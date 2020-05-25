УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5040 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 055 12

Фракція "Слуга народу" не йде на карантин через свою чисельність, результати тестування 71 нардепа негативні, - Кравчук

Фракція

Парламентська фракція "Слуга народу" не йде на карантин у зв'язку з тим, що коронавірус виявлено в депутата цієї фракції Юрія Арістова.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила заступниця глави фракції Євгенія Кравчук

"Арістов справді захворів. На щастя, симптоми його хвороби не складні. Фракція наша не може повністю піти на карантин через свою чисельність. Уже встановлено перелік людей, які спілкувалися з депутатом. 71 особа здали ПЛР-тести, але це не тільки депутати, а й співробітники апарату Верховної Ради. Усі результати негативні. Нових випадків не зафіксовано", - зазначила Кравчук.

За її словами, фракція отримала необхідні роз'яснення санітарного лікаря.

"Фактично на самоізоляції перебувають люди, які безпосередньо спілкувалися з депутатом", - пояснила Кравчук.

Заступниця голови фракції додала, що депутати, "які контактували з Арістовим, також планують повторно здати ПЛР-тести наприкінці цього тижня".

Депутатка нагадала, що на поточному тижні депутати працюють з виборцями, а з 2 червня Верховна Рада має повернутися до роботи в пленарному режимі: "Є календарний план. Будемо спостерігати і розраховувати, що парламент запрацює. На роботу комітетів і розробку законопроєктів це ніяк не вплине. Вони працюють в онлайн-режимі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава бюджетного комітету нардеп фракції "Слуга народу" Арістов захворів на коронавірус.

Читайте також: Частина фракцій вимагає на кілька днів перенести роботу Верховної Ради "в режим комітетів" через хворого на коронавірус нардепа Мейдича, - Качура

Автор: 

карантин (18172) Слуга народу (2811) Арістов Юрій (47) Кравчук Євгенія (374) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
А за чий рахунок було тестування ЗЕкоМанди?
показати весь коментар
25.05.2020 12:21
+4
Слугі хоробрі чи безглузді?
А може, бубочка знову буде вмикати "турборежим", бо попереду місцеві вибори, території луганди та донбураса теж планує охопити виборами?
показати весь коментар
25.05.2020 12:23
+3
Очень жаль. На карантине от Вас было бы больше пользы...
показати весь коментар
25.05.2020 12:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А за чий рахунок було тестування ЗЕкоМанди?
показати весь коментар
25.05.2020 12:21 Відповісти
Слугі хоробрі чи безглузді?
А може, бубочка знову буде вмикати "турборежим", бо попереду місцеві вибори, території луганди та донбураса теж планує охопити виборами?
показати весь коментар
25.05.2020 12:23 Відповісти
Очень жаль. На карантине от Вас было бы больше пользы...
показати весь коментар
25.05.2020 12:24 Відповісти
Меньше вреда.
показати весь коментар
25.05.2020 12:52 Відповісти
все равны но некоторые равнее. правила для остальных лохов
показати весь коментар
25.05.2020 12:29 Відповісти
Погані новини: телефонували з Гааги - флешка не відкривається
показати весь коментар
25.05.2020 12:33 Відповісти
Голуби по пути обосрали? Если бы самолетом-другое дело, но они не летают((((
показати весь коментар
25.05.2020 12:52 Відповісти
Ага, это как гаишников на одну зп оставить сидеть дома, сразу такой энтузиазм нарисовывается, хлебом не корми дай поголосовать.
показати весь коментар
25.05.2020 12:33 Відповісти
Фракция "Слуга народа" не идет на карантин в силу своей численности, результаты тестирования 71 нардепа отрицательные, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3340
показати весь коментар
25.05.2020 12:37 Відповісти
Потенциально больные "слуги путена" встречаются с избирателями....Похоже, они намерены немножко почистить страну от дураков и совковой ваты....
показати весь коментар
25.05.2020 12:40 Відповісти
Рученьки тепнуть, злипаються віченьки:
Фракція "Слуга народу" не йде на карантин через свою чисельність, результати тестування 71 нардепа негативні, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7023
показати весь коментар
25.05.2020 13:05 Відповісти
якщо провести по фракції "слуга н-да" тест на IQ то результат так само буде від'ємним.
показати весь коментар
25.05.2020 13:24 Відповісти
 
 