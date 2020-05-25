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Новини
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ДБР перевіряє можливу причетність поліцейських, затриманих за зґвалтування жінки, до інших злочинів, - перший заступник голови бюро Бабіков

ДБР перевіряє можливу причетність поліцейських, затриманих за зґвалтування жінки, до інших злочинів, - перший заступник голови бюро Бабіков

Слідчі Державного бюро розслідувань перевіряють можливу причетність до інших аналогічних злочинів співробітників Кагарлицького відділення поліції, які сьогодні були затримані за зґвалтування жінки.

Про це Цензор.НЕТ повідомив перший заступник директора Держбюро розслідувань Олександр Бабіков, якого ми попросили прокоментувати, чи були інші схожі звернення до правоохоронних органів щодо співробітників цього відділу поліції.

За його словами, слідчі ДБР володіють попередньою інформацією, але вона перевіряється.

"Нині слідчі ДБР перевіряють відомості про можливу причетність зазначених осіб до скоєння інших аналогічних злочинів. Адже, крім показань, важливі докази, - зазначив він. - Також встановлюється, чи надходили заяви від інших потерпілих. Можливо, люди їх не подавали, боячись переслідувань у подальшому. Тому складність питання і полягає в тому, щоб цих людей знайти".

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, затримали оперуповноваженого і начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП у Київській області за фактом зґвалтування і побиття жінки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У ДБР повідомили, що зґвалтовану у відділі поліції жінку катували: "Надягав протигаз і здійснював постріли над головою". ФОТО

Автор: 

зґвалтування (384) Київська область (4009) Нацполіція (15142) ДБР (3482) Бабіков Олександр (77)


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Топ коментарі
+9
а рюкзаков уже строчит рапорт об отставке...
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25.05.2020 14:01
+5
Як може бути справедливість, якщо посадові особи не на своїх місцях. Аваков і Бібіков мають йти у відставку. Перший за систематичні тяжкі злочини підлеглих, а другий не має права займати цю посаду. Здається дрібниці, а з цього і все починається,
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25.05.2020 14:06
+4
адвокат діавола януковоща зараз напровіряє
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25.05.2020 14:03
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а рюкзаков уже строчит рапорт об отставке...
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25.05.2020 14:01 Відповісти
Ой, а где же эти, гнилозубые правильные пацаны из подворотни?
Со своими "менты поганые", "волки позорные"?
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25.05.2020 14:01 Відповісти
Мурора , а не "Менти" , мусорський мусорок .
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25.05.2020 14:40 Відповісти
Мне интерестно кто из граждан доверяет ментам сейчас? Уровень доверия упал ниже чем к мусорам януковича.
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25.05.2020 14:43 Відповісти
Задля справедливості - падати не має вже куди . Просто ті самі мусора .
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25.05.2020 14:45 Відповісти
Вот и гнилозубые полези из своей подворотни, жылезный зуб, в кармане финский нож, плевание через губу - гирои нашего времени!
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25.05.2020 19:55 Відповісти
адвокат діавола януковоща зараз напровіряє
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25.05.2020 14:03 Відповісти
Як може бути справедливість, якщо посадові особи не на своїх місцях. Аваков і Бібіков мають йти у відставку. Перший за систематичні тяжкі злочини підлеглих, а другий не має права займати цю посаду. Здається дрібниці, а з цього і все починається,
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25.05.2020 14:06 Відповісти
Та прям там, уже на старте... аж волосы назад зачесали...
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25.05.2020 14:18 Відповісти
"Коля хароший парєнь" , "аваков - незамінний".
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25.05.2020 14:43 Відповісти
Ага! Оце щойно почали. Перший раз. Як проститутка з черговим клієнтом.
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25.05.2020 14:23 Відповісти
Недоречне порівняння в справі , де є в тому числі і згвалтування . Якійсь мусорський гумор .
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25.05.2020 14:47 Відповісти
Мусора все или тупые или конченые, исключения бывают редко... Немного позже как появится свободное время чтоб поржать накатаю кляузу в СБУ или ГБР пускай затрахают в дупу этих носителей 47ой хромосомы, за одно ОПГ раскроют а то как то мельком пересекся с парой идивидумов из реформированных, и это не смешно когда у дыбилов огнестрел вместо интеллекта!
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25.05.2020 14:30 Відповісти
И после всех этих событий аваков досих пор "керує"? Это такое издевательство над демократией и народом???
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25.05.2020 14:38 Відповісти
Пісюніст каже - "патужъний" .
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25.05.2020 14:42 Відповісти
А потом смотрят на дибилов в погонах и с оружием и говорят что населению не надо, мол, постреляют друг друга. Да у граждан больше ответственности и совести чем у них. Либо за свои действия боятся либо смотрят на своих же и судят по своим.
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25.05.2020 14:46 Відповісти
Кирила Тлявова вже забули , зам'яли і проїхали ? Діти для них - то мішені в тирі .
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25.05.2020 14:49 Відповісти
Бібіков нарисувався
Тьху ...
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25.05.2020 14:58 Відповісти
непринятый до сих пор "закон об оружии" будет постоянно напоминать о себе беспределом и безнаказанностью бандюганов, власти и пещерного правосудия, часто работающих как одно целое
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25.05.2020 15:53 Відповісти
 
 