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"Слуга народу" Гетманцев про скандальний податковий закон №1210: "Не ескімо, щоб усім подобатися"

Бізнес завжди вороже сприймає будь-які податкові нововведення, однак частина бізнес-асоціацій підтримала законопроєкт №1210.

Про це голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев сказав в інтерв'ю "Економічній правді".

"Бізнес виступив не тільки проти. Низка асоціацій (наприклад, СУП) виступили проти, деякі асоціації виступили за. Українська Рада бізнесу та "Бізнес 100" виступили з дуже зваженими оцінками. В Американській торговельній палаті і Європейській бізнес асоціації теж сказали, що щось їм подобається, а щось не подобається. Але податковий закон - це не ескімо, щоб усім подобатися. Будь-які податкові нововведення завжди сприймаються бізнесом в штики. І це нормально", - сказав Гетманцев, коментуючи підписання президентом закону про поправки до податкового кодексу.

Він зазначив, що закон набуває чинності з моменту опублікування. Деякі його частини почнуть діяти з 1 січня 2021 р., деякі - з липня 2020-го. За словами автора законопроєкту, зараз розглядається можливість перенесення терміну початку дії положень, що стосуються контрольованих іноземних компаній (КІК), ще на рік (на січень 2022).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Закон про податковий терор" призведе до масової контрабанди тютюнової продукції, - ЗМІ

Нагадаємо, 16 січня 2020 року парламент схвалив у другому читанні і в цілому скандальний законопроєкт №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей у податковому законодавстві".

У Раді підприємців при Кабінеті міністрів України назвали законопроєкт №1210 "податковим терором".

Експерти Союзу українських підприємців застерігали, що частина нововведень, передбачених законопроєктом, суттєво збільшують фіскальний тиск на підприємців, що  може негативно позначитися на умовах ведення бізнесу в Україні.

Автор: 

податки (3819) Гетманцев Данило (875)


