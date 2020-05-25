Шмигаль розраховує до липня ухвалити зміни до Конституції щодо децентралізації: "Коронакриза внесла корективи в усі плани"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує вийти на зміни до Конституції в частині децентралізації влади до виборчого процесу місцевих виборів у липні цього року.

"Коронакриза внесла свої корективи в усі плани, які у нас були. В ідеалі хотілося б це зробити до виборчого процесу, до липня", - сказав Шмигаль в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на питання, коли будуть готові зміни до Конституції в частині децентралізації, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, влада активно завершує реформу децентралізації, і найближчим часом буде сформовано весь перспективний план областей, що дозволить переходити до наступного етапу, а саме - виборчого процесу.

"На сьогодні у нас створено 1029 громад. Загальна кількість громад, які мають бути створені, - 1300. Конфліктних - близько 110, тобто у 8% громад є напруження. Більшість цих конфліктних випадків було створено через місцеві еліти. Для такої глобальної реформи 8% напруження в громадах - це прийнятний показник", - вважає прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформа децентралізації йде до завершення, конфлікту навколо перспективних планів ОТГ немає, - уповноважений президента із земельних питань Лещенко

Серед іншого, Шмигаль зазначив, що на цей момент тривають дискусії, яким буде субрегіональний рівень адміністративно-територіального устрою.

"На мою думку, субрегіональні освіти потрібні, тому що 1300 громадам буде важко домовлятися й ухвалювати спільні рішення. Бюджетів у районі не має бути, але цей об'єднавчий і координаційний елемент має залишитися", - заявив він.

Прем'єр додав, що за результатом дискусій експертна група має виділити три варіанти субрегіонального устрою, які будуть передані в комітети і парламентський зал для ухвалення рішення.

Як повідомлялося, Кабмін вже затвердив перспективні плани формування територій громад Житомирської, Миколаївської, Харківської, Івано-Франківської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Луганської, Вінницької, Чернівецької, Донецької, Черкаської, Волинської, Кіровоградської, Полтавської, Чернігівської, Закарпатської, Дніпропетровської, Київської , Сумської та Рівненської областей.

Всеукраїнська асоціація ОТГ виступає за збереження 127 існуючих ОТГ у процесі остаточного затвердження планів формування громад областей.

Українська асоціація районних та обласних рад (УАРОР) закликає центральну владу врегулювати можливі порушення під час проведення реформи децентралізації, зокрема під час укрупнення районів і ліквідації райрад.

Крім того, уповноважений президента України із земельних питань Роман Лещенко заявляв, що намічається дуже серйозний скандал з питання перспективних планів ОТГ, і що він вважає, що цей процес буде продовжений. Пізніше він висловив іншу думку, заявивши, що реформа децентралізації в Україні йде до логічного завершення і впевнений, що її вдасться завершити найближчим часом.