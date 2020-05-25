Невідомі напали на заступника головного Інституту раку Шудрака: били зі спини винятково в голову

На заступника головного лікаря Інституту раку Анатолія Шудрака прямо перед головним входом у клініку сьогодні вранці напали невідомі.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив головлікар Інституту раку Андрій Безносенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Національний інститут раку бачив багато, але ніхто не очікував, що о 8 ранку, коли пацієнти та лікарі входять в клініку, перед головним входом відбувається напад на лікаря, мого заступника з хірургічної частини, доктора медичних наук, Заслуженого лікаря України та лауреата Державної премії Анатолія Шудрака, який у 2010-15 роках працював головним військовим хірургом Міністерства оборони і майже рік, з самого початку війни, провів в зоні АТО", - розповів Безносенко.

За його словами, напад на Шудрака нагадує напад на нього самого: "без слів, удари зі спини, суто в голову, не виключено, що з використанням кастета. Та й замовники ті ж".

"Комісія, в яку входить Шудрак А.А., зафіксувала в інституті нестачу матеріальних цінностей майже на 9 млн, а "кишенькового" директора вже немає для прикриття зловживань, тому і залишаються методи 90-х. Що повинно ще відбутися, щоб правоохоронні органи адекватно і в повному обсязі розслідувало напади на лікарів?" - підсумував Безносенко.

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Раніше повідомлялося, що 11 березня 2020 року ввечері на головлікаря Національного інституту раку Андрія Безносенка було скоєно напад прямо біля під'їзду його будинку.