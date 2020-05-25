Шмигаль доручив створити тримісячний запас засобів боротьби з коронавірусом

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив створити тримісячний запас засобів боротьби з коронавірусною хворобою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду за результатами наради щодо медичних закупівель.

"Глава Уряду наголосив, що пріоритетом у держзакупівлях має бути локалізація, тобто в першу чергу мають закуповуватися товари українського виробництва. Прем’єр-міністр дав доручення Мінекономіки надати перелік виробників засобів індивідуального захисту, ліків, обладнання. Всі вимоги до виробників повинні бути уніфіковані", - йдеться в повідомленні.

Також Шмигаль дав протокольне доручення організувати лабораторії, які зможуть сертифікувати засоби індивідуального захисту.

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"Необхідно чітко визначити, що забезпеченість засобами індивідуального захисту повинна бути з розрахунку на три місяці. Хочемо зараз сформувати такий запас в лікарнях першої хвилі", - підсумував прем’єр.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в рамках програми, затвердженої Кабміном, передбачено виділення близько 3 млрд грн на закупівлю засобів індивідуального захисту, лабораторного обладнання тощо.

"У вівторок починається процедура закупівлі з використанням системи "ProZorro", але за скороченою процедурою", - заявив міністр.