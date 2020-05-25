"Слуга народу" Гетманцев про скандальний податковий закон №1210: "Не ескімо, щоб усім подобатися"

Бізнес завжди вороже сприймає будь-які податкові нововведення, однак частина бізнес-асоціацій підтримала законопроєкт №1210.

Про це голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев сказав в інтерв'ю "Економічній правді".

"Бізнес виступив не тільки проти. Низка асоціацій (наприклад, СУП) виступили проти, деякі асоціації виступили за. Українська Рада бізнесу та "Бізнес 100" виступили з дуже зваженими оцінками. В Американській торговельній палаті і Європейській бізнес асоціації теж сказали, що щось їм подобається, а щось не подобається. Але податковий закон - це не ескімо, щоб усім подобатися. Будь-які податкові нововведення завжди сприймаються бізнесом в штики. І це нормально", - сказав Гетманцев, коментуючи підписання президентом закону про поправки до податкового кодексу.

Він зазначив, що закон набуває чинності з моменту опублікування. Деякі його частини почнуть діяти з 1 січня 2021 р., деякі - з липня 2020-го. За словами автора законопроєкту, зараз розглядається можливість перенесення терміну початку дії положень, що стосуються контрольованих іноземних компаній (КІК), ще на рік (на січень 2022).

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Нагадаємо, 16 січня 2020 року парламент схвалив у другому читанні і в цілому скандальний законопроєкт №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей у податковому законодавстві".

У Раді підприємців при Кабінеті міністрів України назвали законопроєкт №1210 "податковим терором".

Експерти Союзу українських підприємців застерігали, що частина нововведень, передбачених законопроєктом, суттєво збільшують фіскальний тиск на підприємців, що може негативно позначитися на умовах ведення бізнесу в Україні.