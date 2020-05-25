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Новини
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Шмигаль назвав просування українського продукту одним із показників ефективності дипломатів: "Звідси експорт, сюди інвестиції"

Шмигаль назвав просування українського продукту одним із показників ефективності дипломатів:

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд має зробити просування українського експорту одним із КРI українських дипломатів.

Про це Шмигаль розповів в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Ми зараз працюємо з Міністерством закордонних справ, щоб трохи змінити напрямки роботи дипломатичної служби України за кордоном. Ми будемо орієнтувати наших дипломатів на просування українського експорту. Це така своєрідна реформа. Просування українського експорту на світові ринки стане одним із КРI українських дипломатів. Ще одним КРI може стати залучення інвестицій в Україну. Звідси експорт, сюди інвестиції, а імпорт в Україну і так зайде силами дипломатів іноземних держав", - сказав прем'єр.

Що стосується інвестицій з України, то прем'єр зазначив, що в сьогоднішніх умовах він би "локалізувався і зайнявся економічним та інвестиційним націоналізмом, у хорошому сенсі цього слова, та інвестував би в Україні".

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На його думку, в країні дуже хороші умови для інвестицій, а також хороша маржа в окремих галузях, з точки зору економічних можливостей.

"Тому інвестувати потрібно вдома, розвивати локальне виробництво, підвищувати якість і потім виходити з експортом назовні", - наголосив Шмигаль.

Автор: 

дипломатія (711) експорт (4467) дипломати (565) Шмигаль Денис (4565)


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Топ коментарі
+6
Шмыгаль назвал продвижение украинского продукта одним из показателей эффективности дипломатов: "Отсюда экспорт, сюда инвестиции"

Вот это правильно. А экспорт наш - лес и заробитчане.
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25.05.2020 11:51
+4
якого "продукта" ...ти вже гніда й землю в українців вкрав ...лівер з нирками будуть "продвигати" ?
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25.05.2020 11:50
+2
Я стидаюсь спитати. А 40% росту ВВП за 5 рочків відмінили чи ще ні?
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25.05.2020 12:00
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якого "продукта" ...ти вже гніда й землю в українців вкрав ...лівер з нирками будуть "продвигати" ?
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25.05.2020 11:50 Відповісти
Шмыгаль назвал продвижение украинского продукта одним из показателей эффективности дипломатов: "Отсюда экспорт, сюда инвестиции"

Вот это правильно. А экспорт наш - лес и заробитчане.
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25.05.2020 11:51 Відповісти
Шмыгаль как иего предшественник на самокате - идиот.
Решил нагрузить диполоматов своей работой. Сначала правительство изучает структуру мирового рынка, разрабатывает стратегию развития...просчитывает экономическую выгоду ..и решает например, что нам позарез нужно наращивать экспорт семян конопли (огромные поля засеяны, силоса забиты...) причем ни куда нибудь а в Литву, а там введены заградительные пошлины и т.п. И только после этого правительство дает задание дип. службе работать по этой стране в этом направлении..... А так что дипломаты будут предлагать и что лоббировать?! В общем и ниочем. Откуда дипломаты могут знать, где мы можем и хотим нарастить экспорт, а где его нужно вообще прикрутить (как с лесом)!
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25.05.2020 14:47 Відповісти
Ниодно чмо президентское небыло с визитом в той же Африке, видимо 'уровень' а для США китая франции и рашки - уровень. Смешно для страны от силы выше среднего по ввп и доходам на душу чем в странах Африки.
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25.05.2020 11:58 Відповісти
А что, Зимбабве способно на инвестиции? Зачем туда ехать?
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25.05.2020 12:00 Відповісти
Какие сами таких и выбираете. За шкафом. Начнем с того что это рынки сбыта, ресурсов, закончим мелким жлобковатым шовинизмом, вы с презрением смотрите на Африку, а ряд стран Африки лучше по уровню доходов и ВВП и люди там не хуже судя по всему. Так же европейский люмпен смотрит на Украину, или думаете что цвет кожи делает нас чемто лучше? Тогда у меня вдвойне плохие новости, для француза вы хуже алжирца или мароканца, стоит объяснять почему?
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25.05.2020 12:15 Відповісти
Я стидаюсь спитати. А 40% росту ВВП за 5 рочків відмінили чи ще ні?
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25.05.2020 12:00 Відповісти
Достижимая цифра, но не для Пороха с Зеленским.
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25.05.2020 12:16 Відповісти
Не, но теперь за ее реализацию отвечают дипломаты
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25.05.2020 14:48 Відповісти
КТО СДАЕТ ПРОДУКТ ВТОРИЧНЫЙ, ТОТ ПИТАЕТСЯ ОТЛИЧНО.https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl09_X087pAhUp0aYKHcmaDXYQFjAAegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fbooks.rusf.ru%2Funzip%2Fadd-on%2Fxussr_av%2Fvoynov01.htm%3F21%2F4&usg=AOvVaw2yITcSQpfsGTTLNRGgQ7rq
Владимир Войнович. Москва 2042 - Русская фантастика
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25.05.2020 12:02 Відповісти
брата поставит продвигуном.
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25.05.2020 12:04 Відповісти
дипломатам нема чим зайнятись? в міжнародних відносинах вже все вирішили?
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25.05.2020 12:11 Відповісти
Якшо немає що "продвігати" то дипломати можуть хоч зі штанів вискочити - результат буде зеро...Але якщо є,і користується попитом,то бізнес без жодних дипломатів миттю знайде і купить...
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25.05.2020 12:21 Відповісти
Не совсем так. Есть к примеру заградительные пошлины стран импортеров и для их снятия должны работать дипломаты. Но дипломаты должны знать, что именно им нужно продвигать и за снятие каких пошлин бороться и с кем именно. А то что ляпнул идиот Шмыгаль - это ни о чем! Просто показать зе-баранам, что мол ни он отвечает за экономику, а дипломаты плохо продвигают
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25.05.2020 14:52 Відповісти
либо шмыгло олигофрен, либо олигофрены те - кому он задвигает свои бредовые тезисы
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25.05.2020 12:24 Відповісти
Причем вообще дипломаты к экспорту? долб..б, в последний раз дипломаты занимались экспортом во времена "процветания " сэсэсэра, чем это закончилось - всем известно
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25.05.2020 12:26 Відповісти
В Україні вперше перевантажили олію у відкритому морі

