Невідомі напали на заступника головного Інституту раку Шудрака: били зі спини винятково в голову
На заступника головного лікаря Інституту раку Анатолія Шудрака прямо перед головним входом у клініку сьогодні вранці напали невідомі.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив головлікар Інституту раку Андрій Безносенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Національний інститут раку бачив багато, але ніхто не очікував, що о 8 ранку, коли пацієнти та лікарі входять в клініку, перед головним входом відбувається напад на лікаря, мого заступника з хірургічної частини, доктора медичних наук, Заслуженого лікаря України та лауреата Державної премії Анатолія Шудрака, який у 2010-15 роках працював головним військовим хірургом Міністерства оборони і майже рік, з самого початку війни, провів в зоні АТО", - розповів Безносенко.
За його словами, напад на Шудрака нагадує напад на нього самого: "без слів, удари зі спини, суто в голову, не виключено, що з використанням кастета. Та й замовники ті ж".
"Комісія, в яку входить Шудрак А.А., зафіксувала в інституті нестачу матеріальних цінностей майже на 9 млн, а "кишенькового" директора вже немає для прикриття зловживань, тому і залишаються методи 90-х. Що повинно ще відбутися, щоб правоохоронні органи адекватно і в повному обсязі розслідувало напади на лікарів?" - підсумував Безносенко.
Раніше повідомлялося, що 11 березня 2020 року ввечері на головлікаря Національного інституту раку Андрія Безносенка було скоєно напад прямо біля під'їзду його будинку.
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А других правоохранителей и не будет. Это лучшие из лучших. Золотой фонд. Дети потужных реформ.
Кому-то перекрыли доходную реку.
Арест верхушки МВД, полная люстрация нынешнего личного состава; создание нового МВД.
Больше не поможет ничто.
Никто давно не видел живыми ни Антоненко, ни Кузьменко.
Для такой работы нанимают совсем других людей.
>все мы чьи то шныри,
Чепуха. Не нравится одна работа - ищешь другую. "Работать" и "служить" - это разные глаголы.
>березовский был личным врагом *****
И какое это имеет отношение к какому-то журналисту, которого в Украине почти никто не знал ?
Oни не тупы, а просто подобраны по принципу "чего изволите ?". Из этого "дела" торчат белые нитки во все стороны, но влада будет цепляться за него до последнего, иначе она сама распадаться начнёт.
Прокуроры и судьи ставят на Бойко. Напрасно.
Если нужно заменить шину - вы идёте в автосервис.
Если хотите высшее образование - вы идёте в вуз.
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Попытка выбрать гетмана среди скоморохов - это то же самое что искать часовых дел мастера среди ассенизаторов.
Он же с депутатскими обязанностями - и то дважды справиться не мог.