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Новини
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Меморандум із представниками "зеленої" енергетики готовий, дискутується одне питання: компроміс буде знайдено, - Шмигаль

Меморандум із представниками

Уряд і інвестори в відновлювані джерела енергії (ВДЕ) погодили майже всі умови меморандуму про врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Меморандум готовий. Є розрахунки всіх можливих сценаріїв. Ми погодили майже всі, за винятком однієї деталі, щодо якої ще дискутуємо. І будемо виходити на фініш", - сказав Шмигаль в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

При цьому він не став уточнювати суть спірного питання, допустивши, що знадобиться ще певний час для його відпрацювання, але висловив упевненість, що в результаті документ буде підписаний.

"Не факт, що він (фініш. - Ред.) буде швидким, але ми знаємо і бачимо, чого хочемо. Представники "зеленої" енергетики теж знають, на що вони готові погодитися, тому компроміс буде знайдений", - зазначив глава уряду.

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За його словами, уряду і представникам галузі вже тривалий час доводиться вирішувати складне питання щодо перегляду умов підтримки відновлюваної енергетики.

"Складне питання, яке пройшло шість місяців медіації, майже місяць наших переговорів з основними гравцями, котрі представляють до 90% цього ринку", - підкреслив він.

Нагадаємо, 14 травня відбулася друга зустріч прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольги Буславець із представниками компаній, що працюють у сфері відновлюваної енергетики.

Раніше СБУ доповіла про критичну ситуацію в енергетиці: немає грошей для виплат зеленого тарифу, дефіцит 15 мільярдів у 2020-му. У Кабміні заявили, що в Україні почалася найбільша енергокриза за 20 років. Тим часом Кабмін через балансові обмеження зупиняє 3 енергоблоки АЕС, а 9 - переводить на знижену потужність.

Нагадаємо, держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх атомних електростанцій України, наприкінці квітня вимушено вивело в резерв енергоблок №3 Рівненської АЕС у зв'язку з прогнозним зростанням виробництва відновлюваної енергії та електроенергії на теплових електростанціях, більшість із яких належить бізнесменові Рінату Ахметову. Оновлений баланс енергосистеми, затверджений Мінекоенерго, передбачає виведення у вимушений простій трьох атомних енергоблоків "Енергоатому". Водночас теплова енергія дорожча, ніж атомна, що позначається на тарифах на електроенергію.

29 квітня відбулося перше засідання Антикризового енергетичного штабу. Для виведення енергетики з кризи Мінекоенерго затвердило новий енергобаланс і запропонувало низку антикризових заходів.

6 травня в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець заявила, що скорочення виробництва електроенергії на АЕС є тимчасовим вимушеним заходом, пов'язаним з низьким попитом на базову генерацію, вимогою забезпечення операційної безпеки Об'єднаної енергосистеми України та нормами чинного законодавства у сфері відновлюваної енергетики. За її словами, в об'єднаній енергосистемі країни виник суттєвий профіцит базових генеруючих потужностей атомних електростанцій і, навпаки, дефіцит високоманевреної генерації гідроелектростанцій. При цьому генерація працює у збиток і має багатомільярдні борги. Експерти критикують рішення керівництва Міненерго як таке, що захищає інтереси приватних компаній-монополістів за рахунок громадян.

Також читайте: Кабмін через балансові обмеження зупиняє 3 енергоблоки АЕС, а 9 - переводить на знижену потужність. ДОКУМЕНТ

7 травня повідомлялося, що ДБР почало досудове розслідування щодо обмеження виробництва електроенергії атомними електростанціями. Розслідування здійснюється за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Як з'ясували журналісти, потужність генерації українських атомних електростанцій 10 травня впала до найнижчого в історії показника - 7,41 тис МВт, що становить лише 53% від загальної потужності атомної енергетики України - 13,84 тис. МВт.

Автор: 

енергетика (2582) альтернативна енергетика (847) Шмигаль Денис (4565)


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Топ коментарі
+4
Шмигаль, проти рудого господаря свого не підеш.
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25.05.2020 13:09
+3
как можно было за год довести до такого - но нет не чего не возможного, шоб сделать хуже,для зебилов
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25.05.2020 13:08
+3
Ответ очевидный. Это не рынок.
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25.05.2020 13:20
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Ответ очевидный. Это не рынок.
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25.05.2020 13:20 Відповісти
как можно было за год довести до такого - но нет не чего не возможного, шоб сделать хуже,для зебилов
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25.05.2020 13:08 Відповісти
Шмигаль, проти рудого господаря свого не підеш.
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25.05.2020 13:09 Відповісти
Поэтому везде трындят о повышении цены для населения и промышленности! Ахметов не может опускаться в Форбс! Вот сейчас и Ляшко по 208 Черниговскому округув Раду протянут вместо убитого депутата.
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25.05.2020 13:12 Відповісти
Меморандум с представителями "зеленой" энергетики готов, дискутируется один вопрос: компромисс будет найден, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1115
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25.05.2020 13:20 Відповісти
Неактуально уже. Второй год пошел без ПП.
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25.05.2020 15:24 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/news/2020/05/25/660919/ Приватбанк вимагає переглянути справи "А-Банку" і ФК "Динамо Київ": хоче повернути 400 мільйонів

"Підставою для подачі заяв стало встановлення Приватбанком обставини, що сам Ігор Суркіс підтвердив свою спільну власність з колишнім акціонером Приватбанку Ігорем Коломойським у медіагрупі "1+1". Таке підтвердження міститься в позові пана Суркіса, що був поданий співвласником "А-Банку" наприкінці минулого року до суду в Лондоні.
Це є однією з підстав для висновку про його пов'язаність з Приватбанком", - йдеться у повідомленні."
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25.05.2020 13:29 Відповісти
в уряді зараз думають як новину про підвищення цін для населення піднести як переможний компроміс)
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25.05.2020 13:35 Відповісти
Я бы на их месте не парился: ну что мы можем сделать? Побээкаем недельку да и стерпим. Как сотни раз до этого.
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25.05.2020 13:40 Відповісти
по реакції плебсу схоже на те,що так і буде
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25.05.2020 13:54 Відповісти
Значит будут грабить...
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25.05.2020 13:50 Відповісти
Представитель "зеленой" энергетики - это Коломойский?
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25.05.2020 15:25 Відповісти
Решение найдено - повышение тарифов для населения)))
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25.05.2020 15:53 Відповісти
Какой компромис?выключаютАЭС ,чтобы выручать ахметова!нахер с пляжа в днр!
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25.05.2020 16:57 Відповісти
 
 