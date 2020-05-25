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Зеленський закликав Ізраїль у найкоротші терміни завершити ратифікацію двосторонньої угоди про вільну торгівлю, - ОП

Зеленський закликав Ізраїль у найкоротші терміни завершити ратифікацію двосторонньої угоди про вільну торгівлю, - ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньяху.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Ізраїль – це приклад ефективної боротьби з пандемією. Був би вдячний вашому уряду за надання гуманітарної допомоги, а також за обмін передовим досвідом у боротьбі з коронавірусом", – зазначив Зеленський.

Нетаньяху зазначив, що ізраїльський уряд розгляне цей запит України, наголосивши на дружніх відносинах двох держав.

Крім того, Зеленський зазначив, що в умовах пандемії коронавірусу підтримка двосторонньої торгівлі має особливо важливе значення для обох країн. Він закликав ізраїльську сторону в найкоротший термін завершити ратифікацію двосторонньої Угоди про вільну торгівлю, підписаної 21 січня 2019 року. Співрозмовники також обговорили проекти в Україні, цікаві для ізраїльських інвесторів, зокрема перспективність участі ізраїльської сторони в будівництві міжнародного аеропорту в Черкасах та автодороги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нетаньяху запросив Зеленського відвідати Ізраїль після стабілізації ситуації з пандемією, - ОП

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) Ізраїль (1639) Нетаньягу Беньямін (169) торгівля (1273)


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Топ коментарі
+7
А закликати Ізраїль в найкоротші терміни --визнати голодомор геноцидом ? Спочатку визнання голодомору , а потім торгівля !
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25.05.2020 14:11
+6
Вова,чому ти плачеш?Лєна,мене ПОРОХОБОТИ кривдять.
Вова,сходи в церкву і помолися за імпічмент
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25.05.2020 13:59
+6
Нехай Нетаньягу запросить миролюбну бубочку хоча б на військові збори до Цахалу, нехай повчиться, як треба захищати рідну землю, а не здавати її окупанту.
А може все це від того, що Україна йому не зовсім рідна?
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25.05.2020 14:00
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25.05.2020 13:57 Відповісти
Кстати, Нетаньяхо сейчас под следствием.
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25.05.2020 13:58 Відповісти
Вова,чому ти плачеш?Лєна,мене ПОРОХОБОТИ кривдять.
Вова,сходи в церкву і помолися за імпічмент
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25.05.2020 13:59 Відповісти
Нехай Нетаньягу запросить миролюбну бубочку хоча б на військові збори до Цахалу, нехай повчиться, як треба захищати рідну землю, а не здавати її окупанту.
А може все це від того, що Україна йому не зовсім рідна?
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25.05.2020 14:00 Відповісти
Це все від того, що в Ізраілі такий президент як Порошенко вже давно перебував би під слідством в СІЗО.
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25.05.2020 14:03 Відповісти
я не є фанатом Порошенка, але все сприймається у порівнянні..
І порівняння п'ятого президента із зеленим лайном виявляється очевидним вже для багатьох громадян.
А якщо він винен, то тоді чому досі не покараний?
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25.05.2020 14:07 Відповісти
Тому що в корумпованій з верху до низу Україні складно притягнути до відповідальності злодія, який до того ж десятиліттями перебуває у політиці при будь-якій владі.
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25.05.2020 14:11 Відповісти
Конечно, ведь это не Портнов реформировал правоохранительную систему под убийцу-Януковича, но даже его система не смогла ничего накопать.
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25.05.2020 14:17 Відповісти
З вбивцею-Януковичем Порошенко був в одному уряді.
І, до речі, за 5 років зумів "накопати" на нього лише лист в Росію.
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25.05.2020 14:20 Відповісти
Назови его полное название должности, может тогда до тебя дойдёт - почему Порошенко пошел на эту должность и почему ушел. Не подскажешь: это было случайное совпадение, что в момент его уходя большое влияние на убийцу-Януковича начали оказывать Портнов с Богданом?
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25.05.2020 14:22 Відповісти
угу.. и совсем случайно стал соучредителем Партии Регионов..ну случайно.. просто звёзды так сошлись
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25.05.2020 14:46 Відповісти
А почему ушел из ПР, мозгов не хватило понять?
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25.05.2020 14:48 Відповісти
Так жто случайно Портнов и Богдан в то время начали оказывать большое влияние на убийцу-Януковича? Может из-за того, что Порошенко короткое время был министром (почему-то боты не хотят назвать полное название его должности) убийца-Янукович не стал подписывать ассоциацию с ЕС и Богдан с Портновым тут ни при чём?
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25.05.2020 14:51 Відповісти
А на партии регионов было написано шо они страну предадут? Давай так тебя мама родила маленьким хорошим мальчиком а вырос ты дуремаром, так доходит?
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25.05.2020 15:32 Відповісти
Лиш би бзднути.
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25.05.2020 14:08 Відповісти
А закликати Ізраїль в найкоротші терміни --визнати голодомор геноцидом ? Спочатку визнання голодомору , а потім торгівля !
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25.05.2020 14:11 Відповісти
Визнати Голодомор геноцидом для Ізраїлю означає визнати відповідальність за євреїв які особисто його організовували та здійснювали. Ніколи вони цього не зроблять!


