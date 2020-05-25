Питання виборів на окупованому Донбасі ще не вирішене, - заступник голови ОП Трофімов

Перший заступник голови Офісу Президента Сергій Трофімов заявив, що ще не вирішено питання проведення виборів на окупованому Донбасі одночасно з місцевими по всій країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трофімов розповів в інтерв'ю виданню "Гордон".

За його словами, місцеві вибори відбудуться восени 2020 року. Трофімов також зазначив, що їхньому проведенню може перешкодити тільки "якийсь загальний форс-мажор, про який ми не знаємо".

Він зазначив, що ще не вирішено питання виборів на окупованому Донбасі одночасно з українськими.

"Питання ще не вирішили, так. Тому не готовий коментувати, щоб не ввести в оману", - додав Трофімов.

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