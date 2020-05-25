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Новини Коронавірус і карантин
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Із 1 червня плануємо відкрити дитсадки, виші, ПТУ і фітнес-центри, можна буде відвідувати пляжі та кладовища, - Кличко

Із 1 червня плануємо відкрити дитсадки, виші, ПТУ і фітнес-центри, можна буде відвідувати пляжі та кладовища, - Кличко

З 1 червня в Києві планують розпочати наступний етап послаблення обмежувальних заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Із першого червня, за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій міста, ми плануємо відкрити дитячі садочки, спортивні комплекси та зали, фітнес-центри (окрім басейнів), дитячо-юнацькі спортивні школи, пляжі і зони відпочинку біля водойм. Також із 1 червня будуть зняті обмеження на відвідування міських кладовищ. Відновлять роботу заклади професійно-технічної та вищої освіти для випускників та абітурієнтів", - повідомив Кличко.

Мер столиці нагадав що з 23 травня столиця розпочала другий етап послаблення обмежень.

Відкрилися магазини площею до 1 000 квадратних метрів. Відновив роботу в звичайному режимі наземний громадський транспорт.

Також читайте: За добу в Києві 29 випадків COVID-19, одна людина померла, загалом 2 652 інфіковані, - Кличко

"Із дотриманням норм та регламентів, він повинен перевозити пасажирів у межах кількості місць для сидіння. У неділю, за графiком вихiдного дня, на лініях працювали: 191автобус, понад 250 тролейбусів, 125 трамваïв. І 60 маршруток "Киïвпастрансу". Також із суботи перевозять пасажирiв i маршрутки приватних перевiзникiв. У недiлю їх в місті працювало 770 одиниць" , - зазначив Кличко.

За його словами, увесь рухомий склад обов'язково проходить дезiнфекцiю. У транспорті обов’язковий масковий режим - як для водiïв i кондукторiв, так i для пасажирiв.

Кличко підкреслив, що маска також обов‘язкова для відвідувачів ринків – зокрема, промислових та сільськогосподарських ярмарок, що сьогодні розпочали працювати в столиці.

Також сьогодні в місті відкрили спортивні та дитячі майданчики у парках і скверах та на прибудинкових територіях.

"Я хочу звернутися до всіх: ми розпочали другий етап послаблення обмежень в столиці. І дуже важливо, наскільки кияни будуть дотримуватися правил безпеки. Наскільки свідомо будуть ставитися до ситуації. Бо, коли відкрили стільки місць публічного користування – важливо не допустити сплеску вірусу, - наголосив мер. - Наприклад, у Чехії, після запровадження перших послаблень, різко зросла кількість хворих. Так може відбутися й у нас. Бо вірус нікуди не подівся! Тому закликаю всіх відповідально ставитися до свого здоров’я та здоров’я людей, які поруч. Громадським транспортом користуйтеся тільки за нагальної потреби і з дотриманням всіх правил безпеки. Ми живемо в дещо інших реаліях і в умовах постійної загрози. Треба пам’ятати про це!", - підкреслив Кличко.

Він також нагадав, що в робочі дні триває обмеження на в’їзд великогабаритного транспорту на чотирьох в’їздах до Києва - на Житомирському, Бориспільському, Одеському та на Гостомельському шосе. Діє обмеження вранці -з 7:00 до 10:00 та ввечері з 17:00 до 20:00.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19436) Кличко Віталій (3509) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
"Потому что вирус никуда не делся! " - гениальные зебики посадили на ж..пу всю страну на два месяца, убили остатки экономики, а вирус оказывается никуда не делся... и не денется, это было понятно с самого начала любому у кого уровень умственного развития хотя бы чуть больше чем у идиота
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25.05.2020 12:28
+2
"Мы живем в несколько других реалиях и в условиях постоянной угрозы. Надо помнить об этом" --- вот это точно, и самая большая угроза - это такие придурки как ты у власти
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25.05.2020 12:30
+2
А мавзолеи?
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25.05.2020 12:33
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Особливо кладовища!
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25.05.2020 12:27 Відповісти
А мавзолеи?
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25.05.2020 12:33 Відповісти
Із 1 червня плануємо відкрити дитсадки, виші, ПТУ і фітнес-центри, можна буде відвідувати пляжі та кладовища, - Кличко - Цензор.НЕТ 8214
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25.05.2020 12:51 Відповісти
"Потому что вирус никуда не делся! " - гениальные зебики посадили на ж..пу всю страну на два месяца, убили остатки экономики, а вирус оказывается никуда не делся... и не денется, это было понятно с самого начала любому у кого уровень умственного развития хотя бы чуть больше чем у идиота
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25.05.2020 12:28 Відповісти
Гениальные зебики прям по всему миру такое устроили.
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25.05.2020 12:31 Відповісти
такого как в Украине не устраивала ни одна страна в мире - не звезди
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25.05.2020 12:35 Відповісти
у нас в Украине вообще не было карантина .У всех по 1 маске. все шлялись где хотели , никого особо не штрафовали . У нас было мягче всех . потому что всем поХ .
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25.05.2020 12:41 Відповісти
Купатись потрібно буде тільки в масках?
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25.05.2020 12:28 Відповісти
угу.. и бухать не снимая масок
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25.05.2020 12:30 Відповісти
"Мы живем в несколько других реалиях и в условиях постоянной угрозы. Надо помнить об этом" --- вот это точно, и самая большая угроза - это такие придурки как ты у власти
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25.05.2020 12:30 Відповісти
Після обрання дибілкуватого кловуна президентом, Віталік виглядає у владі абсолютним інтелектуалом. Усе пізнається в порівнянні.))
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25.05.2020 12:35 Відповісти
С 1 июня планируем открыть детсады, вузы, ПТУ и фитнес-центры, можно будет посещать пляжи и кладбища, - Кличко - Цензор.НЕТ 5520
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25.05.2020 12:32 Відповісти
Слева зебил обыкновенный, справа ватник, упоротый свидетель мирового заговора масонов
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25.05.2020 12:55 Відповісти
Смотрю за окно и на уличный термометр - открытие пляжей это особо радостная и своевременная новость. Погода так и зовет загорать
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25.05.2020 12:39 Відповісти
Ну это же Виталя!!
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25.05.2020 12:41 Відповісти
Дуже мэром хоче залишитись ,тому й мекаэ кажно1 години .
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25.05.2020 12:43 Відповісти
Я вважаю нарід столиці заслужив на повернення у мери Льоні Космоса і Лєсіка в помічники...та й без Сандея якось печально бабушкам.)))
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25.05.2020 12:48 Відповісти
Все кандидаты прокацапские или воры . Притула - проукраинский . У меня выбор простой ( но я не киевлянин) Педаля - не проукраинский ,просто ему нужны деньги . много денег .а на Украину ему срать .или не видно?
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25.05.2020 13:07 Відповісти
Не ведитесь! Это такая замануха, сначала он откроет, а потом когда все заболеют, снова закроет! и сорвет выборы мера!
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25.05.2020 12:43 Відповісти
 
 