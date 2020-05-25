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Новини
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Невідомі напали на заступника головного Інституту раку Шудрака: били зі спини винятково в голову

На заступника головного лікаря Інституту раку Анатолія Шудрака прямо перед головним входом у клініку сьогодні вранці напали невідомі.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив головлікар Інституту раку Андрій Безносенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Національний інститут раку бачив багато, але ніхто не очікував, що о 8 ранку, коли пацієнти та лікарі входять в клініку, перед головним входом відбувається напад на лікаря, мого заступника з хірургічної частини, доктора медичних наук, Заслуженого лікаря України та лауреата Державної премії Анатолія Шудрака, який у 2010-15 роках працював головним військовим хірургом Міністерства оборони і майже рік, з самого початку війни, провів в зоні АТО", - розповів Безносенко.

За його словами, напад на Шудрака нагадує напад на нього самого: "без слів, удари зі спини, суто в голову, не виключено, що з використанням кастета. Та й замовники ті ж".

"Комісія, в яку входить Шудрак А.А., зафіксувала в інституті нестачу матеріальних цінностей майже на 9 млн, а "кишенькового" директора вже немає для прикриття зловживань, тому і залишаються методи 90-х. Що повинно ще відбутися, щоб правоохоронні органи адекватно і в повному обсязі розслідувало напади на лікарів?" - підсумував Безносенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У кабінеті заступника директора Інституту раку знайшли прослушку

Раніше повідомлялося, що 11 березня 2020 року ввечері на головлікаря Національного інституту раку Андрія Безносенка було скоєно напад прямо біля під'їзду його будинку.

Автор: 

напад (1118) Національний інститут раку (17) Безносенко Андрій (4)


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Топ коментарі
+14
Неизвестные напали на замглавврача Института рака Шудрака: били со спины исключительно в голову - Цензор.НЕТ 6002
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25.05.2020 12:43
+10
Да здравствует возврат в "зеленые" 90е!
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25.05.2020 12:34
+8
Так кокой сейчас президент, такая и вся власть. Криворожская шпана из 90х у власти

Невідомі напали на заступника головного Інституту раку Шудрака: били зі спини винятково в голову - Цензор.НЕТ 9525
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25.05.2020 13:14
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Да здравствует возврат в "зеленые" 90е!
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25.05.2020 12:34 Відповісти
Неизвестные напали на замглавврача Института рака Шудрака: били со спины исключительно в голову - Цензор.НЕТ 323
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25.05.2020 12:40 Відповісти
Неизвестные напали на замглавврача Института рака Шудрака: били со спины исключительно в голову - Цензор.НЕТ 6002
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25.05.2020 12:43 Відповісти
Тобі басой, бухать не надо...
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25.05.2020 13:14 Відповісти
шо? сам справішься?
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25.05.2020 13:15 Відповісти
Авакяна-на нары! Почему он занимает эту должность?
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25.05.2020 12:36 Відповісти
Так судячи з почерку, це його орли і скоїли! Тому стверджувати, що він нічого не робить - це брехня!
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25.05.2020 13:08 Відповісти
Это наверное "злые" выздоровшие
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25.05.2020 12:37 Відповісти
Неизвестные напали на замглавврача Института рака Шудрака: били со спины исключительно в голову - Цензор.НЕТ 735
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25.05.2020 12:40 Відповісти
Что должно еще произойти, чтобы правоохранительные органы адекватно и в полном объеме расследовало нападения на врачей?" - подытожил Безносенко.

А других правоохранителей и не будет. Это лучшие из лучших. Золотой фонд. Дети потужных реформ.
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25.05.2020 12:43 Відповісти
Какая теперь новая власть -- такие и рехформы

Невідомі напали на заступника головного Інституту раку Шудрака: били зі спини винятково в голову - Цензор.НЕТ 5822
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25.05.2020 12:58 Відповісти
тобі шо 145 потужних не вистачило?

