відповісти
детка, вот как раз жигули очень дорогая в обслуживании , и откуда у нищего народа деньги что бы платить за 10 л на 100 км?))
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29.05.2020 06:25 Відповісти
Пробки) конечно, каждому ведь корыто подавай, а некоторые занимают и того места больше. Никто о других думать не хочет, все хотят что бы о них не забывала власть и другие. ага, щаз.
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25.05.2020 15:02 Відповісти
Да пробки на мосту и Оболони и всю предшествующую неделю, потому как долбодятлы решили перекрывать для ремонтов развязку на пересечении проспектов Бандуры и Героев Сталинграда.
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25.05.2020 15:21 Відповісти
Яких-яких проспектів? І що таке "сталінград"? Партія в преферанс чи альбом британської групи "Bachdenkel"?
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25.05.2020 19:36 Відповісти
Троєщинська "аристократія" поїхала своїми авто на роботу ,нехочуть вони разом з бідняками -простолюдинами їхати на тролейбусі.
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25.05.2020 17:16 Відповісти
а еще водители выходят и сцут прямо в пробках. Когда в Киеве будет достаточное количество биотуалетов?
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25.05.2020 18:45 Відповісти
всяк рагуль должен сесть в своё корыто и ехать час пик два часа в пробках. это комфот.
а на метро им не по статусу.
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25.05.2020 22:13 Відповісти
 
 