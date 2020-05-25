Фракція "Слуга народу" не йде на карантин через свою чисельність, результати тестування 71 нардепа негативні, - Кравчук

Парламентська фракція "Слуга народу" не йде на карантин у зв'язку з тим, що коронавірус виявлено в депутата цієї фракції Юрія Арістова.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила заступниця глави фракції Євгенія Кравчук

"Арістов справді захворів. На щастя, симптоми його хвороби не складні. Фракція наша не може повністю піти на карантин через свою чисельність. Уже встановлено перелік людей, які спілкувалися з депутатом. 71 особа здали ПЛР-тести, але це не тільки депутати, а й співробітники апарату Верховної Ради. Усі результати негативні. Нових випадків не зафіксовано", - зазначила Кравчук.

За її словами, фракція отримала необхідні роз'яснення санітарного лікаря.

"Фактично на самоізоляції перебувають люди, які безпосередньо спілкувалися з депутатом", - пояснила Кравчук.

Заступниця голови фракції додала, що депутати, "які контактували з Арістовим, також планують повторно здати ПЛР-тести наприкінці цього тижня".

Депутатка нагадала, що на поточному тижні депутати працюють з виборцями, а з 2 червня Верховна Рада має повернутися до роботи в пленарному режимі: "Є календарний план. Будемо спостерігати і розраховувати, що парламент запрацює. На роботу комітетів і розробку законопроєктів це ніяк не вплине. Вони працюють в онлайн-режимі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава бюджетного комітету нардеп фракції "Слуга народу" Арістов захворів на коронавірус.

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