Невідомі напали на заступника головного Інституту раку Шудрака: били зі спини винятково в голову - Цензор.НЕТ 7464
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25.05.2020 13:08 Відповісти
Так кокой сейчас президент, такая и вся власть. Криворожская шпана из 90х у власти

Невідомі напали на заступника головного Інституту раку Шудрака: били зі спини винятково в голову - Цензор.НЕТ 9525
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25.05.2020 13:14 Відповісти
бубніст по клавішах
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25.05.2020 13:51 Відповісти
Обычно в таких заведениях прекрасно знают, что пациент не выживет, но обнадеживают родственников, те влазят в долги, кредиты, продают автомобили и квартиры....Ответка прилетела.
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25.05.2020 12:49 Відповісти
ответка ответкой.. але когось і рятують.. тепер когось не врятують бо дохтор болєн
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25.05.2020 13:09 Відповісти
Замглавврача не "дохтор", он бабки собирает.
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25.05.2020 13:13 Відповісти
"Комиссия, в которую входит Шудрак, зафиксировала в институте недостаток материальных ценностей почти на 9 млн, а "карманного" директора уже нет для прикрытия злоупотреблений"

Кому-то перекрыли доходную реку.
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25.05.2020 13:13 Відповісти
Реформа медицины под чутким ротшильдо-соросовским руководством.
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25.05.2020 13:14 Відповісти
Офигеть, а где остальные масоно-люминаты?Невідомі напали на заступника головного Інституту раку Шудрака: били зі спини винятково в голову - Цензор.НЕТ 9725Невідомі напали на заступника головного Інституту раку Шудрака: били зі спини винятково в голову - Цензор.НЕТ 9725

Невідомі напали на заступника головного Інституту раку Шудрака: били зі спини винятково в голову - Цензор.НЕТ 7091
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25.05.2020 13:25 Відповісти
Остальные масоно-люминаты работают директорами зоопарков с обезьянками.
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25.05.2020 14:23 Відповісти
Непорядок, на такой злачной должности украинец. А должен быть швондер. Реформировать, реформировать и еще раз реформировать.
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25.05.2020 13:18 Відповісти
>Что должно еще произойти, чтобы правоохранительные органы адекватно и в полном объеме расследовало нападения на врачей?


Арест верхушки МВД, полная люстрация нынешнего личного состава; создание нового МВД.
Больше не поможет ничто.

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25.05.2020 13:35 Відповісти
уже была переаттестация и что?))
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25.05.2020 13:50 Відповісти
Вам напомнить какие меры следует предпринять в борделе если упал поток покупателей ?
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25.05.2020 14:28 Відповісти
а если в борделе работали самые лучшие ?))) нельзя по двум идиотам судить всю систему. да и я не думаю что на з.п в 10-15 тыс будет много желающих. вспомните что с горем пополам набрали патрульную полицию
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26.05.2020 05:19 Відповісти
Рыба гниёт с головы...
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26.05.2020 05:57 Відповісти
ну если сравнивать с предыдущими министрами мвд то аваков совсем хорош, а если с европейскими то полное дерьмо))))
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26.05.2020 06:20 Відповісти
Да, "хорош".
Никто давно не видел живыми ни Антоненко, ни Кузьменко.
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26.05.2020 06:31 Відповісти
о, началось))) из них сделали консервы))) я не обвиняю их, может они и не виновны, но дыма без огня не бывает.
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26.05.2020 07:06 Відповісти
Мотивации нет. Кому был нахрен нужен этот шнырь Березовского.
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26.05.2020 07:26 Відповісти
деньги это не мотивация? логика у тебя детская, все мы чьи то шныри, так устроен мир. жить в обществе и быть независимым от общества невозможно. не забывай что березовский был личным врагом *****
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26.05.2020 10:09 Відповісти
Детский кардиохирург занялась заказными убийствами ? Равно как поэт-песенник ?
Для такой работы нанимают совсем других людей.
>все мы чьи то шныри,
Чепуха. Не нравится одна работа - ищешь другую. "Работать" и "служить" - это разные глаголы.
>березовский был личным врагом *****
И какое это имеет отношение к какому-то журналисту, которого в Украине почти никто не знал ?
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26.05.2020 10:29 Відповісти
знаешь почему мы так плохо живем? потому что каждый суслик строит из себя агронома))) вот и мы с тобой устроили на цензоре судебное разбирательство. при чем не зная деталей дела. я не думаю что наши прокуроры и судьи настолько тупы что бы на ровном месте арестовывать людей. а журналист у развитых людей был очень популярным и был критиком *****, как и бабченко сбежал от рашисткого режима в киев
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26.05.2020 11:37 Відповісти
>я не думаю что наши прокуроры и судьи настолько тупы