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Топ коментарі
+52
"Слуга народа" Гетманцев о скандальном налоговом законе №1210: "Не эскимо, чтобы всем нравиться" - Цензор.НЕТ 5595
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25.05.2020 14:06
+48
А можно чтобы зебилы управляли только малоросами которые за них проголосовали и не мешали жить украинцам?
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25.05.2020 14:06
+45
Девиз этого умника:
"Слуга народа" Гетманцев о скандальном налоговом законе №1210: "Не эскимо, чтобы всем нравиться" - Цензор.НЕТ 7283
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25.05.2020 14:03
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Девиз этого умника:
"Слуга народа" Гетманцев о скандальном налоговом законе №1210: "Не эскимо, чтобы всем нравиться" - Цензор.НЕТ 7283
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25.05.2020 14:03 Відповісти
-В Україні стрімко руйнується енергетика та нищиться довкілля, але міністерство енергетики та захисту довкілля є...
- В Україні стрімко падає якість охорони здоров'я, зростають захворюваність та смертність, але міністерство охорони здоров'я є...
-В Україні стрімко зростає корупція і контрабанда , але міністерств охорони корупції і контрабанди - немає...
- То може для знищення корупції і контрабанди слід заснувати ще й міністерство охорони корупції та контрабанди?
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26.05.2020 15:44 Відповісти
"Слуга народа" Гетманцев о скандальном налоговом законе №1210: "Не эскимо, чтобы всем нравиться" - Цензор.НЕТ 5595
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25.05.2020 14:06 Відповісти
Прочитав "рукоблудства")))
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25.05.2020 14:17 Відповісти
Ботинки одолжить? Вижу разграбили тебя совсем
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25.05.2020 14:40 Відповісти
Ні дякую, мені Порошенко гарно платить.
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25.05.2020 14:52 Відповісти
А можно чтобы зебилы управляли только малоросами которые за них проголосовали и не мешали жить украинцам?
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25.05.2020 14:06 Відповісти
Сорта говна, при Порохе начали разваливать мелкий бизнес налогами в убыточный и нулевой месяц, он такой же враг среднего класса как и этот, хотя при этом оброк сняли, но то что они готовят - обложить двойными налогами бизнес в других странах это не менее настоящая классовая война олигархов с людьми.
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25.05.2020 14:24 Відповісти
Скромно и незаметно прошло знаковое событие в украинской политике. 22 мая 2020 г. группа граждан Украины передала в секретариат ВР Украины обращение к главе ВР Разумкову с требованием начать официальную процедуру импичмента ныне действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. В обращении указываются причины этого - государственная измена, многочисленные нарушения Законов и Конституции, злоупотребление служебным положением. Текст обоснования - два картонных ящика. Самое интересное в обращении - последняя фраза - "В разі неприйняття Верховною Радою України відповідного рішення в обумовлений законодавством термін, залишаємо за собою право ініціації загальнодержавного референдуму з питання дострокового припинення повноважень президента України"
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25.05.2020 15:38 Відповісти
Пока петицию на выстрел к рпг привязывать не будут при передаче , никаких измерений не будет.
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25.05.2020 16:21 Відповісти
можна ці два ящички сміливо нести до парламентського туалету депутатські жопи витирати після їх різноманітних публічних висерів
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25.05.2020 22:29 Відповісти
Да то шо вы говно на палочке мы уже все поняли!
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25.05.2020 14:08 Відповісти
на зоне тебе дадут эскимо..... много эскимо.....
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25.05.2020 14:09 Відповісти
а возможно и не эскимо....но дадут
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25.05.2020 14:11 Відповісти
І він даватиме....
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25.05.2020 14:34 Відповісти
Увеличивать фискальное давление на бизнес в сегодняшних условиях,надо быть либо вредителем либо дегенератом !Давать больше прав налоговикам при том что они ни какой ответственности не несут за свои действия или бездействие,это то что происходит реально,это добивать мертвую экономику! Надо отменить НДС вообще,малые предприятия с оборотом до миллиона в год вообще освободить от каких либо налогов,только требовать платить нормальные зарплаты сотрудникам,а вместо харь налоговиков должен стоять компьютер!
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25.05.2020 14:11 Відповісти
