Питання виборів на окупованому Донбасі ще не вирішене, - заступник голови ОП Трофімов
Перший заступник голови Офісу Президента Сергій Трофімов заявив, що ще не вирішено питання проведення виборів на окупованому Донбасі одночасно з місцевими по всій країні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трофімов розповів в інтерв'ю виданню "Гордон".
За його словами, місцеві вибори відбудуться восени 2020 року. Трофімов також зазначив, що їхньому проведенню може перешкодити тільки "якийсь загальний форс-мажор, про який ми не знаємо".
Він зазначив, що ще не вирішено питання виборів на окупованому Донбасі одночасно з українськими.
"Питання ще не вирішили, так. Тому не готовий коментувати, щоб не ввести в оману", - додав Трофімов.
Топ коментарі
+13 Вла
показати весь коментар25.05.2020 13:58
+11 oleg1966
показати весь коментар25.05.2020 14:02
+9 ВКЛ_это_мы_01
показати весь коментар25.05.2020 14:02
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Які можуть бути вибори на території, яка не звільнена від ворога?!!
Оккупированные территории могли бы выбирать свою, местную власть. Но признанными эти выборы будут только после де-оккупации, де-рашизации, после разминирования, после формирования списков избирателей, по украинским законам, с участием всех украинских партий, украинских СМИ и т. д. и т. п..
В общем, через столько же времени, сколько длилась оккупация.
Выборы там будут не раньше, чем через 7 лет, если московия в этом году выведет своих головорезов. Если в следующем, то выборы через 8 лет. И так далее.
Всё, сгинь!