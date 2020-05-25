Заступник голови ОП Трофімов про призначення Шмигаля прем'єром: Це моя зона відповідальності, він зрозуміла Зеленському людина
Перший заступник глави Офісу президента України Сергій Трофімов розповів, що рекомендував призначити Дениса Шмигаля прем'єр-міністром.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Гордон".
"Це моя зона відповідальності – голови ОДА. Він був головою Івано-Франківської області, дуже добре себе виявив. І взагалі сам собою дуже системна, грамотна, добре освічена людина", – сказав Трофімов.
Журналіст уточнив уточнив у співрозмовника, чи можна вважати Шмигаля його креатурою.
"Так само, як і багатьох кандидатів, яких ми знайшли за допомогою співбесід, рекомендацій тощо. Він у вертикалі президента, тому для президента це зрозуміла людина", – відповів перший заступник глави Офісу президента.
Він вважає, що Шмигалю вистачить досвіду, щоб упоратися з усіма викликами, зокрема економічними.
"Буквально після його призначення у нас була можливість спілкуватися з Денисом Анатолійовичем тет-а-тет. Я поставив йому запитання: "Чого ви хочете?" Досить несподівано для нього, це не було якимось планом – просто поставив запитання. Для мене важливо було розуміти, як ми рухаємося, як взаємодіємо. Він досить чітко, швидко відповів. Сказав: "Гарне запитання". Було видно, що він не готувався, промови собі не писав. І визначив два завдання. Абсолютно щиро, це було видно. Зберегти максимальну кількість життів – це завдання номер один. Якраз пандемія набирала дуже активно обертів із його призначенням. І друге – це економіка, підвищення рівня життя людей. Інших завдань він не визначав для себе. Багато питань підхопили, вирівняли відносини з МВФ і таке інше... Я вважаю, що вийде. Усі на це дуже розраховують. Тому що це наступний, можливо, серйозніший, ніж пандемія, виклик", – сказав Трофімов.
Нагадаємо, Шмигаль очолює український уряд із 4 березня. До цього він місяць пропрацював віцепрем'єром – міністром розвитку громад і територій та пів року – головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації. До політичної кар'єри Шмигаль був топменеджером кількох великих приватних підприємств. Перед Шмигалем прем'єром був юрист Олексій Гончарук, його уряд пропрацював пів року.
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****, почему он это всё так тщательно скрывает?
Зелений цирк!
Особливо, якщо зважати на те, що ці виклики створені кабміном Шмигаля... Ну ще трішечки самокатчик зі своїми "новьімі ліцамі" постарався...
Уявляєте рівень прийняття рішень
Весільного фотографа іще не пристроїли у радники? Не чули?
" http://religionpravda.com.ua/2020/02/24/%d0%97%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%9e%d0%9f-%d0%a2%d1%80%d0%be%d1%84%d1%96%d0%bc%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d1%82%d1%80%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%94%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%b2-%d1%86/ Заступник ОП Трофімов втручається в церковну політику на користь Московського Патріархату - ЗМІ "
http://religionpravda.com.ua/2019/11/28/%d0%9f%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%9e%d0%9f-%d0%b7%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%8f-%d1%89%d0%be-%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82/ Трофімов - затятий вірянин Московського Патріархату , так би мовити афілійована особа, яка підтримує дружні стосунки і перебуває в постійному контакті з http://religionpravda.com.ua/2019/12/20/%d0%a3-%d0%a0%d0%9f%d0%a6%d0%b2%d0%a3-%d0%b3%d0%be%d1%82%d1%83%d1%94%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb/ митрополитом Московської Церкви Антонієм Паканичем . Подейкують, що Трофімов консультується з митрополитом навіть з політичних та кадрових питань, зокрема щодо призначень ключових керівників у обласних адміністраціях. А під час візитів Трофімова у регіони митрополит Антоній організовує йому зустрічі з місцевими владиками своєї церкви.