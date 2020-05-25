Заступник голови ОП Трофімов про стосунки Зеленського і Коломойського: "Є якісь зрозумілі взаємини. Вони давні"
У Президента Володимира Зеленського є діалог з усіма олігархами, але взаємини він формує сам.
Про це розповів перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов в інтерв'ю "Гордону", передає Цензор.НЕТ.
"Є в нього (Зеленського - ред.) стосунки й діалог з усіма олігархами, безумовно. Не спілкуватися з такими людьми неможливо. Взаємини він сам формує. Але я точно розумію, що він керувався інтересами розвитку країни та консолідації сил, якщо це можливо, якщо це робоча конструкція. Він не формуватиме чийогось капіталу", - сказав Трофімов.
Водночас на уточнювальне запитання, чи немає зараз дружби між Ігорем Коломойським та Президентом, Трофімов відповів: "Є якісь зрозумілі взаємини. Вони давні. Тому що ми працювали на каналі ("1+1" - ред.) і з каналом".
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Крепкая мужская дружба. Защищённая.
Данные показания - это показания [ фамилия не разглашается], в прошлом одного из ближайших соратников лиц-ответчиков по данному делу. Фамилия этого человека всплыла в результате глобального расследования по акту RICO. Его показания - результат сделки со следствием по которой он выводится из-под действия акта RICO и обеспечивается защитой американского правосудия как свидетель обвинения. Показания содержат точные схемы и документальные подтверждения факта вывода денег, списки подставных фирм на счета которых они выводились и документальное подтверждение факта использования этих фирм для приобретения недвижимости в США. Для Украины важно то, что суд в рамках обычного судопроизводства, получил документальные данные свидетельствующие об использовании для этих операций фирм принадлежащих гражданину Украины имеющему высокий государственный статус [ фамилия не разглашается]. Согласно законодательству США в случае принятия судом в рамках обычного судопроизводства решения о виновности этого лица данное решение автоматически становится решением по акту RICO c выдвижением обвинения не зависимо от статуса обвиняемого лица. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов заявив, що робить тест на коронавірус щотижня, аби не наражати на небезпеку главу держави.
Про це він розповів в https://m.gordonua.com/ukr/publications/zastupnik-glavi-ofsu-prezidenta-trofmov-yakshcho-prezident-zaproponu-men-stati-glavoyu-ofsu-pogodzhusya-1499925.html інтерв'ю "Го-ну" .
"Роблю його (тест - ред.) щотижня.
Важливо не наражати на небезпеку главу держави в моменти спілкування з ним", - сказав Трофімов.
понЯтные или понятнЫе?