Меморандум із представниками "зеленої" енергетики готовий, дискутується одне питання: компроміс буде знайдено, - Шмигаль

Уряд і інвестори в відновлювані джерела енергії (ВДЕ) погодили майже всі умови меморандуму про врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Меморандум готовий. Є розрахунки всіх можливих сценаріїв. Ми погодили майже всі, за винятком однієї деталі, щодо якої ще дискутуємо. І будемо виходити на фініш", - сказав Шмигаль в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

При цьому він не став уточнювати суть спірного питання, допустивши, що знадобиться ще певний час для його відпрацювання, але висловив упевненість, що в результаті документ буде підписаний.

"Не факт, що він (фініш. - Ред.) буде швидким, але ми знаємо і бачимо, чого хочемо. Представники "зеленої" енергетики теж знають, на що вони готові погодитися, тому компроміс буде знайдений", - зазначив глава уряду.

Також читайте: Парасюк: "Прем'єр - сраний лобіст. Пане президенте, ви або займайтеся життям країни, або на вихід"

За його словами, уряду і представникам галузі вже тривалий час доводиться вирішувати складне питання щодо перегляду умов підтримки відновлюваної енергетики.

"Складне питання, яке пройшло шість місяців медіації, майже місяць наших переговорів з основними гравцями, котрі представляють до 90% цього ринку", - підкреслив він.

Нагадаємо, 14 травня відбулася друга зустріч прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольги Буславець із представниками компаній, що працюють у сфері відновлюваної енергетики.

Раніше СБУ доповіла про критичну ситуацію в енергетиці: немає грошей для виплат зеленого тарифу, дефіцит 15 мільярдів у 2020-му. У Кабміні заявили, що в Україні почалася найбільша енергокриза за 20 років. Тим часом Кабмін через балансові обмеження зупиняє 3 енергоблоки АЕС, а 9 - переводить на знижену потужність.

Нагадаємо, держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх атомних електростанцій України, наприкінці квітня вимушено вивело в резерв енергоблок №3 Рівненської АЕС у зв'язку з прогнозним зростанням виробництва відновлюваної енергії та електроенергії на теплових електростанціях, більшість із яких належить бізнесменові Рінату Ахметову. Оновлений баланс енергосистеми, затверджений Мінекоенерго, передбачає виведення у вимушений простій трьох атомних енергоблоків "Енергоатому". Водночас теплова енергія дорожча, ніж атомна, що позначається на тарифах на електроенергію.

29 квітня відбулося перше засідання Антикризового енергетичного штабу. Для виведення енергетики з кризи Мінекоенерго затвердило новий енергобаланс і запропонувало низку антикризових заходів.

6 травня в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець заявила, що скорочення виробництва електроенергії на АЕС є тимчасовим вимушеним заходом, пов'язаним з низьким попитом на базову генерацію, вимогою забезпечення операційної безпеки Об'єднаної енергосистеми України та нормами чинного законодавства у сфері відновлюваної енергетики. За її словами, в об'єднаній енергосистемі країни виник суттєвий профіцит базових генеруючих потужностей атомних електростанцій і, навпаки, дефіцит високоманевреної генерації гідроелектростанцій. При цьому генерація працює у збиток і має багатомільярдні борги. Експерти критикують рішення керівництва Міненерго як таке, що захищає інтереси приватних компаній-монополістів за рахунок громадян.

Також читайте: Кабмін через балансові обмеження зупиняє 3 енергоблоки АЕС, а 9 - переводить на знижену потужність. ДОКУМЕНТ

7 травня повідомлялося, що ДБР почало досудове розслідування щодо обмеження виробництва електроенергії атомними електростанціями. Розслідування здійснюється за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Як з'ясували журналісти, потужність генерації українських атомних електростанцій 10 травня впала до найнижчого в історії показника - 7,41 тис МВт, що становить лише 53% від загальної потужності атомної енергетики України - 13,84 тис. МВт.