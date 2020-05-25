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Новини Коронавірус і карантин
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Шмигаль доручив створити тримісячний запас засобів боротьби з коронавірусом

Шмигаль доручив створити тримісячний запас засобів боротьби з коронавірусом

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив створити тримісячний запас засобів боротьби з коронавірусною хворобою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду за результатами наради щодо медичних закупівель.

"Глава Уряду наголосив, що пріоритетом у держзакупівлях має бути локалізація, тобто в першу чергу мають закуповуватися товари українського виробництва. Прем’єр-міністр дав доручення Мінекономіки надати перелік виробників засобів індивідуального захисту, ліків, обладнання. Всі вимоги до виробників повинні бути уніфіковані", - йдеться в повідомленні.

Також Шмигаль дав протокольне доручення організувати лабораторії, які зможуть сертифікувати засоби індивідуального захисту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цього тижня будуть завершені всі необхідні процедури для початку держзакупівлі ліків, - Степанов

"Необхідно чітко визначити, що забезпеченість засобами індивідуального захисту повинна бути з розрахунку на три місяці. Хочемо зараз сформувати такий запас в лікарнях першої хвилі", - підсумував прем’єр.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в рамках програми, затвердженої Кабміном, передбачено виділення близько 3 млрд грн на закупівлю засобів індивідуального захисту, лабораторного обладнання тощо.

"У вівторок починається процедура закупівлі з використанням системи "ProZorro", але за скороченою процедурою", - заявив міністр.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) Степанов Максим (2196) Шмигаль Денис (4565) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А Епіцентрів по країні вистачить?
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25.05.2020 12:50 Відповісти
Оперативно.
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25.05.2020 12:58 Відповісти
На 3 месяца по уровню заражённых как сейчас или как спустя 2 мес работы метро?
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25.05.2020 13:01 Відповісти
Xa xa xa
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25.05.2020 13:03 Відповісти
Позор.
Продать весь запас средств перед эпидемией, а когда весь мир выходит из карантина - создать резерв.
На кой он сейчас?
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25.05.2020 13:20 Відповісти
а распил?
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25.05.2020 13:56 Відповісти
Шмыгаль поручил создать трехмесячный запас средств борьбы с коронавирусом

Понедельник, 25 мая 2020,
В прошлом месяце министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что второй этап реформы здравоохранения "забрал зарплаты у медиков-интернов". Но пообещал проблему решить. До сих пор новостей о ситуации из министерства не поступало, а выпускники медицинских вузов жалуются, что не могут найти мест в больницах для прохождения интернатуры. кто мешает этому процессу и при чем здесь медреформа.

Шмыгаль поручил создать трехмесячный запас средств борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 6631

создать трехмесячный запас средств борьбы с коронавирусом Коронавирусом заболели более 4000 медиков - МОЗ (4 112 )
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25.05.2020 13:30 Відповісти
 
 