Придется платить налоги, придется...
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25.05.2020 14:11 Відповісти
Ты, мальчик, декларацию хоть раз в глаза видел? Бизнес в ЕС уже обложен налогами и вывод средств уже облагается здесь сильнее чем в рашке, они просто хотят сделать невозможным ведение мелкого бизнеса в ес при гражданстве украины, а лошки типа тебя думают что чем хуже 'багатым' тем лучше. Такие герои как ты будут жить в дерьме и ничего в жизни не создадут, ни налогов ни рабочих мест, ничего кроме высера в косэментах. Типичный совок, - раб, рабов породишь рабом помрешь, недоукраинец.
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25.05.2020 14:29 Відповісти
Пусть тебе короновирус налоги платит.
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25.05.2020 14:59 Відповісти
"Слуга народа" Гетманцев о скандальном налоговом законе №1210: "Не эскимо, чтобы всем нравиться" - Цензор.НЕТ 4883
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25.05.2020 14:12 Відповісти
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25.05.2020 14:36 Відповісти
Жрі-ТЄ ))))
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25.05.2020 14:16 Відповісти
Привык у Бени эскимо сосать!!!
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25.05.2020 14:16 Відповісти
Поясню, кто не в теме: это аналог эмиграции но в бизнесе, в один прекрасный момент вас настолько достает здешняя уродская бизнес среда что вы на законных основаниях отказываетесь от этого рабства и экономической тюрьмы, открываете компанию в США или Европе и ведете бизнес, а рарод нанимаете, например тут. Здесь платите налоги, в том числе с дивидендов и живете. Отличая тема для граждан стран 3го мира доказать умом и талантом что можете в ЕС вести бизнес. ********** вдруг захотелось влезть в доходы вашей европейской компании с которых вы уже заплатили здесь налоги (то что сняли) потомучто...нихрена. просто так. Потому что так сделали в сраной рашке. 1 в 1 закон отуда.
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25.05.2020 14:19 Відповісти
Ты хоть сам понял что тут накарлякал?
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25.05.2020 14:20 Відповісти
Да. То что ты не понимаешь как работают налоги и резидентство налоговое и компании это твой выбор, не понимаешь на срм в комментах.
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25.05.2020 14:32 Відповісти
Клоун то что ты пишешь как дебил с псих больницы еще не значит что тебя не понимают!
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25.05.2020 14:38 Відповісти
Если зебилоиды реально хотят облапошить таких идиотов как ты то как раз пришло время!
Ты чучело три слова в кучу слепить не можешь, а пытаешься рассказать о том как космические корабли бороздят просторы нашей вселенной!
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25.05.2020 14:40 Відповісти
Людям в теме насрать чей портрет висит, главное развитие и защита интересов страны, людей, среднего класа.
Ты пришел сернуть. Просто у тебя фимоз головного мозга, при слове налоговая резиденция и двойное налогооблажение. Ты ботня которой нада на бобика или пороха срать, а тема не имеет значения.
Не растраивайся, будешь в 60 лет тоже коменты писать, полезная работа. допишешься что Аваков или Бойко станут президентом.
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25.05.2020 14:56 Відповісти
Чел, прочел твои комменты - у тебя реально винегрет в голове!
Разве что выпускники Оксфорда смогут понять твой словесный понос...
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25.05.2020 15:50 Відповісти
Его словесный понос сможет понять только психиатр высшей категории!
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25.05.2020 16:10 Відповісти
Те кто в теме поймут, думаю понятно что я в ахере, но нет ни времени, ни желания объяснять с мобилы и прописывать трактат о налогах, экономике, управлении, капитале
То что они пропихивают - фактически эквивалент запрета международного бизнеса для среднего класса, это чудовищные потери для бюджета и выпиливание среднего класса, точнее принуждение вообще отказаться от налоговой резиденции здесь или уйти в десткую тень. Такая себе азаровщина на стероидах.
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25.05.2020 16:17 Відповісти
Думаю что ты в ахере родился!!!
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25.05.2020 19:43 Відповісти
Так по твоему это не зебилоиды виноваты??? С кем обьеденяться??? С дебилами как ты или с зебиламилишьбынепорошенко??? Пошли в н***й все вместе!
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25.05.2020 19:45 Відповісти
Оо Господи, какое ты придурошное...!
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25.05.2020 16:11 Відповісти
