УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4776 відвідувачів онлайн
Новини Зміни Конституції
2 050 21

Шмигаль розраховує до липня ухвалити зміни до Конституції щодо децентралізації: "Коронакриза внесла корективи в усі плани"

Шмигаль розраховує до липня ухвалити зміни до Конституції щодо децентралізації:

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує вийти на зміни до Конституції в частині децентралізації влади до виборчого процесу місцевих виборів у липні цього року.

"Коронакриза внесла свої корективи в усі плани, які у нас були. В ідеалі хотілося б це зробити до виборчого процесу, до липня", - сказав Шмигаль в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на питання, коли будуть готові зміни до Конституції в частині децентралізації, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, влада активно завершує реформу децентралізації, і найближчим часом буде сформовано весь перспективний план областей, що дозволить переходити до наступного етапу, а саме - виборчого процесу.

"На сьогодні у нас створено 1029 громад. Загальна кількість громад, які мають бути створені, - 1300. Конфліктних - близько 110, тобто у 8% громад є напруження. Більшість цих конфліктних випадків було створено через місцеві еліти. Для такої глобальної реформи 8% напруження в громадах - це прийнятний показник", - вважає прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформа децентралізації йде до завершення, конфлікту навколо перспективних планів ОТГ немає, - уповноважений президента із земельних питань Лещенко

Серед іншого, Шмигаль зазначив, що на цей момент тривають дискусії, яким буде субрегіональний рівень адміністративно-територіального устрою.

"На мою думку, субрегіональні освіти потрібні, тому що 1300 громадам буде важко домовлятися й ухвалювати спільні рішення. Бюджетів у районі не має бути, але цей об'єднавчий і координаційний елемент має залишитися", - заявив він.

Прем'єр додав, що за результатом дискусій експертна група має виділити три варіанти субрегіонального устрою, які будуть передані в комітети і парламентський зал для ухвалення рішення.

Як повідомлялося, Кабмін вже затвердив перспективні плани формування територій громад Житомирської, Миколаївської, Харківської, Івано-Франківської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Луганської, Вінницької, Чернівецької, Донецької, Черкаської, Волинської, Кіровоградської, Полтавської, Чернігівської, Закарпатської, Дніпропетровської, Київської , Сумської та Рівненської областей.

Всеукраїнська асоціація ОТГ виступає за збереження 127 існуючих ОТГ у процесі остаточного затвердження планів формування громад областей.

Українська асоціація районних та обласних рад (УАРОР) закликає центральну владу врегулювати можливі порушення під час проведення реформи децентралізації, зокрема під час укрупнення районів і ліквідації райрад.

Крім того, уповноважений президента України із земельних питань Роман Лещенко заявляв, що намічається дуже серйозний скандал з питання перспективних планів ОТГ, і що він вважає, що цей процес буде продовжений. Пізніше він висловив іншу думку, заявивши, що реформа децентралізації в Україні йде до логічного завершення і впевнений, що її вдасться завершити найближчим часом.

Автор: 

Конституція (548) децентралізація (453) Шмигаль Денис (4565)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
У найближчі роки зелебобіки всі свої косяки будуть пов"язувати з коронавірусом.
показати весь коментар
25.05.2020 12:10
+11
Кожна влада намагається кроїти Конституцію на свій лад.
показати весь коментар
25.05.2020 12:08
+10
бідний бубачка, йому і так важко, бо Порошенко йому регулярно в штанці сере, а тут ще коронавірус підкладати буде))
показати весь коментар
25.05.2020 12:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дезинтеграции скорей. Украине только зла от них надо ожидать.
показати весь коментар
25.05.2020 12:08 Відповісти
Кожна влада намагається кроїти Конституцію на свій лад.
показати весь коментар
25.05.2020 12:08 Відповісти
Якби не коронавірус вже б Європу в економічному розвитку наздогнали!
показати весь коментар
25.05.2020 12:08 Відповісти
наздогнали вдарились і в обратну сторону би покотились.
показати весь коментар
25.05.2020 12:10 Відповісти
У найближчі роки зелебобіки всі свої косяки будуть пов"язувати з коронавірусом.
показати весь коментар
25.05.2020 12:10 Відповісти
бідний бубачка, йому і так важко, бо Порошенко йому регулярно в штанці сере, а тут ще коронавірус підкладати буде))
показати весь коментар
25.05.2020 12:14 Відповісти
Бог таки допомагає своєму улюбленому народові.
показати весь коментар
25.05.2020 12:26 Відповісти
ой-вей, шмігаль, давай вже хочь щось роби реального для економіки країни, а не тільки для рудого татарина.
показати весь коментар
25.05.2020 12:14 Відповісти
- Куме вы слышали, ахметовский Шмыгал заговорил про децентрализацию.
- Значит будут грабить.
показати весь коментар
25.05.2020 12:24 Відповісти
Ще потрібно набрати 300 голосів. Не кажи гоп.
показати весь коментар
25.05.2020 12:25 Відповісти
До липня повернеться Пэтро i стане нашим Великим Гетьманом назавжди.
показати весь коментар
25.05.2020 12:25 Відповісти
Ключевое слово - ВЫБОРЫ. Это и есть то, что в первую очередь волнует зюзь.
Под это они готовы и Конституцию перековырять и пенсам подачку кинуть
показати весь коментар
25.05.2020 12:31 Відповісти
_Выборы им и на не на. Им корыто бюджетное нужно и взятки/откаты. А выборы, даже такие напёрстки с олигархами, они бы вообще отменили, будь их воля.
показати весь коментар
25.05.2020 12:44 Відповісти
Ага.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает выйти на изменения в Конституцию в части децентрализации власти до избирательного процесса местных выборов в июле этого года.

