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Новини
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Україна успішно просунеться в приєднанні до Програми посилених можливостей НАТО цього року, - заступник глави МЗС Божок

Україна успішно просунеться в приєднанні до Програми посилених можливостей НАТО цього року, - заступник глави МЗС Божок

Заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок вважає, що цього року Україні вдасться досягти позитивних результатів у процесі приєднання до Програми посилених можливостей НАТО.

Про це сказав Божок в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Приєднання до Програми посилених можливостей важливе не лише нам, а й нашим партнерам із НАТО з прикладної точки зору, оскільки це дасть змогу нашим військовим значно розширити свою співпрацю у сфері стримування в регіонах спільного інтересу (таким, наприклад, є Чорне море), а також щодо ситуаційної обізнаності, що є важливим для належного гарантування національної безпеки не лише України, а і країн-членів НАТО", - сказав Божок.

"Цей процес наразі активно триває. На своєму рівні активно працюють міністри закордонних справ і оборони. Працюють дипломати та військові аташе в країнах-членах НАТО. Я особисто теж перебуваю в активних консультаціях із партнерами й переконаний, що цього року нам вдасться досягти позитивних результатів", - додав він.

Заступник міністра додав, що в приєднанні України до Програми посилених можливостей НАТО є спільний інтерес і України, і Альянсу, й висловив переконання в тому, що цей спільний інтерес дасть можливість здолати бюрократію.

"Звісно, для цього потрібна буде подія. Відповідні рішення ухвалюються на високому політичному рівні, й майданчик для ухвалення такого рішення - ця завжди подія, тобто це буде або засідання міністрів закордонних справ, або міністрів оборони країн НАТО у форматі Україна-НАТО", - розповів він.

"Ми наразі готуємо відповідні рішення, завершуємо відповідні процедурні питання, і розраховуємо, що на одному з заходів на відповідному рівні цього року рішення буде ухвалено, принаймні, президент України поставив нам таке доручення, і ми над цим активно працюємо", - додав Божок.

Також дивіться: Українські туристи, які застрягли в Непалі, летять на Батьківщину, - заступник глави МЗС Божок. ФОТО

Автор: 

МЗС (4111) НАТО (6431) Божок Єгор (48)


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Топ коментарі
+2
Вот чем мне нравится зеленая пошесть -- У них все в будущем времени. Как будто это не они уже год при власти.
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25.05.2020 13:55
+2
Вот только оборонку гробят успешно уже сейчас.
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25.05.2020 13:56
+2
потом будет Программа еще более усиленных возможностей,а потом - Дорожная карта по укреплению Программы еще более усиленных возможностей,и т.д. и т.п...
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25.05.2020 13:57
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Вот чем мне нравится зеленая пошесть -- У них все в будущем времени. Как будто это не они уже год при власти.
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25.05.2020 13:55 Відповісти
"успешно продвинется"...

"12 стульев ◦ Двенадцать стульев
Часть 3. Сокровище мадам Петуховой
Глава 37. Междупланетный шахматный конгресс"
http://gatchina3000.ru/literatura/koreiko_a_i/12-chairs_37.htm
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25.05.2020 14:40 Відповісти
тут важливий не факт, а вектор - "продвінуцца" можна і по низхідній
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25.05.2020 13:55 Відповісти
Так переможемо!
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25.05.2020 13:55 Відповісти
Вот только оборонку гробят успешно уже сейчас.
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25.05.2020 13:56 Відповісти
потом будет Программа еще более усиленных возможностей,а потом - Дорожная карта по укреплению Программы еще более усиленных возможностей,и т.д. и т.п...
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25.05.2020 13:57 Відповісти
він бабаванга? приписують собі успіхи які ще не відбулися.
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25.05.2020 13:58 Відповісти
"Украина успешно продвинется"?!
Это с вами-то, плесень зеленая?! Один, обещавший 40% роста ВВП, уже сидит в Испании. И где ты будешь завтра?
Как известно, благими намерениями выстлана дорога в ад.
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25.05.2020 13:59 Відповісти
Вірю,а чому б і не зеНАТОвати?
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25.05.2020 14:03 Відповісти
Ну хоть кто-то делом занимается!
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25.05.2020 14:05 Відповісти
Безвиз, например, - это дело, потому что он есть, а у зе-власти одна болтовня о "движении" и "продвижении". И никаких результатов.
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25.05.2020 16:54 Відповісти
Украина успешно продвинется, но не присоединится. К какой-то расширенной программе взаимодействия с НАТО. Потом, в следующем году, ещё продвинется, потом ещё и ещё - и, главное, без результата. О вступлении в НАТО зе-клоуны даже заикаться боятся.
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25.05.2020 16:52 Відповісти
 
 