Шмигаль назвав просування українського продукту одним із показників ефективності дипломатів: "Звідси експорт, сюди інвестиції"
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд має зробити просування українського експорту одним із КРI українських дипломатів.
Про це Шмигаль розповів в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Ми зараз працюємо з Міністерством закордонних справ, щоб трохи змінити напрямки роботи дипломатичної служби України за кордоном. Ми будемо орієнтувати наших дипломатів на просування українського експорту. Це така своєрідна реформа. Просування українського експорту на світові ринки стане одним із КРI українських дипломатів. Ще одним КРI може стати залучення інвестицій в Україну. Звідси експорт, сюди інвестиції, а імпорт в Україну і так зайде силами дипломатів іноземних держав", - сказав прем'єр.
Що стосується інвестицій з України, то прем'єр зазначив, що в сьогоднішніх умовах він би "локалізувався і зайнявся економічним та інвестиційним націоналізмом, у хорошому сенсі цього слова, та інвестував би в Україні".
На його думку, в країні дуже хороші умови для інвестицій, а також хороша маржа в окремих галузях, з точки зору економічних можливостей.
"Тому інвестувати потрібно вдома, розвивати локальне виробництво, підвищувати якість і потім виходити з експортом назовні", - наголосив Шмигаль.
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Вот это правильно. А экспорт наш - лес и заробитчане.
Решил нагрузить диполоматов своей работой. Сначала правительство изучает структуру мирового рынка, разрабатывает стратегию развития...просчитывает экономическую выгоду ..и решает например, что нам позарез нужно наращивать экспорт семян конопли (огромные поля засеяны, силоса забиты...) причем ни куда нибудь а в Литву, а там введены заградительные пошлины и т.п. И только после этого правительство дает задание дип. службе работать по этой стране в этом направлении..... А так что дипломаты будут предлагать и что лоббировать?! В общем и ниочем. Откуда дипломаты могут знать, где мы можем и хотим нарастить экспорт, а где его нужно вообще прикрутить (как с лесом)!
Владимир Войнович. Москва 2042 - Русская фантастика
В Україні вперше здійснили операцію з довантаження у відкритому морі соняшникової олії з річкового танкера на морський. На підготовку операції витратили рік.
В компанії зазначили, що таку операцію проводять в Україні вперше, а на планування та підготовку витратили рік. Якщо перевантаження на рейді зернових для України вже буденність, то для соняшникової олії це справжній прорив, тому що умови по STS перевантаженням тля танкерів набагато вищі ніж у балкерів, що потребує набагато більшого рівня безпеки. Для таких перевантажень необхідне використання спеціальних шлангів та спеціалізованого допоміжного судна.
Олію перевантажили з річкового танкера «UBC Amosov» на морський танкер «SC Draco» в районі зовнішнього рейду Миколаївського порту «Банка Трутаєва» (біля Очакова) на замовлення компанії Kernel. Завантаження танкерів здійснив спеціалізований порт «Ніка-Тера».Морський танкер «SC Draco» завантажився в миколаївському порту «Ніка-Тера» 33200 тоннами олії на максимальну осадку 10,3 м, після чого вийшов на «Банку Трутаєва» для дозавантаження. Танкер компанії United Barge «UBC Amosov» довантажив на «SC Draco» 2600 тонн олії. Це дозволило значно зменшити витрати на фрахт всього судна і оптимізувати логістику, уникнувши витрат із суднозаходів в другій український порт, зазначили в компанії. https://uprom.info/news/agro/v-********-vpershe-perevantazhyly-oliyu-u-vidkrytomu-mori-foto/
В очередной раз, показывают то, что они не знают и не умеют управлять процессами.