Українські виробники продукції військового призначення зможуть експортувати її без держпосередника, - заступник глави МЗС Божок

В межах реформи державного концерну "Укроборонпром" ухвалено рішення дозволити українським виробникам самим експортувати продукцію військового призначення та подвійного використання власного виробництва, без державного посередника, повідомив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок.

"Тривалий час єдиним суб'єктом, який мав право спецекспортера, був концерн "Укроборонпром", а саме сім його дочірніх підприємств: "Укрспецекспорт", "Прогрес", "Спецтехноекспорт", "Укроборонсервіс", "Промоборонекспорт", "Таско-експорт", "Укрінмаш". Наразі в рамках реформи ухвалено рішення відмовитися від цієї монополії та дозволити українським виробникам самим експортувати продукцію (наголошую) власного виробництва", - сказав Божок в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, це означає, що якщо є підприємство, яке робить якийсь цікавий вітчизняний продукт у сфері оборонно-промислового комплексу (ОПК), йому більше не потрібні послуги державного посередника, він може здійснювати експорт самостійно.

Крім того, заступник міністра розповів, що МЗС і західні партнери України обстоюють ідею про те, щоб залишити одне підприємство-спецекспортер оборонної продукції.

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"Бачення є таке, що сім "дочок" багато. Наразі тривають дискусії, скільки їх має бути. Наші західні партнери, й МЗС це підтримує, рекомендують нам залишити одне підприємство - потужне, сучасне, гнучке, кваліфіковане, тобто здатне гідно конкурувати на світовому ринку озброєнь і військової техніки, а не лише "воювати" в кабінетах "Укроборонпрому" за "ласий" контракт", - пояснив він.

Божок також наголосив на необхідності виконати аудит у всіх підприємствах ОПК України й залишити в державному управлінні тільки ті підприємства, які будуть визнані ефективними та важливими.

"Задум полягає в тому - і зараз це відбувається, - щоб виконати аудит у всіх підприємствах ОПК України стосовно їх важливості для національної безпеки та ефективності для економіки України й за результатами залишити в державному управлінні тільки ті підприємства, що будуть визнані ефективними та важливими. Решта підприємств, які або перебувають у стагнації, або просто не потрібні на сьогодні, віддати в приватизацію для того, щоб залучити додаткові інвестиції в економіку України. Перевага в цьому питанні віддаватиметься, звісно, інвестиціям із країн-членів НАТО в контексті нашої взаємної інтеграції", - наголосив він.

Божок додав, що реформа ДК "Укроборонпром" важлива й у контексті надання США матеріально-технічної та фінансової допомони для розвитку Збройних сил України. Загальний обсяг цієї допомоги, погоджений Конгресом США на цей рік, становить $250 млн. Ідеться про постачання високотехнологічних засобів, підготовку персоналу та інші види допомоги.