В идеале, хотелось бы это сделать к избирательному процессу, до июля
По его словам, власти активно завершают реформу децентрализации, и в ближайшее время будет сформирован весь перспективный план областей, что позволит переходить к следующему этапу, а именно избирательному процессу.


Рейтинги у зелени падают, а так хочется не упустить из своих цепких ручонок местные возможности
показати весь коментар
25.05.2020 12:53 Відповісти
Да все очень просто - забираем в июле деньги у местной власти, до октябра по телику разгоняем зраду на местах, дескать вот местная власть говно и ничего не делает (понятно же, денег ведь не будет), а новые зеленые вот придут и точно порядок наведут. Только деньги назад никто никому уже не вернет, а с местной зеленью "мудрый нарид" получит то же, что уже получили с клоуном на уровне страны.
показати весь коментар
25.05.2020 13:02 Відповісти
Шмигалю треба "розраховути" на більш короткий термін...До іюля він може і не допрацювати...
показати весь коментар
25.05.2020 12:55 Відповісти
Смотришь на эти дебильные хари, и одна мысль-куда вы ***@и вылезли, нах оно вам надо, министры, премьеры, припизедент. Сидите у себя по норам, не кукарекайте! Дебил на дебиле, и туда же-менять Конституцию! Вас в колхоз отправить, за пол года доведете до разрухи, до краха!
показати весь коментар
25.05.2020 12:57 Відповісти
Одна зі справді толкових реформ, яка зеленим очі муляє. Так і хочуть запустити рученята в грошики місцевих громад. Бо там, де була нормальна місцева влада, і дороги почали робити, і будувати щось, і грошей, як виявилося, може вистачати на багато корисних речей.
показати весь коментар
25.05.2020 12:58 Відповісти
ОТАКА "адмін реформа від МАФІЇ сіоністів що захопила ОБМАНОМ - маніпуляцією 25 кадру Голобородько Свати владу у ВР Уряді...України --. і що чисельність Населення ..смертність ВДВІЧІ перевищує народжуваність .. а Бюджет ОТГ що більший чим сумарний колишніх сіл ? ..зато ЗЕМЕЛЬКУ прихопили .... отак ВЛЯПАЄТЕСЬ в "реформу" .. а тепер ПЛАЧИТЕ ? .. "така адмін " РЕФОРМА" ..це ОДНА "програма" олігархічної БАНДИ доморощених і Світової МАФІЇ . . прибрати до рук СвЗемлі України... перший крок ЗНИЩЕННЯ Села .т.зв ОТГ ..... ДРУГИЙ намагання ЗНИЩИТИ Малі Міста і СМТ .. які Історично СУТНІСТЬ України .. Магдебурське право ..більше 500 років історії .. пережили ТРИ імперії .. а от БАНДА Зе сионістів-ТЕРОРИСТІВ думає що це ПРОКОВТНУТЬ ..НЕ потягнете УБЛЮДКИ ..Палестини 2.0 НЕ буде сіоністи - ТЕРОРИСТИ і їх посіпаки БУДУТЬ нейтралізовані ..якщо вчасно НЕ здриснуть .... то як Вам Українці .. ще довго БУДЕТЕ терпіти цих "Слуг ... потроху ПРОЗРІВАЄ Нарід обдурений сіоністською МАФІЄЮ + паРаша ...що фактично одне і те ж .. Шановні і Дорогі .. Діяти Діяти з Розумом і Мудро Наснаги
показати весь коментар
25.05.2020 13:01 Відповісти
Тут за дітьми око і око. Бо там може бути чийсь статус.
показати весь коментар
25.05.2020 14:12 Відповісти
Почему у районов не будет бюджетов?
показати весь коментар
25.05.2020 17:36 Відповісти
 
 