В Україні вперше здійснили операцію з довантаження у відкритому морі соняшникової олії з річкового танкера на морський. На підготовку операції витратили рік.
В компанії зазначили, що таку операцію проводять в Україні вперше, а на планування та підготовку витратили рік. Якщо перевантаження на рейді зернових для України вже буденність, то для соняшникової олії це справжній прорив, тому що умови по STS перевантаженням тля танкерів набагато вищі ніж у балкерів, що потребує набагато більшого рівня безпеки. Для таких перевантажень необхідне використання спеціальних шлангів та спеціалізованого допоміжного судна.

Олію перевантажили з річкового танкера «UBC Amosov» на морський танкер «SC Draco» в районі зовнішнього рейду Миколаївського порту «Банка Трутаєва» (біля Очакова) на замовлення компанії Kernel. Завантаження танкерів здійснив спеціалізований порт «Ніка-Тера».Морський танкер «SC Draco» завантажився в миколаївському порту «Ніка-Тера» 33200 тоннами олії на максимальну осадку 10,3 м, після чого вийшов на «Банку Трутаєва» для дозавантаження. Танкер компанії United Barge «UBC Amosov» довантажив на «SC Draco» 2600 тонн олії. Це дозволило значно зменшити витрати на фрахт всього судна і оптимізувати логістику, уникнувши витрат із суднозаходів в другій український порт, зазначили в компанії. https://uprom.info/news/agro/v-********-vpershe-perevantazhyly-oliyu-u-vidkrytomu-mori-foto/
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25.05.2020 12:26 Відповісти
ШмЫгаль такую ересь гонит, как будто он никогда ни на каком производстве не работал, а был бюджетником. Когда дипломаты продвигали и какую торговлю между странами, а тем более инвестиции. Понабирали своих дебилов в МИД и сами их хвалят.
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25.05.2020 12:31 Відповісти
Самое интересное, что МИД будет заниматься тем, чем должно заниматься правительство. МИД не решит проблем ни с ассортиментом, ни с качеством продукции. Внешняя политика, при нынешней власти, просрана, поэтому пусть занимается "Экспортом".
В очередной раз, показывают то, что они не знают и не умеют управлять процессами.
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25.05.2020 12:31 Відповісти
от, якщо ЗСУ доручить Шмигалю забезпечити риття окопів - ото буде концерт... хотів би подивитися...
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25.05.2020 15:03 Відповісти
теория вопроса правильная - посмотрим на результат . Кулеба очень ленивый , врядли он что-то будет делать.
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25.05.2020 16:09 Відповісти
 
 