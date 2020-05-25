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Заступник голови ОП Трофімов про призначення Шмигаля прем'єром: Це моя зона відповідальності, він зрозуміла Зеленському людина

Заступник голови ОП Трофімов про призначення Шмигаля прем'єром: Це моя зона відповідальності, він зрозуміла Зеленському людина

Перший заступник глави Офісу президента України Сергій Трофімов розповів, що рекомендував призначити Дениса Шмигаля прем'єр-міністром.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Гордон".

"Це моя зона відповідальності – голови ОДА. Він був головою Івано-Франківської області, дуже добре себе виявив. І взагалі сам собою дуже системна, грамотна, добре освічена людина", – сказав Трофімов.

Журналіст уточнив уточнив у співрозмовника, чи можна вважати Шмигаля його креатурою.

"Так само, як і багатьох кандидатів, яких ми знайшли за допомогою співбесід, рекомендацій тощо. Він у вертикалі президента, тому для президента це зрозуміла людина", – відповів перший заступник глави Офісу президента.

Він вважає, що Шмигалю вистачить досвіду, щоб упоратися з усіма викликами, зокрема економічними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про призначення на посади вихідців з "Кварталу 95": Я обіцяв, що до влади прийдуть інші люди. Жодного кума я не призначив. ВIДЕО

"Буквально після його призначення у нас була можливість спілкуватися з Денисом Анатолійовичем тет-а-тет. Я поставив йому запитання: "Чого ви хочете?" Досить несподівано для нього, це не було якимось планом – просто поставив запитання. Для мене важливо було розуміти, як ми рухаємося, як взаємодіємо. Він досить чітко, швидко відповів. Сказав: "Гарне запитання". Було видно, що він не готувався, промови собі не писав. І визначив два завдання. Абсолютно щиро, це було видно. Зберегти максимальну кількість життів – це завдання номер один. Якраз пандемія набирала дуже активно обертів із його призначенням. І друге – це економіка, підвищення рівня життя людей. Інших завдань він не визначав для себе. Багато питань підхопили, вирівняли відносини з МВФ і таке інше... Я вважаю, що вийде. Усі на це дуже розраховують. Тому що це наступний, можливо, серйозніший, ніж пандемія, виклик", – сказав Трофімов.

Нагадаємо, Шмигаль очолює український уряд із 4 березня. До цього він місяць пропрацював віцепрем'єром – міністром розвитку громад і територій та пів року – головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації. До політичної кар'єри Шмигаль був топменеджером кількох великих приватних підприємств. Перед Шмигалем прем'єром був юрист Олексій Гончарук, його уряд пропрацював пів року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник голови ОП Трофімов про стосунки Зеленського і Коломойського: "Є якісь зрозумілі взаємини. Вони давні"

Автор: 

призначення (2279) Трофімов (44) Офіс Президента (2021) Шмигаль Денис (4565)


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Топ коментарі
+21
Виявляєтся, призначення прем"єра - "зона відповідальності" не парламентської більшості, а кварталівця с освітою будівельного технікума
Зелений цирк!
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25.05.2020 12:55
+18
Нагадайте, будь-ласка, хто, згідно Конституції України призначає премьєра? Цей Трофимов спалив свого шефа - тут явний кейс узурпації влади. Але...какая, блдь, разніца.
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25.05.2020 12:56
+17
И вообще сам по себе очень системный, грамотный, хорошо образованный человек", - сказал Трофимов.

****, почему он это всё так тщательно скрывает?
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25.05.2020 12:53
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И вообще сам по себе очень системный, грамотный, хорошо образованный человек", - сказал Трофимов.

****, почему он это всё так тщательно скрывает?
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25.05.2020 12:53 Відповісти
Замглавы ОП Трофимов о назначении Шмыгаля премьером: Это моя зона ответственности, он понятный Зеленскому человек - Цензор.НЕТ 934
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25.05.2020 13:10 Відповісти
Зеленському зрозумілі всі "викормиши" Кучми. Мєнтально блізкій.
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25.05.2020 12:54 Відповісти
Виявляєтся, призначення прем"єра - "зона відповідальності" не парламентської більшості, а кварталівця с освітою будівельного технікума
Зелений цирк!
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25.05.2020 12:55 Відповісти
Там все такие - эрзац заменители отсутствия присутствия управленческих способностей у Зе.
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25.05.2020 15:41 Відповісти
Нагадайте, будь-ласка, хто, згідно Конституції України призначає премьєра? Цей Трофимов спалив свого шефа - тут явний кейс узурпації влади. Але...какая, блдь, разніца.
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25.05.2020 12:56 Відповісти
Я в ах...е дорогая редакция
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25.05.2020 12:59 Відповісти
"Он считает, что Шмыгалю хватит опыта, чтобы справиться со всеми вызовами, в том числе экономическими." Источник: https://censor.net/n3197742

