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Українські виробники продукції військового призначення зможуть експортувати її без держпосередника, - заступник глави МЗС Божок

Українські виробники продукції військового призначення зможуть експортувати її без держпосередника, - заступник глави МЗС Божок

В межах реформи державного концерну "Укроборонпром" ухвалено рішення дозволити українським виробникам самим експортувати продукцію військового призначення та подвійного використання власного виробництва, без державного посередника, повідомив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок.

"Тривалий час єдиним суб'єктом, який мав право спецекспортера, був концерн "Укроборонпром", а саме сім його дочірніх підприємств: "Укрспецекспорт", "Прогрес", "Спецтехноекспорт", "Укроборонсервіс", "Промоборонекспорт", "Таско-експорт", "Укрінмаш". Наразі в рамках реформи ухвалено рішення відмовитися від цієї монополії та дозволити українським виробникам самим експортувати продукцію (наголошую) власного виробництва", - сказав Божок в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, це означає, що якщо є підприємство, яке робить якийсь цікавий вітчизняний продукт у сфері оборонно-промислового комплексу (ОПК), йому більше не потрібні послуги державного посередника, він може здійснювати експорт самостійно.

Крім того, заступник міністра розповів, що МЗС і західні партнери України обстоюють ідею про те, щоб залишити одне підприємство-спецекспортер оборонної продукції.

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"Бачення є таке, що сім "дочок" багато. Наразі тривають дискусії, скільки їх має бути. Наші західні партнери, й МЗС це підтримує, рекомендують нам залишити одне підприємство - потужне, сучасне, гнучке, кваліфіковане, тобто здатне гідно конкурувати на світовому ринку озброєнь і військової техніки, а не лише "воювати" в кабінетах "Укроборонпрому" за "ласий" контракт", - пояснив він.

Божок також наголосив на необхідності виконати аудит у всіх підприємствах ОПК України й залишити в державному управлінні тільки ті підприємства, які будуть визнані ефективними та важливими.

"Задум полягає в тому - і зараз це відбувається, - щоб виконати аудит у всіх підприємствах ОПК України стосовно їх важливості для національної безпеки та ефективності для економіки України й за результатами залишити в державному управлінні тільки ті підприємства, що будуть визнані ефективними та важливими. Решта підприємств, які або перебувають у стагнації, або просто не потрібні на сьогодні, віддати в приватизацію для того, щоб залучити додаткові інвестиції в економіку України. Перевага в цьому питанні віддаватиметься, звісно, інвестиціям із країн-членів НАТО в контексті нашої взаємної інтеграції", - наголосив він.

Божок додав, що реформа ДК "Укроборонпром" важлива й у контексті надання США матеріально-технічної та фінансової допомони для розвитку Збройних сил України. Загальний обсяг цієї допомоги, погоджений Конгресом США на цей рік, становить $250 млн. Ідеться про постачання високотехнологічних засобів, підготовку персоналу та інші види допомоги.

Автор: 

МЗС (4111) зброя (7443) Укрспецекспорт (93) експорт (4467) Укроборонпром (1732) Божок Єгор (48)


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Топ коментарі
+3
Украинские производители продукции военного назначения смогут экспортировать ее без госпосредника, - замглавы МИД Божок - Цензор.НЕТ 592
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25.05.2020 13:24
+3
Почнуть підприємства експортувати турбіни на кацапські кораблі, двигуни на кацапські гелікоптери, і т. д. Правда чудово?
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25.05.2020 13:32
+3
Якщо є факти такого експорту, то це питання потрібно ставити коміку Баканову.
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25.05.2020 13:47
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Украинские производители продукции военного назначения смогут экспортировать ее без госпосредника, - замглавы МИД Божок - Цензор.НЕТ 592
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25.05.2020 13:24 Відповісти
Если обезьяну посадить за клавиатуру, она наугад будет тыкать клавиши.

Вроде и работа, а результата ноль.
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25.05.2020 13:29 Відповісти
Экспорт оружия в Украине это бизнес президента, Зеленский видимо не вкурсе или не хочет, это + ему.
Правда представляю сколько бездельников будут неудел, которые харчевались в гос.фирме-прослойке по экспорту оружия.
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25.05.2020 13:29 Відповісти
Почнуть підприємства експортувати турбіни на кацапські кораблі, двигуни на кацапські гелікоптери, і т. д. Правда чудово?
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25.05.2020 13:32 Відповісти
А хто зараз заважає Богуслаєву експортувати нарасію коплектуючі та двигуни?
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25.05.2020 13:44 Відповісти
Якщо є факти такого експорту, то це питання потрібно ставити коміку Баканову.
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25.05.2020 13:47 Відповісти
они и не переставали это делать и перепродавая через Укрспецэкспорт сейчас.
Там такие сумашедшие откаты руслики дают в Укрспецэкспорте всем кто учавствует в продаже им технику для военных, что писарь обычный 1000 баксов в конверте на раз-два за бумажку получает, по этому переодически-раз в десятилетие "обнуляется" (типо самоубийство) начальник Укрспецэкспорта, к.г. "концы в воду"
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25.05.2020 14:49 Відповісти
Жодна держава, а тим більш Україна, не дозволить торгувати оборонною продукцією без державного посередника. Вже така практика була з алкоголем.
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25.05.2020 13:43 Відповісти
Вы не совсем правильно понимаете функцию госпосредника. Его задача не допустить попадания в руки третьих недружественных стран продукции военного назначения. Читай и тех же террористов, читай и в обход санкций ООН, ЕС и т.д. После того как эта продукция попадает им начинается дипломатический конфликт, и тут выскакивает из кустов...госпосредник.
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25.05.2020 13:50 Відповісти
Если бы дело касалось экспорта миномёта "Молот" , никто бы и не почухался .
Но тут кухня другая , воровская ...
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25.05.2020 15:04 Відповісти
Экспорт вооружения это очень специфический рынок связанный со спецслужбами и дипломатическими миссиями многих стран, которые могут как противодействовать, так и содействовать заключению сделки. Кроме того, поставка или отказ от поставки вооружения могут сильно влиять на взаимоотношения стран, и это нужно учитывать при заключении контрактов. А зебильные дегенераты похоже решили оставить все это на откуп руководителям предприятий и фирм? Да у нас половина заводов с радостью начнет поставлять вооружения и комплектующие кацапам, невзирая на войну. ну и конечно же не обошлось без анонса большого дерибана остатков военпрома, без гешефта пархатым мародерам ну никак нельзя.
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25.05.2020 15:31 Відповісти
 
 