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Питання виборів на окупованому Донбасі ще не вирішене, - заступник голови ОП Трофімов

Питання виборів на окупованому Донбасі ще не вирішене, - заступник голови ОП Трофімов

Перший заступник голови Офісу Президента Сергій Трофімов заявив, що ще не вирішено питання проведення виборів на окупованому Донбасі одночасно з місцевими по всій країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трофімов розповів в інтерв'ю виданню "Гордон".

За його словами, місцеві вибори відбудуться восени 2020 року. Трофімов також зазначив, що їхньому проведенню може перешкодити тільки "якийсь загальний форс-мажор, про який ми не знаємо".

Він зазначив, що ще не вирішено питання виборів на окупованому Донбасі одночасно з українськими.

"Питання ще не вирішили, так. Тому не готовий коментувати, щоб не ввести в оману", - додав Трофімов.

Також читайте: Заступник голови ОП Трофімов про стосунки Зеленського і Коломойського: "Є якісь зрозумілі взаємини. Вони давні"

Автор: 

вибори (6686) Донбас (22354) Трофімов (44) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+13
дурко, сьогодні вже ті "виборці" обстріляли наші позиції зі 120-мм мінометів..
Які можуть бути вибори на території, яка не звільнена від ворога?!!
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25.05.2020 13:58
+11
Дауны ЗЕбанутые
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25.05.2020 14:02
+9
Закон о местном самоуправлении, который монобольшинство продлило в декабре 2019 ода, не мешало бы прочитать уЗеленским, там чётко написано: вывод с территории Украины незаконных вооруженных формирований и вооружения.
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25.05.2020 14:02
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дурко, сьогодні вже ті "виборці" обстріляли наші позиції зі 120-мм мінометів..
Які можуть бути вибори на території, яка не звільнена від ворога?!!
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25.05.2020 13:58 Відповісти
Дауны ЗЕбанутые
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25.05.2020 14:02 Відповісти
Надеюсь это не про тех, кого выбрали, а те, кто выбрал?
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25.05.2020 14:03 Відповісти
Закон о местном самоуправлении, который монобольшинство продлило в декабре 2019 ода, не мешало бы прочитать уЗеленским, там чётко написано: вывод с территории Украины незаконных вооруженных формирований и вооружения.
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25.05.2020 14:02 Відповісти
Зебилы не только Законы Украины не читают, но и классику не смотрят.
Питання виборів на окупованому Донбасі ще не вирішене, - заступник голови ОП Трофімов - Цензор.НЕТ 191
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25.05.2020 14:39 Відповісти
Це той прихожанин незаконної московської церкви в Україні, шеф якого наш Томос обізвав термосом? Тоді звичайно вони специ і з Донбасу зроблять термос.
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25.05.2020 14:09 Відповісти
за украинский бюджет проводить Выборы боевиков в ОРДЛО! Це щось! твари, шо еще можно сказать...
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25.05.2020 14:23 Відповісти
Ты о какой власти выборной-нелигитимной, Абраша?
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25.05.2020 15:39 Відповісти
Ты всё перепутал. Осенью у нас местные выборы. Кто где живёт, там местную власть и выбирает.
Оккупированные территории могли бы выбирать свою, местную власть. Но признанными эти выборы будут только после де-оккупации, де-рашизации, после разминирования, после формирования списков избирателей, по украинским законам, с участием всех украинских партий, украинских СМИ и т. д. и т. п..
В общем, через столько же времени, сколько длилась оккупация.
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25.05.2020 16:02 Відповісти
Абраша, в Минске мы вместе с ОБСЕ держим вашу рашу за яйца. Она хочет спихнуть на нас весь тот ЛуганДон, который она устроила. Наша зелёная власть готова к этому, но патриоты не разрешают.
Выборы там будут не раньше, чем через 7 лет, если московия в этом году выведет своих головорезов. Если в следующем, то выборы через 8 лет. И так далее.
Всё, сгинь!
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25.05.2020 16:36 Відповісти
они(ордло) уже давно проголосовали... ногами! за укро-пенсии - так понятней?
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25.05.2020 16:38 Відповісти
а я взагалi не розумiю, що ти тут робиш пiд мериканським прапором на цьому ресурсi - свiй вибiр ти теж зробив - так яснiше?
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25.05.2020 17:16 Відповісти
Только очень больное пророссийское воображение может себе представить выборы в ОРДЛО этой осенью.
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25.05.2020 16:56 Відповісти
Які вибори? Років на 50 про них там і мови не може бути, вони звикли тільки до батога.
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25.05.2020 20:48 Відповісти
 
 