За добу в Києві 29 випадків COVID-19, одна людина померла, загалом 2 652 інфіковані, - Кличко

За минулу добу в Києві на коронавірус захворіли троє медиків.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 29 осіб. Серед них - троє медиків. Упродовж минулої доби у столиці від коронавірусу померла одна людина. Всього за період пандемії - 60 летальних випадків. На сьогодні в столиці вже 2 652 підтверджені випадки захворювання на COVID-19", - розповів глава КМДА.

Зазначається, що серед хворих: 15 жінок віком від 27 до 72 років. І дві дівчинки -11 і 12 років. А також 11 чоловіків від 37 до 75 років. І 10-річний хлопчик.

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У лікарні столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 2 людини. Всього коронавірус побороли 360 жителів столиці.