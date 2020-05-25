"Не робіть з ялівцю слона", - Кличко обіцяє повернути каштани на Хрещатик після реконструкції вулиці

Кущі ялівцю на частини вулиці Хрещатик висадили тимчасово. Після реконструкції головної вулиці, яку планують здійснити наступного року, на ній висадять каштани, а ялівець пересадять у парки і сквери.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кличко розповів під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"Днями вздовж частини Хрещатика висадили ялівець – там, де на цей момент не було дерев. Підкреслю: таке рішення – тимчасове. Наступного року ми плануємо реконструкцію Хрещатика. Її не робили багато років, тільки оновлювали асфальт. Тому цього року висаджувати крупномірні дерева не мало сенсу. А ялівець перед початком ремонту пересадять у парки та сквери міста, - сказав Кличко. - Ми враховуємо попередній досвід. Бо під час масштабної реконструкції Хрещатика у 1998 році звузили широку бульварну частину вулиці. І каштани опинилися впритул до дороги", - підкреслив мер.

Він зазначив, що на Хрещатику - великий трафік і висока загазованість повітря. А суміш, якою посипають дороги взимку, також негативно впливає на дерева. Вони слабнуть і хворіють. Щоб уникнути цього, під час реконструкції розширять бульварну зелену зону, облаштують стаціонарну систему поливу, лунки дерев будуть захищені від потрапляння реагентів.

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"Тобто ми створимо умови, щоб у кожній лунці - а їх від Бессарабської до Європейської площі 249 – росли, а не чахли, дерева, - сказав Кличко. - Звичайно, каштани - символ Києва. Вони ростуть у парках та скверах, на міських бульварах і вулицях. Ростимуть каштани і на Хрещатику! Будемо шукати витривалі сорти. Каштани будуть! Тому прошу не робити з ялівця слона, - пожартував мер. - Ялівець теж не треба зневажати, але його з Хрещатика наступного року пересадять. А от каштани пересаджувати не рекомендують. Тому перед реконструкцією їх поки і не висаджували на головній вулиці", - наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, кияни в соцмережах обурюються, після того як помітили, що на Хрещатику на місцях, де раніше були каштани, з'явився ялівець.

Зазначимо також, що ще в 2013 році на Хрещатику висадили 289 м’ясочервоних каштанів Бріотті, зокрема 115 подарованих спонсором. Так казали в КМДА. Вартість висадки одного каштана становила 5,4 тис. гривень, а саме дерево, подароване спонсором коштувало, 6 тис. гривень.

Однак коли каштани почали цвісти, виявилося, що висаджені вздовж дороги дерева - звичайні кінські каштани, на що вказують білі суцвіття. Прокуратура Києва тоді зайнялася перевіркою закупівлі каштанів. У підсумку, італійські постачальники погодилися замінити дерева на раніше заявлений сорт.