Тебя кроме "зебилоидов" и о том что они не правы чтото в жизни интересует? Здоровье близких, благосостояние твое и народа? Развитие страны? Победа над рашкой, хоЯбы экономическая? Нет, потому что ты умственно ребенок, тебе нада не объединятся со всем против госпидаров типа автора закона и олигархов, а мочить "зебилов" комментах, пусть хоть страна развалится, а если оных нету, то ты как дурачек когото типа меня так называешь живя в своем чернобелом местечковом мирке. Батарейка в матрице. Мы в разных измерениях живем. У меня есть временно выбранные чиновники, их всех нужно строть и развивать народ чтобы не голосовали за хер знает кого 30 лет и искать вещи которые народ объединяют.
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25.05.2020 16:31 Відповісти
Меня интересует, когда дебилы как ты начнут писать что бы их могли понят нормальные и адекватные люди, как я, разумеется!
Надо специалиста с псих больницы что бы тебя понять! Задам пару вопросов, для написания диссертации по неадекватам!
1. хоЯбы экономическая? - что за ***** такая экономическая? Это в Гарварде такому обучают?
2. Нет, потому что ты умственно ребенок - это еще что за высер маразма?
3. тебе нада не объединятся со всем против гос*****ов типа автора закона и олигархов - откуда мне знать что ты не *****? Тут сначала надо все хорошенько прояснить, а потом уже принять решение, а то малоли!
4. то ты как дурачек когото типа меня так называешь живя в своем чернобелом местечковом мирке - тут согласен! Дурачек ты 100%!
5. Батарейка в матрице.- Нео там не встречал???
6. Мы в разных измерениях живем. - ну да,все психи так думают!
7. У меня есть временно выбранные чиновники, их всех нужно строть и развивать народ чтобы не голосовали за хер знает кого 30 лет и искать вещи которые народ объединяют. - Ну тут вообще жесть. Казнить нельзя помиловать!!!...
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25.05.2020 19:41 Відповісти
"Слуга народа" Гетманцев о скандальном налоговом законе №1210: "Не эскимо, чтобы всем нравиться" - Цензор.НЕТ 804
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25.05.2020 14:23 Відповісти
А вот здесь я этово таварищя патдержу! Нарид должен быть сделан, независимо от того каким образом! Ноющий, измученный празднованием конца эпохи нищеты и извергающий пламя из нижнего полушария мозга зебил - вот тот показатель, по которому по достоинству можно будет оценить эпоху правления квартальных уполномоченных!
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25.05.2020 14:28 Відповісти
Черти в аду котел с евреями охраняют, а холаинцами не охраняют, ведь они друг друга за ноги стаскивают назад чтоб никто не выбрался из чана с дерьмом. Трайбализм удел биомусора и духовно неполноценных с обоих сторон, вы, 90% такие нищие потому что глупые и душевнобольные, really.
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25.05.2020 14:46 Відповісти
Ты чего сказать то хотел?
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25.05.2020 14:51 Відповісти
Что интеллектуально тебе 12 лет.
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25.05.2020 15:00 Відповісти
И это говорит "интелектуалл" который на прошлых выборах голосовал за клоуна!? Ты в свойом уме, Шарик?
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25.05.2020 15:08 Відповісти
Из сортов говна Порох для меня менее вонючий чем Зеленский, но хуже обоих особый сорт - люди которые вместо того чтобы объединятся против олигархов, защиты среднего класа и оьычных людей, давления на зеленского в сторону ЕС 5 лет будут топить за то что "ха наголосовали". Топить строну чтобы комуто чтото доказать удел людей в развитии подростка или копеечных ботов, мне попути с теми кто способен дать отпор олигархам, а не поддерживать одного из них разваливая страну чтобы снова туда засунуть свалившуюся от провала реформ тушу. Да порох лучше, но это не мессия, а олигарх с тонной комплексов и коррупцией, проваливший судебную реформу - причину того почему нет и не будет даты вступления в ЕС.
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25.05.2020 15:27 Відповісти
до чого ж мудра людина!
акт про капітуляцію теж не ескімо, так?
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25.05.2020 14:40 Відповісти
А что есть те кому этот закон понравился? Вот интересно, хоть один отзовется?
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25.05.2020 14:41 Відповісти
Заныли ограбленные Зеленским соевые. Так не хочется налоги платить
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25.05.2020 14:42 Відповісти
а ти заплати двічі, якщо хочеться
ги
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25.05.2020 14:44 Відповісти
Откуда у зебилоидов деньги? Их мечта была, жить на то что отберут у Порошенка.
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25.05.2020 14:48 Відповісти
Ты Никонор не босой а анальный.
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25.05.2020 15:27 Відповісти
Никонор, набридло вас ВаЗелинових утримувати. Самі ви без нас з голоду передохнете.
