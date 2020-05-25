Київ у перший день роботи метро скували затори: стоїть Північний міст, паралізовано центр. ФОТО
Вранці 25 травня столицю скували сильні затори на дорогах, особливо поблизу станцій метро. Найскладніша ситуація на Троєщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Google Maps.
Ситуацію зокрема спровокувала дощова погода і запуск наземного пасажирського транспорту.
Так, пробки утворилися на всіх мостах у напрямку з лівого берега на правий. Найбільший затор - на Північному мосту з боку Троєщини, який ремонтують.
Складна ситуація виникла біля більшості станцій столичного метро. Крім того, істотні затори паралізували бульвари Тараса Шевченка, Лесі Українки та Вацлава Гавела, а також проспекти Перемоги, Валерія Лобановського, Степана Бандери та Повітрофлотський. Важко проїхати і по вулиці Набережно-Хрещатицькій, а також по вулицях Січових Стрільців, Хрещатик, Вадима Гетьмана, Басейній, Грушевського, Семена Скляренка, Олени Теліги та по Набережному шосе.
Обстановка на 10 ранку
Обстановка на 11 ранку
Як повідомлялося, в Києві і Харкові після двох місяців вимушеної перерви внаслідок карантину відкрилося метро.
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люди у нас на роботі добирались з троєщини на поділ більше 3 годин. я в п'ятницю ввечері годину їхав по 20-хвилинному пішому маршруту і ще вважаю, що легко відбувся, бо пару разів вдало пробрався манівцями))
Ведь многие из нас так и делают, когда пытаются избежать быть шпротом, упакованным в консервной банке салона тролейбуса/автобуса или вагона метро/пригородного электропоезда.
"Мне в Париж по делу срочно!!!"
Бизнесмены итить...
а на метро им не по статусу.