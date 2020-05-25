Дві центральні райлікарні на Київщині зупинили прийом хворих через COVID-19, - ОДА

Бородянська і Миронівська центральні районні лікарні припинили госпіталізацію нових хворих у зв'язку з виявленням інфікованих коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Василь Володін.

"На сьогодні в області у зв'язку з виявленням хворих на коронавірус припинили госпіталізацію Бородянська і Миронівська центральні районні лікарні. А прийом реанімаційних хворих - Тетіївська центральна районна лікарня", - розповів т.в.о. голови ОДА.

Водночас, відновила роботу Васильківська ЦРЛ, раніше вона була закрита через коронавірус.

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