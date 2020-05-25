Заступник голови ОП Трофімов про призначення Шмигаля прем'єром: Це моя зона відповідальності, він зрозуміла Зеленському людина

Перший заступник глави Офісу президента України Сергій Трофімов розповів, що рекомендував призначити Дениса Шмигаля прем'єр-міністром.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Гордон".

"Це моя зона відповідальності – голови ОДА. Він був головою Івано-Франківської області, дуже добре себе виявив. І взагалі сам собою дуже системна, грамотна, добре освічена людина", – сказав Трофімов.



Журналіст уточнив уточнив у співрозмовника, чи можна вважати Шмигаля його креатурою.



"Так само, як і багатьох кандидатів, яких ми знайшли за допомогою співбесід, рекомендацій тощо. Він у вертикалі президента, тому для президента це зрозуміла людина", – відповів перший заступник глави Офісу президента.



Він вважає, що Шмигалю вистачить досвіду, щоб упоратися з усіма викликами, зокрема економічними.

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"Буквально після його призначення у нас була можливість спілкуватися з Денисом Анатолійовичем тет-а-тет. Я поставив йому запитання: "Чого ви хочете?" Досить несподівано для нього, це не було якимось планом – просто поставив запитання. Для мене важливо було розуміти, як ми рухаємося, як взаємодіємо. Він досить чітко, швидко відповів. Сказав: "Гарне запитання". Було видно, що він не готувався, промови собі не писав. І визначив два завдання. Абсолютно щиро, це було видно. Зберегти максимальну кількість життів – це завдання номер один. Якраз пандемія набирала дуже активно обертів із його призначенням. І друге – це економіка, підвищення рівня життя людей. Інших завдань він не визначав для себе. Багато питань підхопили, вирівняли відносини з МВФ і таке інше... Я вважаю, що вийде. Усі на це дуже розраховують. Тому що це наступний, можливо, серйозніший, ніж пандемія, виклик", – сказав Трофімов.

Нагадаємо, Шмигаль очолює український уряд із 4 березня. До цього він місяць пропрацював віцепрем'єром – міністром розвитку громад і територій та пів року – головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації. До політичної кар'єри Шмигаль був топменеджером кількох великих приватних підприємств. Перед Шмигалем прем'єром був юрист Олексій Гончарук, його уряд пропрацював пів року.

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