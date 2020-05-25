Найманці РФ обстріляли зі 120-мм мінометів позиції ЗСУ біля Пісків, - Міноборони
Станом на 12:30 сьогодні зафіксовано 5 прицільних ворожих обстрілів оборонних позицій ЗСУ, усі - на донецькому напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Так, у період з 5:00 до 6:00 ранку окупанти випустили 4 міни 120-мм калібру по позиціях українських військ, обладнаних у районі населеного пункту Піски, а біля Мар'їнки вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Павлополя по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил противник відкривав вогонь двічі - після 7:00 з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї з боку Верхньошироківського, а після 9-ї години - з боку Українського з озброєння бойової машини піхоти та кулемета.
Після 11 години провокацію з використанням великокаліберного кулемета і стрілецької зброї ворог здійснив неподалік Богданівки.
За наявною інформацією, втрат у лавах Об'єднаних сил від початку доби немає.
"Не залишаючи дії противника безкарними, підрозділи Об'єднаних сил у відповідь вели вогонь виключно по ворожих опорних пунктах із чергових вогневих засобів.
Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Також у Міноборони зазначили, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.
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