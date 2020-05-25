ДБР перевіряє можливу причетність поліцейських, затриманих за зґвалтування жінки, до інших злочинів, - перший заступник голови бюро Бабіков

Слідчі Державного бюро розслідувань перевіряють можливу причетність до інших аналогічних злочинів співробітників Кагарлицького відділення поліції, які сьогодні були затримані за зґвалтування жінки.

Про це Цензор.НЕТ повідомив перший заступник директора Держбюро розслідувань Олександр Бабіков, якого ми попросили прокоментувати, чи були інші схожі звернення до правоохоронних органів щодо співробітників цього відділу поліції.

За його словами, слідчі ДБР володіють попередньою інформацією, але вона перевіряється.

"Нині слідчі ДБР перевіряють відомості про можливу причетність зазначених осіб до скоєння інших аналогічних злочинів. Адже, крім показань, важливі докази, - зазначив він. - Також встановлюється, чи надходили заяви від інших потерпілих. Можливо, люди їх не подавали, боячись переслідувань у подальшому. Тому складність питання і полягає в тому, щоб цих людей знайти".

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, затримали оперуповноваженого і начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП у Київській області за фактом зґвалтування і побиття жінки.

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