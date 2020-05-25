"Не робіть з ялівцю слона", - Кличко обіцяє повернути каштани на Хрещатик після реконструкції вулиці
Кущі ялівцю на частини вулиці Хрещатик висадили тимчасово. Після реконструкції головної вулиці, яку планують здійснити наступного року, на ній висадять каштани, а ялівець пересадять у парки і сквери.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кличко розповів під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.
"Днями вздовж частини Хрещатика висадили ялівець – там, де на цей момент не було дерев. Підкреслю: таке рішення – тимчасове. Наступного року ми плануємо реконструкцію Хрещатика. Її не робили багато років, тільки оновлювали асфальт. Тому цього року висаджувати крупномірні дерева не мало сенсу. А ялівець перед початком ремонту пересадять у парки та сквери міста, - сказав Кличко. - Ми враховуємо попередній досвід. Бо під час масштабної реконструкції Хрещатика у 1998 році звузили широку бульварну частину вулиці. І каштани опинилися впритул до дороги", - підкреслив мер.
Він зазначив, що на Хрещатику - великий трафік і висока загазованість повітря. А суміш, якою посипають дороги взимку, також негативно впливає на дерева. Вони слабнуть і хворіють. Щоб уникнути цього, під час реконструкції розширять бульварну зелену зону, облаштують стаціонарну систему поливу, лунки дерев будуть захищені від потрапляння реагентів.
"Тобто ми створимо умови, щоб у кожній лунці - а їх від Бессарабської до Європейської площі 249 – росли, а не чахли, дерева, - сказав Кличко. - Звичайно, каштани - символ Києва. Вони ростуть у парках та скверах, на міських бульварах і вулицях. Ростимуть каштани і на Хрещатику! Будемо шукати витривалі сорти. Каштани будуть! Тому прошу не робити з ялівця слона, - пожартував мер. - Ялівець теж не треба зневажати, але його з Хрещатика наступного року пересадять. А от каштани пересаджувати не рекомендують. Тому перед реконструкцією їх поки і не висаджували на головній вулиці", - наголосив Віталій Кличко.
Нагадаємо, кияни в соцмережах обурюються, після того як помітили, що на Хрещатику на місцях, де раніше були каштани, з'явився ялівець.
Зазначимо також, що ще в 2013 році на Хрещатику висадили 289 м’ясочервоних каштанів Бріотті, зокрема 115 подарованих спонсором. Так казали в КМДА. Вартість висадки одного каштана становила 5,4 тис. гривень, а саме дерево, подароване спонсором коштувало, 6 тис. гривень.
Однак коли каштани почали цвісти, виявилося, що висаджені вздовж дороги дерева - звичайні кінські каштани, на що вказують білі суцвіття. Прокуратура Києва тоді зайнялася перевіркою закупівлі каштанів. У підсумку, італійські постачальники погодилися замінити дерева на раніше заявлений сорт.
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Педаля решил, что обычно двацатиметровые сажают.
Правильно. В следующем году пересадим в парки, ещё в следующем - в поля, потом- в леса. Бабло ж нужно осваивать.
Киевские чиновники превратили в традицию каждые два года срезать старые каштаны на Крещатике и высаживать новые - подороже,.
Для главной улицы страны за последние N лет по меньшей мере 5 раз закупали молодые саженцы. Космос во время своего правления не пожалел на Майдан шокирующую сумму в 6,5 миллионов бюджетных гривен, чтобы заменить балканские каштаны немецкими липами и обещал, что деревья и его самого переживут. Однако, липы засохли, а на их месте появились клумбы.
На Крещатике вырубают символ Киева - каштаны
вырубкой "визитных карточек столицы" стала подготовка к Евро-2012. Хотя тогда и говорили, что срежут только сухие деревья, однако ни одно не устояло.
Теперь каштаны закупает уже администрация NN.
не пожалел лакированных туфель ради каштанов на Крещатике
Глава города сам принимает участие в высадке деревьев, рассказывает, что итальянские красные каштаны обошлись столице в 5,5 тыс. грн каждый и уверяет, что на этот раз деревья устойчивы и к вредителям, и неблагоприятным городским условиям.
2020 "Не делайте из можжевельника слона", - Кличко обещает вернуть каштаны на Крещатик после реконструкции улицы слоны и обезьяны КАШТАНЫ принесут деньги львам
Людям, що прийшли на цю акцію, «набридли бруд та антисанітарія у центрі міста», на які до того ж зовсім не звертають уваги комунальні служби.
«Балансоутримувачем цього переходу значиться КП ШЕУ Шевченківського району комунальної корпорації "Київавтодор" , але, як ми бачимо, весь благоустрій від цього КП обмежується замітанням недопалків», - пояснює Єлисей Ходоловський.
Ходоловський також розповів «https://hmarochos.kiev.ua/2020/05/25/kyyany-samostijno-vidmyly-vhid-do-pidzemnogo-perehodu-na-ploshhi-lva-tolstogo-foto/?fbclid=IwAR2iZbPJ40UWhmNOqNRlbU8JlREFwf3_AD8CoUJkjCACF9o5ZsgqajkMmIs Хмарочосу », що на це прибирання (стіни очищали за допомогою міні-мийки високого тиску) довелося витратити набагато більше часу, ніж сподівалися. Мовляв, стіни переходу облицьовані бежевим ракушняком, який легко забруднити, але набагато складніше - відчистити.
«У прибиранні нам дуже допоміг місцевий McDonalds, який дозволив підключитися до свого водопостачання. Пліснява, бруд, клей від об'яв і мох змилися легко, проблема лише у https://hmarochos.kiev.ua/2020/02/06/grafiti-v-kyyevi-chy-maye-sens-borotys-z-tsiyeyu-subkulturoyu/ графіті та написах маркером . Фарба в'їлася настільки глибоко, що її доведеться лише зішліфовувати», - каже Ходоловський.
Також під час прибирання довелося відволіктись на спілкування з патрульними, яких викликала співробітниця КП ШЕУ Шевченківського району. Активісти кажуть, що вона звинуватила їх у «незаконному прибиранні комунальної території» та «шумних роботах у вихідний день», а недоглянутість переходу з боку комунальників пояснила «відсутністю повноважень».
Організатор акції Віталій Онопрієнко наголосив, що це прибирання - лише початок міського руху https://www.facebook.com/razvelibardak/ «Києве, мий» . Він каже, що міні-мийка та витратні матеріали обійшлися волонтерам майже у тисячу євро - втім сподівається, що якщо до команди долучатимуться нові люди, то вона зможе закупити додаткове обладнання.
НЕ БУДУТ РАСТИ КАШТАНЫ НА ЗАГАЗОВАННОМ КРЕЩАТИКЕ!
Сделайте Крещатик пешеходным или хоть проезд ограничьте!