Цього року інтернам першого року навчання вперше виплачуватимуть кошти з держбюджету, - Степанов
На виплати лікарям-інтернам першого року навчання передбачено 99 млн гривень з державного бюджету.
Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"До 2020 року ніколи не існувало жодних державних програм, з яких сплачувалися б кошти інтернам. У 2020 році з'явилася така програма, це стосується інтернів першого року навчання, яким будуть виплачуватися кошти з державного бюджету. Ці кошти передбачені в сумі 99 млн гривень", - сказав Степанов.
Він зазначив, що всі інтерни-бюджетники, які цього року вступають в інтернатуру, за рахунок державних коштів отримуватимуть відповідну заробітну плату. Раніше лікар-інтерн отримував кошти безпосередньо від лікарні.
"Щодо другого і третього року навчання лікарів-інтернів, вони працюють у відповідних лікарнях і отримуватимуть кошти, визначені в колективному договорі, і які є в лікарнях", - додав Степанов.
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