Зеленський закликав Ізраїль у найкоротші терміни завершити ратифікацію двосторонньої угоди про вільну торгівлю, - ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньяху.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Ізраїль – це приклад ефективної боротьби з пандемією. Був би вдячний вашому уряду за надання гуманітарної допомоги, а також за обмін передовим досвідом у боротьбі з коронавірусом", – зазначив Зеленський.

Нетаньяху зазначив, що ізраїльський уряд розгляне цей запит України, наголосивши на дружніх відносинах двох держав.

Крім того, Зеленський зазначив, що в умовах пандемії коронавірусу підтримка двосторонньої торгівлі має особливо важливе значення для обох країн. Він закликав ізраїльську сторону в найкоротший термін завершити ратифікацію двосторонньої Угоди про вільну торгівлю, підписаної 21 січня 2019 року. Співрозмовники також обговорили проекти в Україні, цікаві для ізраїльських інвесторів, зокрема перспективність участі ізраїльської сторони в будівництві міжнародного аеропорту в Черкасах та автодороги.

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