Oни не тупы, а просто подобраны по принципу "чего изволите ?". Из этого "дела" торчат белые нитки во все стороны, но влада будет цепляться за него до последнего, иначе она сама распадаться начнёт.
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26.05.2020 11:42 Відповісти
не знаю что там у тебя торчит, но я знаю что прокуроры с судьями прекрасно понимают что власть поменяется, и они не хотят уходить вместе с ней))) поживем, увидим. лучше думайте о том, кто придет вместо зели? вот это страшно
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26.05.2020 11:49 Відповісти
Бойко. Или Пиночетенко. Других вариантов нет.
Прокуроры и судьи ставят на Бойко. Напрасно.
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26.05.2020 12:27 Відповісти
давай ужесразу ленина или сталина))) наш народ неадекватный, но не до таой степени что бы выбрать бойко
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27.05.2020 22:42 Відповісти
A 73% за Бубочку - это признак адекватности ?
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28.05.2020 01:57 Відповісти
бубочка был кот в мешке. люди хотят новые лица, но ошибаются. если бы вакарчук не струсил и пошел в презы то у бубочки был бы совсем другой результат. хотя и народ виноват, хотят все и сразу
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28.05.2020 10:15 Відповісти
Если у вас заболел зуб, вы идёте к стоматологу.
Если нужно заменить шину - вы идёте в автосервис.
Если хотите высшее образование - вы идёте в вуз.
---
Попытка выбрать гетмана среди скоморохов - это то же самое что искать часовых дел мастера среди ассенизаторов.
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28.05.2020 10:26 Відповісти
Если у вас заболел зуб, вы идёте к стоматологу. Дуже спірне ствердження... Підозрюю, що виборці переможця Зе!напарда І-го, у 75% використовують метод прив'язування зуба до дверей та очікування... Гірше ж не буде? Задом поржём?
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28.05.2020 11:10 Відповісти
У меня тесть так всю жизнь и лечил зубы. После 70 остался без зубов. Но голосовал не за бубочку.
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28.05.2020 11:32 Відповісти
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28.05.2020 11:50 Відповісти
А чем вакарчук был бы лучше? Скорее всего тем, что президентство ему уже надоело бы и он ушел по собственному.
Он же с депутатскими обязанностями - и то дважды справиться не мог.
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28.05.2020 11:34 Відповісти
абсолютно ничем, ваша правда, но он оттянул бы голоса малолеток именно у бубочки. во второй тур вышла бы юля и как всегда проиграла
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28.05.2020 11:52 Відповісти
Это всё гипотетически; и вообще, СМИ топили за Бубочку
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28.05.2020 12:00 Відповісти
и главного мусорского носорога посадить в клетку во вновь открывшкмся зоопарке.
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25.05.2020 17:13 Відповісти
А охорону Гордону!
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25.05.2020 14:23 Відповісти
И почему все считают врачей святыми? Выучились по системе, и выписывают кому не попадя одно и то же до конца дней.
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25.05.2020 14:56 Відповісти
Зеленсукий спрашивает такой - а чё у меня тётка умерла? ЕМУ ОТВЕЧАЮТ - дык у неё рак. а он такой - так а **** мы врачам деньги давали? - дык медицина бесплатная. Так, едьте в институт рака, заберите все деньги назад, раз тётка умерла
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25.05.2020 18:38 Відповісти
 
 