Голодомор в Украине 1932-1933. Имена организаторов
Косиор Станислав Викентьевич, с 1932 г. генеральный секретарь ЦК КП(б)У - поляк. Чубарь Влас Яковлевич, с 1923 председатель СНК УССР - малоросс. Балицкий Всеволод Аполлонович, с 1931 по 1934 годы заместитель председателя ОГПУ при СовНарКоме СССР. В ноябре 1932 направлен особым уполномоченным ОГПУ в Украину, с задачей "безусловно выполнить план хлебозаготовок" - еврей. Его потомок сегодня в Запорожье активно борется за «русский мир»… Письменный Яков Вульфович, в 1931-1933 гг. работал вместе с Балицким в центральном аппарате ОГПУ (начальник Учетно-статистического отдела) и вместе с ним вернулся в Украину - еврей. Хатаевич Мендель Маркович, один из главных организаторов коллективизации в Украине, в 1932-37 гг. член Политбюро КП(б) Украины - еврей. Яковлев (настоящая фамилия Эпштейн) Яков Аркадьевич, в 1929-34 гг. нарком земледелия СССР - еврей. Майоров Михаил Моисеевич (настоящее имя Биберман Меер Моисеевич), в 1930-32 гг. нарком снабжения УССР - еврей. Скрыпник Николай Алексеевич, в 1927-33 гг. нарком просвещения УССР. С февраля 1933 заместитель председателя СНК и председатель Госплана УССР, малоросс. Леопольд (настоящая фамилия Ройтман) Даниил Самойлович, руководил в 1932 - 1936 гг. отделами ГПУ-НКВД в Винницкой и Донецкой областях - еврей. Меламед Григорий Моисеевич, в 1930-е гг. заместитель председателя Верховного суда УССР - еврей. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Реденс, Станислав Францевич Председатель ДПУ УССР - еврей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Карлсон Карл Мартынович Заместитель Председателя ГПУ УССР - еврей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%86%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кацнельсон Зиновий Борисович Начальник Харьковского облотдела ГПУ УССР - еврей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Каминский Яков Зельманович Заместитель начальника Одесского облотдела ГПУ УССР - еврей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Козельский Борис Владимирович Вр. и. о. начальника Секретно-политического отдела (СПВ) ГПУ УССР - еврей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Букшпан Михаил Маркович начальник Учётно-статистического отдела ГПУ УССР - еврей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%81,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Друскис Франц Семёнович начальник Транспортного отдела (ТВ) ДПУ УСРР - еврей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ивановский Израиль Давидович начальник ЭКВ ПП ОГПУ в Крыму - еврей.

Единственный этнический русский в руководстве Украины того времени - второй секретарь КП(б)У Постышев. Каттель Михаил Абрамович, Гендлер Лев Давидович, Браславский Иосиф Моисеевич, Фрадков Савелий Ефимович и "примкнувший к ним" Ситов Иван Петрович, идейным вдохновителем перечисленной группы товарищей выступил Лазарь Моисеевич Каганович, а ответственность за пропагандистское прикрытие их деятельности возлагается на кинематографистов Левкова и Койфмана.
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25.05.2020 16:16 Відповісти
21 января 2019 года...
Плюнь ты, ведь Порошенко ничего хорошего не делал и даже того, чем ты в Канаде отчитывался в начале своего презедентства, что реформы в Украине успешно реализуются 30 месяцев...
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25.05.2020 14:20 Відповісти
"Был бы благодарен вашему правительству за предоставление гуманитарной
помощи."

Подайте Христа ради
Червончик золотой...
Кажется, кто-то готов принять с любой стороны в любом количестве?
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25.05.2020 14:28 Відповісти
А Украине выгодна ЗСТ с Израилем? Зеленскому расчеты ложили или как обычно в уши нашептывали?
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25.05.2020 14:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xlH0_2Vq-1Y

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!!!!1!.
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25.05.2020 14:38 Відповісти
Иметь дело с путинской проституткой себе дороже.Климкин посетил Израиль и заявил, что Киев заинтересован в покупке беспилотников . Компания "Israel Aerospace Industries" согласилась продать дроны Украине. Израиль отменил решение о поставке беспилотных летательных аппаратов в Украину после звонка Путина Нетаньяху. Повезло , что не связались с израильской сранью.-Модернизированный и усовершенствованный БПЛА "Spectator-М1" украинского производства успешно прошел испытания
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25.05.2020 15:04 Відповісти
Они Грузин подставили с беспилотниками в 2008 и для них весь мир антисимиты и должны,а Обама этого нетаньяху йо....тым называл.У них есть хорошие вещи в связи и других войсковых разработках но зависеть от такого конкретно ненадежного персонажа как Израиль недопустимо ни разу, тем более альтернативы всему что есть у них хватает выше крыши.Ситуативный союзник пока рашку кусает и всё.
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25.05.2020 15:44 Відповісти
 
 