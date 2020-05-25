"Слуга народу" Гетманцев про скандальний податковий закон №1210: "Не ескімо, щоб усім подобатися"
Бізнес завжди вороже сприймає будь-які податкові нововведення, однак частина бізнес-асоціацій підтримала законопроєкт №1210.
Про це голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев сказав в інтерв'ю "Економічній правді".
"Бізнес виступив не тільки проти. Низка асоціацій (наприклад, СУП) виступили проти, деякі асоціації виступили за. Українська Рада бізнесу та "Бізнес 100" виступили з дуже зваженими оцінками. В Американській торговельній палаті і Європейській бізнес асоціації теж сказали, що щось їм подобається, а щось не подобається. Але податковий закон - це не ескімо, щоб усім подобатися. Будь-які податкові нововведення завжди сприймаються бізнесом в штики. І це нормально", - сказав Гетманцев, коментуючи підписання президентом закону про поправки до податкового кодексу.
Він зазначив, що закон набуває чинності з моменту опублікування. Деякі його частини почнуть діяти з 1 січня 2021 р., деякі - з липня 2020-го. За словами автора законопроєкту, зараз розглядається можливість перенесення терміну початку дії положень, що стосуються контрольованих іноземних компаній (КІК), ще на рік (на січень 2022).
Нагадаємо, 16 січня 2020 року парламент схвалив у другому читанні і в цілому скандальний законопроєкт №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей у податковому законодавстві".
У Раді підприємців при Кабінеті міністрів України назвали законопроєкт №1210 "податковим терором".
Експерти Союзу українських підприємців застерігали, що частина нововведень, передбачених законопроєктом, суттєво збільшують фіскальний тиск на підприємців, що може негативно позначитися на умовах ведення бізнесу в Україні.
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- В Україні стрімко падає якість охорони здоров'я, зростають захворюваність та смертність, але міністерство охорони здоров'я є...
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- То може для знищення корупції і контрабанди слід заснувати ще й міністерство охорони корупції та контрабанди?
Ты чучело три слова в кучу слепить не можешь, а пытаешься рассказать о том как космические корабли бороздят просторы нашей вселенной!
Ты пришел сернуть. Просто у тебя фимоз головного мозга, при слове налоговая резиденция и двойное налогооблажение. Ты ботня которой нада на бобика или пороха срать, а тема не имеет значения.
Не растраивайся, будешь в 60 лет тоже коменты писать, полезная работа. допишешься что Аваков или Бойко станут президентом.
Разве что выпускники Оксфорда смогут понять твой словесный понос...
То что они пропихивают - фактически эквивалент запрета международного бизнеса для среднего класса, это чудовищные потери для бюджета и выпиливание среднего класса, точнее принуждение вообще отказаться от налоговой резиденции здесь или уйти в десткую тень. Такая себе азаровщина на стероидах.
Надо специалиста с псих больницы что бы тебя понять! Задам пару вопросов, для написания диссертации по неадекватам!
1. хоЯбы экономическая? - что за ***** такая экономическая? Это в Гарварде такому обучают?
2. Нет, потому что ты умственно ребенок - это еще что за высер маразма?
3. тебе нада не объединятся со всем против гос*****ов типа автора закона и олигархов - откуда мне знать что ты не *****? Тут сначала надо все хорошенько прояснить, а потом уже принять решение, а то малоли!
4. то ты как дурачек когото типа меня так называешь живя в своем чернобелом местечковом мирке - тут согласен! Дурачек ты 100%!
5. Батарейка в матрице.- Нео там не встречал???
6. Мы в разных измерениях живем. - ну да,все психи так думают!
7. У меня есть временно выбранные чиновники, их всех нужно строть и развивать народ чтобы не голосовали за хер знает кого 30 лет и искать вещи которые народ объединяют. - Ну тут вообще жесть. Казнить нельзя помиловать!!!...
акт про капітуляцію теж не ескімо, так?
ги
https://censor.net/comments/locate/3197452/019214ed-42f2-733f-8577-671608d4833a
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Цей Закон № 1210 дуже швидко буде обліплений підзаконними суперечливими актами, роз'ясненнями-поясненнями податкової і т.д. і т.і. як лайно мухами. Якісь норми, як завжди, відтерміновані у часі.... Роби, як розумієш з першого липня, а штрафи - неминучі.
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Тут на ум только Лермонтов приходит!
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой…
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Янукович ты штоле?
Налоговый конекс Яныка!!!!! И базар чинуш тот же!!!!!! Еще "5 колонны и врагов нации" не хватает в базаре!