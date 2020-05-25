УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4887 відвідувачів онлайн
Новини
3 249 16

Заступник голови ОП Трофімов про стосунки Зеленського і Коломойського: "Є якісь зрозумілі взаємини. Вони давні"

Заступник голови ОП Трофімов про стосунки Зеленського і Коломойського:

У Президента Володимира Зеленського є діалог з усіма олігархами, але взаємини він формує сам.

Про це розповів перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов в інтерв'ю "Гордону", передає Цензор.НЕТ.

"Є в нього (Зеленського - ред.) стосунки й діалог з усіма олігархами, безумовно. Не спілкуватися з такими людьми неможливо. Взаємини він сам формує. Але я точно розумію, що він керувався інтересами розвитку країни та консолідації сил, якщо це можливо, якщо це робоча конструкція. Він не формуватиме чийогось капіталу", - сказав Трофімов.

Водночас на уточнювальне запитання, чи немає зараз дружби між Ігорем Коломойським та Президентом, Трофімов відповів: "Є якісь зрозумілі взаємини. Вони давні. Тому що ми працювали на каналі ("1+1" - ред.) і з каналом".

Також дивіться: Суд, попри повідомлення про мінування, розблокував призначення нового директора "Центренерго". Тепер "замінували" ФДМ, - Сенниченко. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) Коломойський Ігор (3122) олігарх (931) Трофімов (44)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Замглавы ОП Трофимов об отношениях Зеленского и Коломойского: "Есть какие-то понятные взаимоотношения. Они давние" - Цензор.НЕТ 2344
показати весь коментар
25.05.2020 13:43
+4
Мудрый НАРИТ требуе ясности АТНАШЕНИЙ!!!
показати весь коментар
25.05.2020 13:43
+4
очередной "шедевр": олигархов как-бы уже нет, а "отношения и диалог со всеми олигархами" есть. как чеширский кот - кота нет, а улыбка есть.
показати весь коментар
25.05.2020 13:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Замглавы ОП Трофимов об отношениях Зеленского и Коломойского: "Есть какие-то понятные взаимоотношения. Они давние" - Цензор.НЕТ 2344
показати весь коментар
25.05.2020 13:43 Відповісти
Мудрый НАРИТ требуе ясности АТНАШЕНИЙ!!!
показати весь коментар
25.05.2020 13:43 Відповісти
Замглавы ОП Трофимов об отношениях Зеленского и Коломойского: "Есть какие-то понятные взаимоотношения. Они давние" - Цензор.НЕТ 6986
показати весь коментар
25.05.2020 13:46 Відповісти
"Взаимоотношения он формирует сам" Какой же он у нас самостоятельный.....
показати весь коментар
25.05.2020 13:44 Відповісти
👍😁
показати весь коментар
25.05.2020 13:47 Відповісти
"Есть какие-то понятные взаимоотношения.

Крепкая мужская дружба. Защищённая.
показати весь коментар
25.05.2020 13:44 Відповісти
Понятные взаимотношения: Коломойский предоставил ЗЕлупе Г+Г и пианино, ЗЕлупа сыграл
показати весь коментар
25.05.2020 13:47 Відповісти
очередной "шедевр": олигархов как-бы уже нет, а "отношения и диалог со всеми олигархами" есть. как чеширский кот - кота нет, а улыбка есть.
показати весь коментар
25.05.2020 13:45 Відповісти
ага-ага... а старая любовь не ржавеет )))
показати весь коментар
25.05.2020 13:46 Відповісти
Замглавы ОП Трофимов об отношениях Зеленского и Коломойского: "Есть какие-то понятные взаимоотношения. Они давние" - Цензор.НЕТ 2086
показати весь коментар
25.05.2020 13:48 Відповісти
Майские зелебобики: "ой я политикой не интересуюсь!" ... "ой они все пид..... -шо тот шо этот без разницы!" ..."не знаешь- может нужен кому охранник вахтёр водитель?".
показати весь коментар
25.05.2020 13:51 Відповісти
Рабу нужна не свобода, а свои рабы, працюку голосувальныку нужен другой пан, бо этот мелок и говорит по-русски. Мне насрать кто там сидит, мне нужно 1000 человек на то чтобы прийти к Коломойше домой и попросить его посетить США на 200 лет строгого режима, а потом к Ахмету, если не отзовёт лоббистов. Тогда и кандидаты появятся и руки развяжутся у любого президента. Продолжайте топить за Пе и Зе, а не за себя против олигархов, получите 2й тур Бойко против Рабиновича. Достойный результат работы ботами, крипаки на большее не способны.
показати весь коментар
25.05.2020 13:53 Відповісти
Одним словом - ПОДЕЛЬНИКИ.
Данные показания - это показания [ фамилия не разглашается], в прошлом одного из ближайших соратников лиц-ответчиков по данному делу. Фамилия этого человека всплыла в результате глобального расследования по акту RICO. Его показания - результат сделки со следствием по которой он выводится из-под действия акта RICO и обеспечивается защитой американского правосудия как свидетель обвинения. Показания содержат точные схемы и документальные подтверждения факта вывода денег, списки подставных фирм на счета которых они выводились и документальное подтверждение факта использования этих фирм для приобретения недвижимости в США. Для Украины важно то, что суд в рамках обычного судопроизводства, получил документальные данные свидетельствующие об использовании для этих операций фирм принадлежащих гражданину Украины имеющему высокий государственный статус [ фамилия не разглашается]. Согласно законодательству США в случае принятия судом в рамках обычного судопроизводства решения о виновности этого лица данное решение автоматически становится решением по акту RICO c выдвижением обвинения не зависимо от статуса обвиняемого лица. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
показати весь коментар
25.05.2020 13:53 Відповісти
Берегут как зеницу ока.

Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов заявив, що робить тест на коронавірус щотижня, аби не наражати на небезпеку главу держави.
Про це він розповів в https://m.gordonua.com/ukr/publications/zastupnik-glavi-ofsu-prezidenta-trofmov-yakshcho-prezident-zaproponu-men-stati-glavoyu-ofsu-pogodzhusya-1499925.html інтерв'ю "Го-ну" .
"Роблю його (тест - ред.) щотижня.
Важливо не наражати на небезпеку главу держави в моменти спілкування з ним", - сказав Трофімов.
показати весь коментар
25.05.2020 14:06 Відповісти
Треба перестати бреханти!!!
показати весь коментар
25.05.2020 14:10 Відповісти
редакторы, ударения ставьте
понЯтные или понятнЫе?
показати весь коментар
25.05.2020 16:33 Відповісти
 
 