Шмигаль назвав просування українського продукту одним із показників ефективності дипломатів: "Звідси експорт, сюди інвестиції"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд має зробити просування українського експорту одним із КРI українських дипломатів.

Про це Шмигаль розповів в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Ми зараз працюємо з Міністерством закордонних справ, щоб трохи змінити напрямки роботи дипломатичної служби України за кордоном. Ми будемо орієнтувати наших дипломатів на просування українського експорту. Це така своєрідна реформа. Просування українського експорту на світові ринки стане одним із КРI українських дипломатів. Ще одним КРI може стати залучення інвестицій в Україну. Звідси експорт, сюди інвестиції, а імпорт в Україну і так зайде силами дипломатів іноземних держав", - сказав прем'єр.

Що стосується інвестицій з України, то прем'єр зазначив, що в сьогоднішніх умовах він би "локалізувався і зайнявся економічним та інвестиційним націоналізмом, у хорошому сенсі цього слова, та інвестував би в Україні".

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На його думку, в країні дуже хороші умови для інвестицій, а також хороша маржа в окремих галузях, з точки зору економічних можливостей.

"Тому інвестувати потрібно вдома, розвивати локальне виробництво, підвищувати якість і потім виходити з експортом назовні", - наголосив Шмигаль.