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25.05.2020 15:31 Відповісти
Слуги уроды делают все для уничтожения малого и среднего бизнеса под дудку олигархов.
https://censor.net/comments/locate/3197452/019214ed-42f2-733f-8577-671608d4833a
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25.05.2020 14:49 Відповісти
Гетманцев "9. Имеет корпоративные права и является одним из соучредителей ООО «М.С.Л.» - оператора украинских государственных лотерей.
Компания была создана в 1998 году на базе государственного оператора лотерей "Молодьспортлото". "М.С.Л." проводит самые популярные в Украине лотереи: "Лото-Забава", "Спортлига", "Мегалот". Президентом компании является Георгий Ложенко. Компания активно поддерживает различные социальные проекты." і так далі....https://ru.espreso.tv/article/2019/05/11/10_faktov_o_danyle_getmanceve_sovetnyke_zelenskogo_po_publychnym_fynansam_y_nalogooblozhenyyu десять фактів За своє життя Гетманец хоть якийсь продукт виробив, послугу реальну надав...?
Цей Закон № 1210 дуже швидко буде обліплений підзаконними суперечливими актами, роз'ясненнями-поясненнями податкової і т.д. і т.і. як лайно мухами. Якісь норми, як завжди, відтерміновані у часі.... Роби, як розумієш з першого липня, а штрафи - неминучі.
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25.05.2020 15:27 Відповісти
Это тот хмыренок,который изучает российское законодательство и требует принятия в Украине законов скопированных с российских.Зелька туманоголовый,нам путинский агент в парламенте не нужен.
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25.05.2020 15:34 Відповісти
Это приговор бизнесу в ес = возможности завести сюда кредиты и капитал = проигрыш рашке в экономической войне, такого ада даже в рашке нет, а ******** заспамила ветку.
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25.05.2020 15:47 Відповісти
бизнес, ЕС,российское, кредитыкапитал, экономическая война, ад в рашке и самое не понятное что такое "********".
----------------------------------------------------------------------------------------------
Тут на ум только Лермонтов приходит!
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой…
----------------------------------------------------------------------------------------------
Янукович ты штоле?
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25.05.2020 16:16 Відповісти
Ой ржу не могу.......
Налоговый конекс Яныка!!!!! И базар чинуш тот же!!!!!! Еще "5 колонны и врагов нации" не хватает в базаре!
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25.05.2020 15:58 Відповісти
Ще не встигло висохнути чорнило підписаного Закону ,а вже готують його зміни. ну хто тоді при владі--назвати дебілами це мало,во вони повні ідіоти ці "нові молоді обличчя"
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25.05.2020 17:12 Відповісти
Хто отримає вигоду від ускладнення ведення підприємницької діяльності в Україні? Наші зовнішні і внутрішні вороги. Так чиї ці Слуги? Явно не українського народу.
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25.05.2020 17:56 Відповісти
Издевается лишенец.
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25.05.2020 19:54 Відповісти
Неужели непонятно Гетманцеву и прочим "гигантам зеленой мысли", что с таким налогообложением никакого развития экономики не может быть в принципе? На что они надеятся?
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25.05.2020 20:20 Відповісти
Надеюсь, когда Зебила скинут - эта гнида не убежит...
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25.05.2020 22:09 Відповісти
Эскимо по кацапцки мороженое.
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25.05.2020 23:26 Відповісти
А шо они будут делать, если бизнес решит прикрыться и подождать нормального бизнес климата?
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26.05.2020 00:10 Відповісти
Ага не эскимо... Зеленский рассказывал что они инвесторов в страну приведут. А на деле не то что сюда теперь никто не придёт, так ещё украинский бизнес уходит из страны в другие страны где налоговая нарузка адекватная.
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26.05.2020 00:45 Відповісти
Это чмо запомнилось ещё тем,что предлагало восстановить подачу воды в крым. Теперь, это чмо, вызывает только неприязнь.
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26.05.2020 01:02 Відповісти
Ну него на роже всё написано. Это такой типаж, чмо по-жизни. Что-то вроде Мураева или Дмитрия Крючкова.
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26.05.2020 04:53 Відповісти
Этим дебилам ну как вариант для начала надо выучить , что такое кривая Лаффера и понять , что все их художества приведут к еще большей дырке в бюджете и как следствие голодным бунтам и повешенным слугам Бени на Майдане.
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26.05.2020 09:12 Відповісти
 
 