Особливо, якщо зважати на те, що ці виклики створені кабміном Шмигаля... Ну ще трішечки самокатчик зі своїми "новьімі ліцамі" постарався...
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25.05.2020 12:59 Відповісти
Этот самоовлюбленый чиновничек даже не знает, что вся его контора находится в антиконституционном поле. А это значит - он есть никто.
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25.05.2020 15:46 Відповісти
Нормальное состояние Шмыгаля- транс.И сегодня он пророчит и блажит : Шмыгаль рассчитывает /будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет /реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль.
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25.05.2020 13:01 Відповісти
фсьо БУДЕТ харашо! КОГДА - не понятно, но БУДЕТ...
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25.05.2020 13:07 Відповісти
"Кухарка" співбесіди проводить з тими, кому керувати урядом
Уявляєте рівень прийняття рішень
Весільного фотографа іще не пристроїли у радники? Не чули?
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25.05.2020 13:01 Відповісти
охметовские стебутся с лохов
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25.05.2020 13:02 Відповісти
Сколько он брату Ермака занёс?
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25.05.2020 13:03 Відповісти
Ясно. Спалился, что Зеленский и его команда живут "по понятиям" Это жесть.
Замглавы ОП Трофимов о назначении Шмыгаля премьером: Это моя зона ответственности, он понятный Зеленскому человек - Цензор.НЕТ 4424
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25.05.2020 13:03 Відповісти
та тебе и Кирилл - моральный авторитет .........
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25.05.2020 13:04 Відповісти
особенно радует шмыга Буславеу с её 15 копеек за киловатт
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25.05.2020 13:04 Відповісти
Ця мавпа разом з іншою зє-командою не "проста какая разніца", а люті вороги України. Періодичні вьісєри в ЗМІ та щоденні "зашквари" - це звичайний спосіб відволікти увагу від їхньої повсякденної методичної роботи з розвалу Неньки. Пам'ятай-те!
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25.05.2020 13:04 Відповісти
Я тепер розумію, чому Зеля про другий термін заговорив. Вони уже на стільки термінів наговорили, що владу мирно не віддадуть. Будуть руками і ногами чіплятися
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25.05.2020 13:07 Відповісти
"понятный Зеленскому человек"...А вот народу понять дефицит бюджета в 300 млрд грн. трудно, тем более впервые за 30 лет... Чем покрывать то будете ? (здесь игра на пианино не поможет!)
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25.05.2020 13:31 Відповісти
А какое у Зе может быть понятие, если он до сих пор даже не усвоил своих конституционных полномочий?
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25.05.2020 15:48 Відповісти
Чого ви очікуєте від сектанта ворожої секти?
" http://religionpravda.com.ua/2020/02/24/%d0%97%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%9e%d0%9f-%d0%a2%d1%80%d0%be%d1%84%d1%96%d0%bc%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d1%82%d1%80%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%94%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%b2-%d1%86/ Заступник ОП Трофімов втручається в церковну політику на користь Московського Патріархату - ЗМІ "
http://religionpravda.com.ua/2019/11/28/%d0%9f%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%9e%d0%9f-%d0%b7%d1%96%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%8f-%d1%89%d0%be-%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82/ Трофімов - затятий вірянин Московського Патріархату , так би мовити афілійована особа, яка підтримує дружні стосунки і перебуває в постійному контакті з http://religionpravda.com.ua/2019/12/20/%d0%a3-%d0%a0%d0%9f%d0%a6%d0%b2%d0%a3-%d0%b3%d0%be%d1%82%d1%83%d1%94%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb/ митрополитом Московської Церкви Антонієм Паканичем . Подейкують, що Трофімов консультується з митрополитом навіть з політичних та кадрових питань, зокрема щодо призначень ключових керівників у обласних адміністраціях. А під час візитів Трофімова у регіони митрополит Антоній організовує йому зустрічі з місцевими владиками своєї церкви.
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25.05.2020 17:11 Відповісти
Трофімов, ми вже й самі зрозуміли, що він, Шмигаль, зрозуміла для Зе людина, а ви, його протеже Трофімов, - проросійська і прокирилівська, але аж ніяк не проукраїнська людина.
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25.05.2020 23:19 Відповісти
 
 