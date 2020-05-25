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Цього року інтернам першого року навчання вперше виплачуватимуть кошти з держбюджету, - Степанов

Цього року інтернам першого року навчання вперше виплачуватимуть кошти з держбюджету, - Степанов

На виплати лікарям-інтернам першого року навчання передбачено 99 млн гривень з державного бюджету.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"До 2020 року ніколи не існувало жодних державних програм, з яких сплачувалися б кошти інтернам. У 2020 році з'явилася така програма, це стосується інтернів першого року навчання, яким будуть виплачуватися кошти з державного бюджету. Ці кошти передбачені в сумі 99 млн гривень", - сказав Степанов.

Він зазначив, що всі інтерни-бюджетники, які цього року вступають в інтернатуру, за рахунок державних коштів отримуватимуть відповідну заробітну плату. Раніше лікар-інтерн отримував кошти безпосередньо від лікарні.

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"Щодо другого і третього року навчання лікарів-інтернів, вони працюють у відповідних лікарнях і отримуватимуть кошти, визначені в колективному договорі, і які є в лікарнях", - додав Степанов.

Автор: 

МОЗ (5391) допомога (8322) лікарі (1286) Степанов Максим (2196)


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Вы долги медикам верните, сказочники. И финансирование медицины верните хотя-бы к уровню 2018-2019 годов. Докерувались уже
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25.05.2020 11:32 Відповісти
99 миллионов, это у нас интернов вообще нет?
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25.05.2020 11:40 Відповісти
Фактически перекинули деньги с одного счета на другой. Они и так выплачивались. А написано как достижение, а как же , начали выплачивать
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25.05.2020 11:42 Відповісти
Типа народное ополчение уже кидают в бой?
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25.05.2020 11:49 Відповісти
 
 